Новый клуб Роналду нарушит регламент ФИФА? Всё ради скорейшего дебюта футболиста

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию стал одним из значимых событий последних дней. Звёздный португалец подписал договор с «Аль-Насром», который обогатит игрока на приличную сумму. Согласно данным Marca, Криштиану получит примерно € 200 млн за сезон с учётом рекламных контрактов. Правда, пока до сих пор непонятно, когда Криштиану дебютирует в футболке нового клуба.

Первый матч «Аль-Насра» в новом году был запланирован на 5 января. В этот день команду, которую тренирует Руди Гарсия, ждала встреча с клубом «Аль-Таи». Издание Daily Mail примерно за сутки до игры подчеркнуло, что Роналду точно не выйдет на поле. Дело в том, что в конце прошлого года португальца забанили на два матча из-за инцидента с болельщиком. После игры с «Эвертоном» (0:1) ещё в прошлом сезоне Криштиану выбил телефон из рук болельщика, за что позднее получил наказание.

После того как Футбольная ассоциация Англии вынесла вердикт, Роналду ещё не провёл ни одного официального матча на клубном уровне. В ноябре португалец остался без команды — «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану. Причиной для такого радикального решения послужило скандальное интервью футболиста. В связи с этим португальцу необходимо отбыть дисквалификацию в чемпионате Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Правда, тот же источник утверждает, что «Аль-Наср» тщательно изучает вопрос. Не исключено, что Роналду всё-таки выйдет на поле, несмотря на регламент ФИФА. Это повлечёт за собой крупный денежный штраф, но клуб готов пойти на такой серьёзный шаг. Правда, в этом случае санкции грозят и самому игроку. Представители «Аль-Насра» вплотную занялись изучением вопроса.

Любопытно, что первый матч саудовского клуба в 2023 году перенесли на другой день. В столице Саудовской Аравии тяжёлые погодные условия — ливень может сказаться на электроснабжении стадиона. Пресс-служба «Аль-Насра» сообщила, что игра пройдёт 6 января. Ранее стало известно, что матч состоится при аншлаге — организаторы продали все 28 тыс. билетов. Если боссы «Аль-Насра» не нарушат регламент ФИФА, то Криштиану дебютирует за клуб лишь 21 января. Но не исключено, что звёздный ветеран выйдет на поле уже завтра.