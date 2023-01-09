Гол через себя в финале ЛЧ и ещё 7 ярчайших моментов карьеры Бэйла

Хет-трик «Интеру»

Про время Бэйла в «Тоттенхэме» говорили, что вместе с ним в клуб пришло проклятье: команда не могла выиграть 24 матча подряд, в которых он участвовал. Гарри Реднапп рассказывал, что после одного из матчей с «МЮ» даже сэр Алекс Фергюсон поверил в действие каких-то потусторонних сил: «Ты не должен был его выпускать. Его сглазили». Проклятие пало, когда Реднапп выпустил Бэйла на 85-й минуте матча с «Бернли» в сезоне-2009/2010 – тот период в итоге стал переломным и для клуба, и для самого футболиста. Ему нашли новую позицию – левого полузащитника, и у Гарета всё начало получаться.

В сезоне-2010/2011 он блеснул так ярко, как никогда раньше до этого. «Тоттенхэм» играл с «Интером» на Сан-Сиро, и это был катастрофичный матч – к перерыву лондонская команда проигрывала 0:4, оставшись к тому же без двух футболистов. Во второй половине матча Бэйл устроил настоящее шоу: он оформил хет-трик, забив при этом два мяча в последние минуты встречи. Но главное как! Он просто накручивал защитников «Интера», убегая то с середины поля, то вообще со своей половины. «Тоттенхэм» в итоге проиграл, но единоличное выступление Бэйла запомнилось всем.

В ответном матче он не забил, но помог это сделать Краучу и Павлюченко.