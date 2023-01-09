Гол через себя в финале ЛЧ и ещё 7 ярчайших моментов карьеры Бэйла

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры в свои 33 – последним его клубом стал «Лос-Анджелес Гэлакси».
«После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры. Мне невероятно повезло реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я люблю. Теперь я двигаюсь к новой главе своей жизни. Пришло время перемен и возможностей для новых приключений».
Больше половины своей жизни он провёл в большом футболе: поиграл в «Саутгемптоне», считался проклятьем, а потом звездой «Тоттенхэма», и отдал целых девять лет «Реалу». У Бэйла получилась насыщенная карьера, наполненная взлётами и падениями, но сегодня хочется вспомнить о его самых ярких моментах за эти годы.
Какой из них был самым-самым – решать вам! Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
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Гол «ножницами» в финале ЛЧ-2018
В финале «Реал» бился за кубок с «Ливерпулем» на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Бэйл тогда вышел на поле только на 61-й минуте – к тому моменту в матче счёт был 1:1: сначала забил Карим Бензема, потом Садио Мане сравнял. Нападающий моментально включился в игру – уже спустя три минуты после его выхода счёт на табло изменился в пользу «Реала». Какой же это был гол! В полёте, ударом через себя – шедевр.
На 83-й минуте Бэйл оформил дубль, и «Реал» в итоге взял 13-й титул, а также стал первой командой в истории, кому удалось выиграть три Лиги чемпионов подряд. Гол «ножницами» позднее признали вторым лучшим в той кампании ЛЧ – первое место занял Роналду с аналогичным ударом в ворота «Ювентуса» в 1/4.
Забег в финале Кубка Испании с «Барселоной»
«Реал» открыл счёт на 11-й минуте, но во втором тайме пропустил со стандарта и плотно сел в оборону. Однако на 85-й минуте Бэйл выдал невероятное: подобрал мяч на своей половине поля и побежал так, что Марк Бартра просто не мог за ним угнаться, после чего заколотил мяч в ворота. И всё это в секунды! Позднее подсчитали, что скорость его рывка была около 9,64 м/с (34,7 км/ч), а за 7,04 секунды он пробежал перед ударом 59,1 метра.
Его тогда поздравил даже Усэйн Болт: «Это был великолепный гол. Он продемонстрировал, что обладает прекрасной скоростью, чтобы обойти защитников, и спокойствием, чтобы послать мяч под ногами голкипера. Бэйл – самый быстрый игрок мира прямо сейчас. Скорость в футболе – определяющее качество».
Евро-2016
Бэйл буквально вытащил свою сборную на Евро, и это было огромным достижением: Уэльс не отбирался на крупный турнир с 1958 года. В финальной части турнира он тоже тащил команду – забил сначала Словакии, потом Англии, потом ещё и России. Уэльс в итоге вышел из группы и даже дошёл до полуфинала, в котором проиграл Португалии.
Хет-трик «Интеру»
Про время Бэйла в «Тоттенхэме» говорили, что вместе с ним в клуб пришло проклятье: команда не могла выиграть 24 матча подряд, в которых он участвовал. Гарри Реднапп рассказывал, что после одного из матчей с «МЮ» даже сэр Алекс Фергюсон поверил в действие каких-то потусторонних сил: «Ты не должен был его выпускать. Его сглазили». Проклятие пало, когда Реднапп выпустил Бэйла на 85-й минуте матча с «Бернли» в сезоне-2009/2010 – тот период в итоге стал переломным и для клуба, и для самого футболиста. Ему нашли новую позицию – левого полузащитника, и у Гарета всё начало получаться.
В сезоне-2010/2011 он блеснул так ярко, как никогда раньше до этого. «Тоттенхэм» играл с «Интером» на Сан-Сиро, и это был катастрофичный матч – к перерыву лондонская команда проигрывала 0:4, оставшись к тому же без двух футболистов. Во второй половине матча Бэйл устроил настоящее шоу: он оформил хет-трик, забив при этом два мяча в последние минуты встречи. Но главное как! Он просто накручивал защитников «Интера», убегая то с середины поля, то вообще со своей половины. «Тоттенхэм» в итоге проиграл, но единоличное выступление Бэйла запомнилось всем.
В ответном матче он не забил, но помог это сделать Краучу и Павлюченко.
Гол в финале ЛЧ-2014
«Реал» проигрывал «Атлетико» со счётом 0:1 до 90-й минуты – гол Серхио Рамоса перенёс игру в добавленное время. И там пришло время Бэйла: на 110-й минуте он забил второй, который, по сути, стал важнейшим – он перевернул игру, после чего «Реал» забил ещё два и триумфально вырвал кубок.
Самый дорогой игрок
В августе 2013 года «Реал» взорвал трансферный рынок: «Тоттенхэм» получил за Бэйла € 100 млн, что на тот момент было самым дорогим переходом в истории футбола.
Отбор на ЧМ-2022
Бэйл оформил дубль в первом стыке против Австрии, и первый гол со штрафного был просто шикарным. В итоге Уэльс победил со счётом 2:1, а те два мяча за один матч побили количество его мячей за весь сезон в «Реале».
Дебют в 16 лет
Бэйл дебютировал в «Саутгемптоне» в матче с «Миллуоллом» (2:0) – ему на тот момент было 16 лет и 275 дней, что сделало его вторым самым молодым футболистом в истории клуба после Тео Уолкотта. В мае того же года он впервые вышел на поле в футболке сборной Уэльса в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго – молодого и талантливого парня уже тогда начали ставить в один ряд с легендарным Райаном Гиггзом.
- 9 января 2023
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