В «МЮ» дебютировал игрок сборной Уругвая, купленный 2,5 года назад. И сразу отличился!

«Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага не знает поражений с 6 ноября прошлого года. Очередной пройденный рубеж — победа в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги: со счётом 3:0 разгромлен «Чарльтон Атлетик».

В этом матче за «МЮ» играли преимущественно футболисты ротации, но первый гол дальним ударом забил Антони — вингер основной обоймы. Во втором тайме вышли игроки основного состава и на последних минутах добавили сопернику ещё два мяча — оба провёл Маркус Рашфорд, на 90-й и 90+4-й минутах.

Одну из голевых передач Рашфорду отдал 21-летний Факундо Пельистри. Интересно, что для уругвайского вингера это был первый официальный матч за клуб, в который он перешёл аж 2,5 года назад. На игрока, купленного в «Пеньяроле» за € 8,5 млн, «МЮ» возлагал большие надежды. Но места в том составе Пельистри не нашлось. Его дважды отправляли в аренду в «Алавес», где Факундо суммарно провёл полтора года.

Факундо Пельистри в матче с «Чарльтоном Атлетик» Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

В Испании Пельистри не преуспел: ни одного результативного действия в официальных матчах. Летом он вернулся в Манчестер, и падение продолжилось: даже в команде 21-летних его не выпускали (всего один матч за полгода)! Удивительно, но, несмотря на отсутствие игровой практики хотя бы на каком-то уровне, Факундо вызвали на чемпионат мира в Катар, где он принял участие во всех матчах, причём дважды выходил в старте. Результативными действиями не отметился, но активно участвовал в атаках и моментами выделялся.

Факундо Пельистри Фото: Elsa/Getty Images

Только после хорошо проведённого чемпионата мира Эрик тен Хаг стал наигрывать парня с основным составом, выпустил в товарищеском матче с «Эвертоном». А вчерашний выход в Кубке лиги на 11 минут стал долгожданным шансом, которым футболист сполна воспользовался: заметно оживил игру, успел дважды успешно пойти в дриблинг, создал голевой момент и сделал ассист. Фанаты «МЮ» недоумевали в соцсетях: почему он не играл раньше?

Эрик тен Хаг главный тренер «МЮ» «Пельистри вышел сегодня и был довольно динамичен, отдал голевой пас на Рашфорда. Я вижу в нём будущее. Прогресс заметен. Мне очень понравилась его игра против «Эвертона» в матче за закрытыми дверями и мне понравилась его игра на чемпионате мира. Хорошая работа, он стал лучше, пусть продолжает в том же духе».

Кажется, этот матч дал новый импульс карьере Факундо Пельистри, и теперь у него ещё есть шансы показать себя. По сообщениям уругвайских СМИ, игрок уже зимой хочет уйти в аренду, чтобы получать больше практики. Остаётся надеяться, что в этот раз всё у него получится.