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Женский футбол в Саудовской Аравии, Криштиану Роналду, «Аль-Наср», права женщин

Что собирается развивать Роналду. Как дела с женским футболом в Саудовской Аравии?
Ульяна Лукьянченко
Каким был женский футбол в Саудовской Аравии
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За несколько лет добились большого прогресса. Но до этого спорта почти не было.

Перейдя в «Аль-Наср», Криштиану Роналду рассказал, что одной из своих целей видит развитие женского футбола в регионе. Португалец уже однажды участвовал в подобных инициативах. Ещё будучи игроком «Ювентуса», Роналду стал одним из спикеров проекта «Футболу нужны женщины», который поддерживал как футболисток и арбитров, так и женщин, работающих в разных областях внутри мужского футбола, в борьбе со стереотипами.

Женский футбол в Саудовской Аравии существует не менее десятилетия, однако перестал быть запрещённым с 2017 года, а официальную поддержку получил совсем недавно. В 2020 году в стране появился футбольный чемпионат, который спустя несколько лет получил название женская Премьер-лига. Сначала первенство проводилось в трёх крупнейших городах – Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме, – а затем стало общенациональным. Правда, даже несмотря на то, что турнир организовывает футбольная федерация Саудовской Аравии, у чемпионата нет профессионального статуса, он считается любительским.

Сезон-2022/2023 в саудовской Премьер-лиге стартовал 13 октября и завершится 18 февраля, в высшем дивизионе восемь команд. Среди них выделяется как раз «Аль-Наср», который, например, одержал победу над ФК «Сама» со счётом 18:0. А на счету лучшего бомбардира (к концу декабря-2022) аж 33 мяча — столько раз отличилась иракская футболистка Шокхан Салихи из команды «Аль-Хиляль», которая пришла в большой футбол из футзала. Обе упомянутые команды становились чемпионами в предыдущих двух сезонах.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В 2022-м женская сборная Саудовской Аравии провела первый матч в истории. Команда под руководством немки Моники Стааб победила сборную Сейшельских островов со счётом 2:0. Это событие отметил даже Пеле, он назвал появление женской сборной Саудовской Аравии историческим моментом для всех любителей футбола. В сентябре прошлого года саудовки провели свой первый в истории домашний матч — 3:3 с Бутаном.

«Мы очень благодарны ФИФА за помощь и поддержку. Особенно Джанни Инфантино, который приехал в январе 2021 года в Саудовскую Аравию и посетил женскую сборную на тренировке, вдохновив их своей речью», — сказал Ибрагим Аль-Кассим, генеральный секретарь футбольной федерации Саудовской Аравии.

После матча с Бутаном глава департамента женского футбола Ламия Бахайан сделала амбициозное заявление: в течение 10 лет женская сборная Саудовской Аравии пробьётся на чемпионат мира.

Ламия Бахайан и Лука Модрич с футболкой женской сборной Саудовской Аравии

Ламия Бахайан и Лука Модрич с футболкой женской сборной Саудовской Аравии

Фото: saff.com

С 2020 года Саудовская Аравия проводит курсы для женщин-арбитров, сейчас в стране их более 63, и ввела технические лицензии для тренеров. В январе этого года 34-летняя судья Ануд аль-Асмари стала первой в стране, кто получил назначение на международный матч. Помимо неё, ещё семь саудовок были признаны международными арбитрами ФИФА.

Прямо сейчас Саудовская Аравия проводит маленький товарищеский турнир со сборными Пакистана, Маврикия и Коморских островов, а в будущем планирует принять Кубок Азии – главный турнир в Азиатской футбольной конфедерации.

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Откуда взялись женские команды

Главные мужские футбольные клубы Саудовской Аравии приобрели существующие любительские команды и сформировали костяк лиги. «Аль-Наср» приобрёл «Аль-Мамляку», «Аль-Хиляль» раньше называется «Челлендж» и так далее. Три команды были сформированы самостоятельно без поддержки крупных клубов. В основе «Аль-Насра» — саудовские футболистки, а также игроки из Бахрейна, Иордании, Египта, Туниса и Бразилии.

Костяк сборной — футболистки команд «Аль-Ямама», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», команд из топа двух сыгранных сезонов домашней лиги.

Главный тренер женской сборной Саудовской Аравии Моника Стааб

Главный тренер женской сборной Саудовской Аравии Моника Стааб

Фото: saff.com

Как было раньше

До 2018 года женщинам в Саудовской Аравии запрещали приходить на футбольные стадионы, согласно правилу о разделении полов в общественных местах. А до этого в течение долгого времени женский спорт воспринимался консервативными частями общества как что-то опасное, бездуховное и даже «дьявольское».

Лишь в 2012 году саудовские спортсменки смогли представить свою страну на Олимпийских играх (без футбольного турнира). Тогда же в школах появились спортивные занятия для девочек. Женский футбол был под официальным запретом с 2008 года (отсутствовали академии, школы или лиги), однако любительские команды продолжали тренироваться на протяжении многих лет и проводили турниры в крупнейших регионах.

Ситуация с правами женщин в Саудовской Аравии, в том числе и в футболе, улучшилась при короле Салмане ибн Абдул-Азиз Аль Сауде, который правит в стране с 2015 года. Согласно его плану реформ Vision 2030, женщины стали получать больше места в политике и разных сферах культуры, включая спорт. Развитие футбола как самого популярного вида спорта в мире, особенно среди женщин — одно из важнейших условий подготовки экономики Саудовской Аравии (и всего Ближнего Востока в целом) к «постнефтяной эре».

Трибуны на стадионе в Саудовской Аравии

Трибуны на стадионе в Саудовской Аравии

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Но лишь в 2015-м женщинам разрешили голосовать и баллотироваться на выборах, а в 2019 году женщины получили право выходить из дома без сопровождения мужчины, самостоятельно получать паспорт, путешествовать, регистрировать детей и проживать отдельно.

Долгое время одним из аргументов против женского футбола был строгий дресс-код: женщины в Саудовской Аравии были обязаны носить абаю – одежду, полностью закрывающую тело и голову. Весной 2018 года наследный принц королевства заявил, что теперь решение, какой тип наряда носить женщинам, остаётся за ними, в том числе ходить с покрытой головой или нет.

Что дальше?

Сейчас в планах женской сборной Саудовской Аравии — войти в классификацию ФИФА, принимать участие в чемпионатах Персидского залива, в чемпионатах АФК, попасть на чемпионат мира. Также королевство продолжает инвестиции в футбольные академии и тренировочные центры для девочек и популяризирует женский футбол в школах.

Страны Персидского залива конкурируют друг с другом за право быть главным развлекательным или спортивным центром региона, теперь эта конкуренция идёт и в женском футболе. ЧМ в Катаре, приезд европейских команд (например, Суперкубок Испании), приглашение Криштиану Роналду — всё это будет работать и на развитие женского футбола тоже.

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