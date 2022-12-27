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Российский футбол может перейти в АФК, женская сборная России по футболу, сборная Китая, сборная КНДР, ЧМ-2023, АФК

Кто круче всех в женском футболе в Азии? Изучаем возможных будущих соперников россиянок
Ульяна Лукьянченко
С кем и как будут играть россиянки?
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Разбираемся, в каких турнирах могут оказаться наши команды и с кем сборная будет бороться за чемпионат мира.

РФС может перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию. Мы изучили ситуацию с женскими футбольными чемпионатами в Азии, чтобы понять, как себя будут чувствовать российские команды.

Как у женской сборной складывалось с УЕФА?

Женская сборная России в европейской ассоации чувствовала себя неплохо, из последних успехов — выход на чемпионат Европы 2022 года и крупные победы в матчах отбора на ЧМ-2023. Правда, из-за бана россиянки пропустили оба этих турнира. Всего в своей истории (с 1992 года) женская сборная России дважды выходила на чемпионаты мира, в 1999 и 2003 годах, и пять раз сыграла на европейских турнирах. И там, и там максимальный результат — выход в четвертьфинал. А вот молодёжная команда может похвастаться Кубком чемпионов Европы — в 2005 году в Венгрии.

В кубке УЕФА за Россию феерила пермская «Звезда» — в 2008 году пермячки под руководством Александра Григоряна вышли в финал турнира, где уступили немецкому «Дуйсбургу», а в 2010-м круто сыграли с грандом женского футбола, олимпийским «Лионом», в Лиге чемпионов — 0:0 и 0:1 в четвертьфиналах.

Женская сборная России в отборе на Евро-2022

Женская сборная России в отборе на Евро-2022

Фото: rfs.ru

В последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» и ЦСКА боролись за выход на групповой этап в мини-турнирах. Железнодорожницы — в матчах с «Арсеналом», ПСВ и «Окжетпесом», а ЦСКА — с «Аполлоном», «Суонси Сити» и «Динамо Минск». Обе команды не прошли в следующий этап.

УЕФА в последние годы вложила большие ресурсы в развитие женского футбола. Как результат — успешный Евро-2022 в Англии с аншлагами на стадионах и самыми высокими призовыми в истории, появление новых юношеских команд и групп для девочек в академиях, увеличение зарплат в европейских турнирах. В АФК пока не так.

Впервые в России чемпионат мира прошёл ещё в 2006 году. Как это было? Впервые в России чемпионат мира прошёл ещё в 2006 году. Как это было?

Какие турниры АФК самые крутые?

Главный женский турнир азиатской конфедерации — Кубок Азии по футболу, именно там разыгрывается одна из путёвок на чемпионат мира. Последний турнир проходил как раз в 2022 году — с 20 января по 6 февраля в Индии. Сборная Китая одержала победу над южнокорейской сборной в финале и прошла на ЧМ-2023. Он пройдёт летом в Австралии и Новой Зеландии.

Кстати, о них — Австралия также выступает в азиатском Кубке, а Новая Зеландия представляет футбольную федерацию Океании. Австралийцы намеренно перешли в АФК в 2006 году после чемпионата мира. Забавный факт: в Федерации футбола Австралии тогда работала дочь Зеппа Блаттера Коринн.

Китай — самая титулованная команда Кубка Азии, на её счету девять наград. Также в лидерах — команды КНДР и китайского Тайбэя. Сейчас сборная КНДР находится выше всех в рейтинге ФИФА — на 10-м месте, следом за ней идут Япония и Австралия, а на 14–15-м местах расположились Китай и Южная Корея. Сборная России остаётся на 26-й строчке даже с баном.

Женская сборная Филиппин впервые сыграет на ЧМ

Женская сборная Филиппин впервые сыграет на ЧМ

Фото: George Calvelo/Getty Images

Как ещё определяются участники ЧМ?

Кроме Кубка мира, в АФК есть: футбольный турнир в Азиатских играх, молодёжный Кубок Азии, юношеский Кубок Азии, Кубок Азии по футзалу. Также в скором времени добавится общий азиатский отборочный турнир на чемпионаты мира. А пока его нет, путёвки разыгрываются в континентальных соревнованиях, которые проводят местные федерации (центральной Азии, южной Азии, юго-восточной Азии, восточной Азии и западной Азии).

На ближайший ЧМ от АФК пока вышло пять сборных (Китай, Южная Корея, Вьетнам, Филиппины и Япония) + хозяйка турнира сборная Австралии. Это стало возможным благодаря расширению состава участников на финальном турнире ЧМ до 32 команд. Китай и Южная Корея вышли как финалисты Кубка Азии, сборная Вьетнама впервые в своей истории окажется на мировом первенстве благодаря победе в Играх Юго-Восточной Азии, Филиппины — после победы в домашнем чемпионате AFF, а Япония — как победитель Восточно-азиатской футбольной федерации.

Ещё несколько команд могут пройти через Межконтинентальный стыковой турнир от ФИФА в феврале следующего года. Из АФК там представлены Таиланд и китайский Тайбэй.

Кстати, одна из самых ярких встреч сборных России и Китая произошла на домашнем молодёжном чемпионате мира 2006 года — в четвертьфинале китаянки одержали крупную победу со счётом 4:0. Взрослая сборная играла с Китаем и Южной Кореей на товарищеском турнире в 2018 году, в обоих случаях выиграла азиатская команда.

Сэм Керр

Сэм Керр

Фото: Matt King/Getty Images

Кто вкладывается в женский футбол и когда будет Лига чемпионов?

Самые крутые команды — Китай, Австралия, КНДР и Япония. Однако в 2022 году многие страны стали вкладываться в свои женские команды. У китайской футбольной федерации вообще возник глобальный план по развитию женской сборной на 15 лет (говорят, что после невыхода мужской сборной на ЧМ-2022 китайцы делают ставку на женскую команду). В целях — увеличение числа команд во внутреннем чемпионате, улучшение инфраструктуры, появление большего количества детских академий и попадание сборной в топ-8 на ближайшем ЧМ и топ-3 на ЧМ-2031. Японки — чемпионки мира, сборная брала награду в 2011 году, а в этом году молодёжная сборная дошла до финала чемпионата мира в Коста-Рике. В финале японки уступили сборной Испании. А за Австралию играет одна из лучших футболисток мира — Сэм Керр из «Челси» (та самая с обложки новой FIFA-23), правда, она и тащит команду.

Также Саудовская Аравия заявила, что намерена принять женский Кубок Азии 2026 года. Индия планирует и дальше развивать женский футбол после статуса хозяйки Кубка Азии. Вьетнам и Филиппины ждут дебюта своих команд на чемпионате мира, а страны Ближнего Востока (та же Саудовская Аравия) всё чаще используют женский футбол как политический ресурс.

Женская сборная Бангладеш

Женская сборная Бангладеш

Фото: the-afc.com

Для клубов в 2019 году был создан общий турнир — женский клубный чемпионат AFC, в котором принимают участие победители континентальных федераций. Действующий победитель — клуб «Амман» из Иордании. Уже в 2024 году турнир обещают переименовать в Лигу чемпионов AFC.

Там, где европейские команды борются за равную зарплату с мужскими сборными и обновляют рекорды посещаемости, в азиатских турнирах ситуация пока похуже — многие команды ещё только начинают заявлять о себе. Как, например, сборная Бангладеш, выигравшая в этом году чемпионат федерации Южной Азии в Непале. В качестве поощрения за победу руководство страны пообещало футболисткам подарить дома. Тем, у кого их нет.

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