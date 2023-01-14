Из 40 игроков 25 — «переписанные»! В африканском футболе разгорелся новый скандал

Никогда такого не было, и вот опять: африканцев массово ловят на фальсификации возраста.

Африканских футболистов постоянно обвиняют в манипуляциях с паспортными данными. Один из ярчайших примеров — Джозеф Минала. «Лацио» подписал 17-летнего (по документам) полузащитника, хотя одного взгляда на фото игрока было достаточно, чтобы усомниться в его возрасте.

Джозеф Минала Фото: Marco Rosi/Getty Images

Среди молодёжных сборных на Чёрном континенте проблема фальсификации возраста ещё более широко распространена. В прошлом веке ФИФА на два года отлучила Нигерию от участия во всех турнирах.

Причиной дисквалификации послужило несоответствие дат рождения трёх игроков на Олимпиаде-1988 с аналогичными данными с прошлых турниров. С тех пор едва ли не на каждом молодёжном турнире с участием юношей из Африки возникали проблемы.

Бен Куфи бывший президент Футбольной ассоциации Ганы «В некоторых случаях, когда вы спросите игрока о его возрасте, он поинтересуется, спрашиваете ли вы о его футбольном возрасте или о реальном».

Футбольные чиновники из Африки уверяют, что пытаются искоренить проблему. Для её решения даже ввели специальные тесты. Игрокам теперь сканируют запястья и измеряют размер костей для определения возраста. Полученные результаты позволяют распознать футболистов-мошенников.



Эта методика уже помогла выявить множество нарушений. Весной 2023 года состоится Кубок африканских наций для сборных до 17 лет под эгидой УНИФФАК. В состав этой региональной организации входят Камерун, ДР Конго, Конго, Чад, ЦАР, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея и Габон. Так вот, последние три страны на молодёжный турнир свои сборные даже не отправили.

А в Камеруне ещё до начала отбора разгорелся скандал. Из 30 заявленных на турнир игроков 21 не прошёл тест на определение возраста! Нарушителей дисквалифицировали, взяли новых, но и среди них 11 человек не прошли тест. Только с третьей попытки Камерун набрал футболистов необходимого возраста.

Самуэль Это’О, возглавив Федерацию футбола Камеруна, сразу повёл борьбу с «переписанными». Но пока, как видно, в ней не преуспел. Всё слишком запущено.

Квалификация Кубка африканских наций U17 должна была начаться в пятницу. Накануне старта стали известны результаты тестов сборной ДР Конго. Из 40 игроков тестирование не прошли 25! Из оставшихся 15 футболистов лишь у пяти оказались в порядке документы на участие в турнире. В итоге страна просто снялась с розыгрыша.

Сборная Камеруна на чемпионате мира U17 в 2019 году Фото: Buda Mendes — FIFA/FIFA via Getty Images

Старт отбора в зоне Центральной Африки перенесли. Известно, что в нём примут участие четыре страны вместо пяти, две из них получат путёвку на весенний Кубок африканских наций. Такие вот недетские страсти кипят в юношеском футболе Африки.