«Челси» — главное футбольное болото Англии. Трансфер Мудрика это снова доказал

Нужно сразу оговориться. Когда российское СМИ критикует трансфер украинца – это выглядит словно часть политической конъюнктуры. Тем более что сделкой ещё рулит американец (владелец «Челси» Тодд Боули). Не знаю, насколько тут можно убедить читателя, но дело вообще не в политике. Трансфер кажется сомнительным без учёта национальностей главных героев этой истории.

Многие пишут, что самое странное – как соцсети «Челси» анонсируют Мудрика ещё до подписания контракта. Это непривычно, но, по сути, мелочь на фоне остального. Видимо, просто имелась устная договорённость с «Шахтёром» и игроком. В таком случае риск сорвать сделку невелик.

Михаил Мудрик Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Вопрос в другом: куда «Челси» девать столько футболистов? В группе атаки есть: Маунт, Стерлинг, Хаверц, Зиеш, Пулишич, Фофана, Обамеянг, Жоау Феликс, Броя. В этой ситуации Мудрик становится десятым футболистом на четыре позиции. Понятно, что Стерлинг, Броя и Пулишич получили травмы, а у Феликса дисквалификация, но иметь на балансе клуба столько футболистов – явный перебор.

Так сложилось в футболе, что если у тебя выпадает 11 футболистов, то ты не идёшь покупать ещё 11 новых. Это так не работает. Получается, что ты перегружаешь и трансферный бюджет, и зарплатный фонд. Особенно если ты при этом переплачиваешь, а нынешний «Челси» стабильно даёт выше рынка. Иначе тяжело заманить в команду, которая откатилась на десятое место в таблице.

Помимо всего прочего, это ещё проблема с точки зрения климата в раздевалке. Руководство в «Челси» само создаёт токсичную атмосферу, когда берёт вингера сборной Англии Стерлинга (ушёл из «Сити», чтобы больше играть), а через полгода покупает ещё и Мудрика, чья основная позиция – как раз левый вингер. Тут уже не спишешь на неудачное наследство от предыдущего владельца. Что сейчас должен чувствовать тот же Стерлинг? Вряд ли он полон ощущения, что ему доверяют.

«Челси» превратился в такое болото, что было бы лучше вложить эти € 100 млн в медицинский штаб клуба. Отгрохать целый институт рядом с базой клуба. Это было бы более выгодное вложение. А то пока ощущение, что «Челси» – машина по закупке игроками, но травмируются футболисты всё равно быстрее. Тому же Мудрику вряд ли хочется приехать и получить травму. Судя по всему, футболист при прочих равных был готов выбрать «Арсенал». Он тоже мог переплатить, но не настолько, как «Челси».

Тодд Боули Фото: Clive Rose/Getty Images

Кстати, показательно, что в АПЛ лидирует именно команда Артеты. Вроде у «Челси» тот же подход с прицелом на молодых футболистов. Только при этом у «Арсенала» крайне стабильный состав. В этом сезоне он вообще не меняется. По сути, только из-за травм есть перестановки по левому защитнику и центральному нападающему. И именно стабильность основы даёт такую сыгранность. Полная противоположность «Челси», в котором, помимо перечисленных проблем, ещё и тренер-экспериментатор может поставить Стерлинга крайним защитником (неудачный опыт).

Само собой, мы не знаем будущего. Может быть, Мудрик в «Челси» выиграет Лигу чемпионов и возьмёт «Золотой мяч». Мы можем исходить только из того, что есть сейчас. И по состоянию на сегодня трансфер за такие деньги выглядит сомнительным. В первую очередь для «Челси», меньше – для игрока. А вот для «Шахтёра» это как раз шикарная сделка. Казалось, что Мудрика можно было продавать и за € 50 млн. Transfermarkt оценивает игрока вообще в € 40 млн. Но теперь все окончательно адаптировались, что от «Челси» можно получить значительно больше, чем от других клубов.

И, простите, мне только уточнить. «Челси» всё ещё претендует на Нкунку? Ощущение, что Боули однажды сказали, что чемпионом Англии становится команда, которая скупит больше нападающих.