Рейтинг лучших зимних трансферов. В списке — два перехода из РПЛ

В начале января в Европе открылось трансферное окно. Как правило, переходы посреди сезона не носят такого массового характера, как летом. Тем не менее мы отобрали несколько крутых зимних сделок, совершённых в прошлые годы, а расставить их по местам предлагаем вам.

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