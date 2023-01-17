Рейтинг лучших зимних трансферов. В списке — два перехода из РПЛ

В начале января в Европе открылось трансферное окно. Как правило, переходы посреди сезона не носят такого массового характера, как летом. Тем не менее мы отобрали несколько крутых зимних сделок, совершённых в прошлые годы, а расставить их по местам предлагаем вам.
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Луис Суарес: «Аякс» → «Ливерпуль»
Дата трансфера: 31 января 2011 года
Сумма трансфера: € 26,5 млн
В «Ливерпуле» Суарес забивал чуть реже, чем в «Аяксе», но нет смысла сравнивать уровень чемпионатов Англии и Нидерландов. Уругваец так и не стал чемпионом АПЛ, но зато выиграл Кубок английской лиги. Помимо этого, его признали лучшим футболистом сезона в Англии. А ещё Луис разделил первое место с Криштиану Роналду в споре претендентов на «Золотую бутсу» — каждый забил по 31 голу. Именно после успешного сезона-2013/2014 на Суареса обратили внимание представители «Барселоны», выложившие за форварда более € 80 млн. «Ливерпуль» провернул грамотную сделку — взяли игрока, который принёс существенную пользу, а потом выгодно продали в другой клуб. Правда, и «Барса» осталась довольна, ведь уругваец внёс весомый вклад в успехи команды.
Вирджил ван Дейк: «Саутгемптон» → «Ливерпуль»
Дата трансфера: 1 января 2018 года
Сумма трансфера: € 84,65 млн
Нидерландец сменил один английский клуб на другой в начале 2018 года. Его трансфер на тот момент стал самым дорогим в истории среди защитников. «Ливерпуль» выложил € 84,65 млн (данные Transfermarkt) и вряд ли пожалел о своём решении. Ван Дейк собрал огромную коллекцию индивидуальных наград и помог клубу завоевать несколько титулов. Вирджила признавали лучшим защитником года по версии УЕФА, лучшим защитником Лиги чемпионов, игроком года в АПЛ по версии футболистов, включали в символические сборные ФИФА и УЕФА. А ещё он выиграл все трофеи в Англии (чемпионат, Кубок, Суперкубок, Кубок лиги), побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Согласитесь, впечатляющий список. В «Саутгемптоне» о таком Вирджил мог только мечтать.
Эрлинг Холанд: «РБ Зальцбург» → «Боруссия» Д
Дата трансфера: 1 января 2020 года
Сумма трансфера: € 20 млн
Вряд ли найдётся хоть один человек, который скажет, что норвежец не окупил вложенные в него деньги. В первом же матче за «Боруссию» Холанд оформил хет-трик, хотя появился на поле только на 56-й минуте. Не дебют, а сказка! Эрлинг штамповал один гол за другим, и всем стало понятно, что надолго в Дортмунде он не задержится. В сезоне-2020/2021 Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, и его признали лучшим нападающим турнира. А чуть ранее игроку вручили приз Golden Boy как лучшему молодому футболисту в Европе. В итоге забивного форварда (86 голов в 89 матчах за «Боруссию») за относительно скромную сумму в € 60 млн выкупил «Манчестер Сити». И там он забивает в среднем больше одного мяча за игру.
Марсело: «Флуминенсе» → «Реал»
Дата трансфера: 1 января 2007 года
Сумма трансфера: € 6,5 млн
Селекционеры «Реала» обратили внимание на юного бразильца, когда тот выступал на родине. Талантливого защитника испанский гранд заполучил за очень скромную по нынешним временам сумму. Это сейчас мадридская команда расстаётся с серьёзными деньгами ради Винисиуса и Эндрика, а тогда за будущую легенду заплатили всего € 6,5 млн. Марсело отдал «Реалу» 15 лет жизни и доиграл до звания самого титулованного футболиста в истории клуба (25 трофеев). На пике (2018 год) его стоимость выросла до отметки в € 70 млн. Бразилец объявил об уходе из «Реала» по окончании сезона-2021/2022, в пятый раз став победителем Лиги чемпионов. Сейчас играет в Греции за «Олимпиакос» (девять матчей, 242 минуты, два гола).
Неманья Видич: «Спартак» → «Манчестер Юнайтед»
Дата трансфера: 5 января 2006 года
Сумма трансфера: € 10,5 млн
После отъезда из Москвы Видич отыграл восемь лет в футболке «Манчестер Юнайтед» и преуспел в плане как командных, так и личных достижений. Серб по пять раз побеждал в чемпионате и Суперкубке Англии, трижды — в Кубке английской лиги, выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира. Его дважды признавали лучшим футболистом сезона в АПЛ, а болельщики «МЮ» назвали самым ценным игроком клуба в 2009 году. Собрав множество наград, Видич с чувством выполненного долга переехал в Италию, где и провёл последние годы карьеры. За «Манчестер Юнайтед» он отыграл 300 матчей, за три других клуба («Црвена Звезда», «Спартак», «Интер») — суммарно меньше 80.
Андрей Аршавин: «Зенит» → «Арсенал»
Дата трансфера: 31 января 2009 года
Сумма трансфера: € 16,5 млн
Этот переход точно запомнился всем российским болельщикам. За полгода до трансфера Аршавин роскошно отыграл на самом успешном для России чемпионате Европы. А потом занял довольно высокое шестое место в голосовании на «Золотой мяч». Официально о сделке объявили за считаные минуты до закрытия трансферного окна. В итоге россиянин отыграл за лондонский клуб 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. В апреле 2009-го Аршавина признали лучшим футболистом месяца в АПЛ — по мотивам знаменитого покера на «Энфилде». Дважды россиянин становился лучшим игроком месяца в «Арсенале». Тоже неплохо!
Бруну Фернандеш: «Спортинг» → «Манчестер Юнайтед»
Дата трансфера: 29 января 2020 года
Сумма трансфера: € 60 млн
В августе 2012 года Фернандеш покинул родину и переехал в Италию, где провёл следующие пять лет карьеры. На Апеннинах у него были исключительно скромные клубы: «Новара», «Удинезе», «Сампдория». Зато трёхлетний отрезок в «Спортинге» получился очень ярким — Бруну дважды признавали игроком сезона в чемпионате, а в 2019-м он стал футболистом года в Португалии.
Переезд в Англию благоприятно сказался на футболисте. Он быстро превратился в одну из ключевых фигур «Манчестер Юнайтед» и дважды признавался болельщиками лучшим игроком клуба по итогам сезона. А ещё Бруну четыре раза получал награду лучшему футболисту месяца в АПЛ, а в сезоне-2021/2022 стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов, хотя его команда и вылетела на стадии 1/8 финала.
Филиппе Коутиньо: «Интер» → «Ливерпуль»
Дата трансфера: 30 января 2013 года
Сумма трансфера: € 13 млн
47 матчей, пять голов, четыре результативные передачи — такой скромной была статистика бразильца в «Интере». «Ливерпуль» переманил к себе игрока и не ошибся. Достаточно сказать, что английский клуб заплатил € 13 млн, а через пять лет продал Филиппе в «Барселону» за € 135 млн. Коутиньо сполна отработал потраченные деньги в «Ливерпуле», а его переход в Испанию до сих пор считается одним из самых провальных в истории. Так ярко, как в «Ливерпуле», Филиппе не играл больше нигде. Сейчас он в «Астон Вилле».
Марсело Брозович: «Динамо» Загреб → «Интер»
Дата трансфера: 26 января 2015 года
Сумма трансфера: аренда за € 3 млн (через полтора года «Интер» выкупил игрока за € 5 млн)
Летом 2013 года появилась информация об интересе «Рубина» к Брозовичу. Казанский клуб вёл переговоры с 20-летним футболистом, однако до трансфера дело не дошло. В итоге через полтора года хорват уехал в топ-чемпионат — «Интер» арендовал его, а затем выкупил. Итальянский клуб потратил в общей сложности всего € 8 млн и наверняка ни разу не пожалел о своём решении. Брозович до сих пор играет в чёрно-синей футболке и приносит ощутимую пользу. Сейчас его стоимость составляет € 35 млн, а четыре года назад ценник был ещё выше — € 60 млн. В составе «Интера» Брозович выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.
Гонсало Игуаин: «Ривер Плейт» → «Реал»
Дата трансфера: 1 января 2007 года
Сумма трансфера: € 12 млн
«Реал» — первый европейский клуб в карьере Игуаина. По сути, именно в Мадриде аргентинец сделал себе имя. Конечно, были и забавные моменты, когда Гонсало губил верные голевые моменты, но и забивал он прилично. Именно в «Реале» Игуаин провёл самый длительный период в карьере (264 матча) и оформил больше сотни голов. Он выиграл все трофеи в Испании (чемпионат — трижды, Кубок и Суперкубок — дважды), после чего переехал в «Наполи» за € 39 млн. А уже в 2016-м «Ювентус» выложил за южноамериканца внушительные € 90 млн, прописанные в качестве отступных. В конце 2022 года Игуаин объявил о завершении карьеры. Последним клубом аргентинца был «Интер Майами».
Себастьен Аллер: «Вест Хэм» → «Аякс»
Дата трансфера: 8 января 2021 года
Сумма трансфера: € 22,5 млн
Ещё один пример удачной сделки для «Аякса». Казалось, карьера Аллера затухнет в «Вест Хэме», где он не демонстрировал ничего выдающегося, хотя за него заплатили € 50 млн. И тут очень кстати возник клуб из Амстердама. «Аякс» заполучил игрока в зимнее окно, а тот наколотил 47 голов в 66 матчах. Особенно запомнился перформанс Аллера в сезоне-2021/2022, когда он забил в семи матчах из восьми в Лиге чемпионов (11 голов в сумме). А ещё Себастьян стал чемпионом Нидерландов и лучшим бомбардиром турнира. Игрока сразу же перехватила «Боруссия», но, увы, он до сих пор не дебютировал за новый клуб в официальных матчах — у Аллера обнаружили опухоль.
Каха Каладзе: «Динамо» Киев → «Милан»
Дата трансфера: 23 января 2001 года
Сумма трансфера: € 16 млн
Грузинский защитник переехал в топ-лигу в начале ХХI века. К тому моменту Каладзе пополнил коллекцию наград тремя победами в чемпионате Украины, трижды выигрывал Кубок страны, а главное — пошумел вместе с «Динамо» в Европе. «Милан» расщедрился на € 16 млн — Каха стал самым дорогим грузинским футболистом в истории. За красно-чёрных Каладзе провёл 284 матча, поиграл под руководством Карло Анчелотти и завоевал восемь трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов. Соотечественники по достоинству оценили игру Кахи за рубежом — четыре раза его признавали футболистом года в Грузии. Каладзе провёл в Милане девять лет, после чего подписал контракт с «Дженоа». Там грузинский игрок и провёл последние годы славной карьеры.
Клас-Ян Хунтелар: «Херенвен» → «Аякс»
Дата трансфера: 1 января 2006 года
Сумма трансфера: € 9 млн
Нападающий сменил «Херенвен» на более статусный «Аякс» в начале 2006 года. По окончании сезона Хунтелар занял первое место в списке бомбардиров чемпионата. Чуть позже его признали игроком года в «Аяксе» и лучшим футболистом Нидерландов. По итогам сезона-2007/2008 нападающий снова стал снайпером №1 в Эредивизии, а летом 2008 года ему доверили капитанскую повязку. Хунтелар здорово начал новый сезон, но потом вылетел на несколько недель из-за травмы. «Аякс» продал его в зимнее трансферное окно, причём в три раза дороже, чем покупал. «Реал» заплатил за форвард € 27 млн, но там у нидерландца откровенно не получилось.
Габриэл Жезус: «Палмейрас» → «Манчестер Сити»
Дата трансфера: 1 января 2017 года
Сумма трансфера: € 32 млн
Жезус подписал контракт с «Манчестер Сити» ещё летом 2016-го, но по условиям договора провёл остаток года в Бразилии. Английский клуб не побоялся заплатить за молодого бразильца приличные деньги и вместе с ним сразу стал чемпионом. В итоге Жезус отыграл за команду Хосепа Гвардиолы 5,5 года и четыре раза побеждал в АПЛ. Забивал бразилец не так часто (95 голов в 236 матчах), но это не помешало «Сити» продать нападающего в «Арсенал» за € 52 млн. Именно там Жезус и выступает с лета 2022 года, а его новая команда пока что лидирует в АПЛ. Завоюет ли Габриэл пятый чемпионский титул?
Пьер-Эмерик Обамеянг: «Боруссия» Д → «Арсенал»
Дата трансфера: 31 января 2018 года
Сумма трансфера: € 63,75 млн
Нападающий покинул дортмундский клуб на «флажке» трансферного окна. «Арсенал» получил забивного футболиста, но заплатил больше € 60 млн. «Боруссия» брала габонца пятью годами ранее почти в пять раз дешевле (€ 13 млн). В английском клубе на гол Обамеянгу требовалось примерно 1,7 матча, а в Дортмунде — 1,5. За четыре года в Лондоне форвард дважды признавался лучшим игроком месяца в АПЛ, завоевал Кубок и Суперкубок Англии. А в сезоне-2018/2019 африканец занял первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ. Год назад Обамеянг умчался в «Барсу», но там отыграл всего восемь месяцев. Теперь он снова в Англии, но уже в составе «Челси».
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