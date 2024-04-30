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Агент Ивановича отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего в «Зенит»

Агент Ивановича отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего в «Зенит»
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Небойша Еленкович, агент нападающего сербской «Войводины» Михайло Ивановича, прокомментировал информацию о возможном трансфере своего клиента в петербургский «Зенит».

«Вчера общался с Михайло, и у меня нет предложения по игроку от «Зенита». Иванович — молодой футболист, а «Зенит» для нас как «Реал». Возможно, предложение поступало в «Войводину», и если это так, то нам приятно, что Михайло интересуется такой топовый клуб. На данный момент «Войводина» не давала мне никакой информации про предложение от «Зенита». Разговоров с президентом клуба о переходе Ивановича тоже не было», — приводит слова агента Sport24.

Ранее появилась информация о том, что петербургский «Зенит» сделал предложение «Войводине» по покупке 19-летнего сербского нападающего Михайло Ивановича. Об этом сообщал интернет-портал Telegraf.

Напомним, в текущем сезоне форвард из Сербии в общей сложности принял участие в 32 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт восемь забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ивановича в € 400 тыс.

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