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В «Зените» ответили на вопрос о планах на летнее трансферное окно

Председатель Совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина ответила на вопрос о том, какие задачи петербургский клуб ставит на летнее трансферное окно.

«У нас ещё есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома. Каких-то конкретных планов сейчас нет, времени до начала следующего сезона ещё предостаточно», – приводит слова Илюхиной официальный сайт сине-бело-голубых.

Отметим, что прошлым летом петербургский «Зенит» продал бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сине-бело-голубые получили за уход южноамериканца € 60 млн.

Ранее Елена Илюхина сообщила, что «Зенит» достиг принципиальной договорённости с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении контракта до лета 2030 года.