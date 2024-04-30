Семшов: единственный фактор, который повлиял на атаку «Зенита» — уход Малкома

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об атаке петербургского «Зенита». Эксперт выразил мысль о том, что она ухудшилась из-за ухода бразильского нападающего Малкома.

«Для меня единственный фактор, который повлиял на атаку «Зенита» – уход Малкома, который креативил впереди и мог в одиночку решить исход матча. Чего не хватает? Индивидуальных действий таких классных мастеров, их обостряющих действий. Все боятся взять инициативу на себя. Причём отмечу, что проблемы начались не сейчас. Они были и в первой части чемпионата», – приводит слова Семшова «Советский спорт».

Малком выступал в составе петербургского клуба с 2019 по 2023 год. Прошлым летом бразильский нападающий покинул стан сине-бело-голубых. Он был продан в саудовский «Аль-Хиляль». По сведениям интернет-портала Transfermarkt, петербургский клуб заработал на уходе Малкома € 60 млн.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 50 очков. Такое же количество очков у «Краснодара». Но южане идут вторыми из-за результатов личных встреч.