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ЭСК признала, что судья ошибочно не удалил Мойзеса в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком»

ЭСК признала, что судья ошибочно не удалил Мойзеса в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что судья Василий Казарцев ошибочно не удалил с поля защитника ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте минувшего матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» №9 Манфреда Угальде, выраженном в наступе открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника, по мнению членов комиссии, были значительные элементы серьёзного нарушения правил игры, учитывая скорость игрока ЦСКА, достаточно высокая степень воздействия на соперника, высокое место контакта, что угрожало его безопасности. По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника руками, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что VAR обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить своё первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьёзное нарушение правил игры», — сказано на официальном сайте РФС.

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