«Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу — Daily Mail

Московский «Спартак» проявляет интерес к кандидатуре главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Мойеса, который, скорее всего, по окончании текущего сезона покинет английский клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, красно-белые интересовались доступностью шотландского специалиста в последние недели. Однако подчёркивается, что Моейс не рассматривает вариант со «Спартаком» в качестве приоритетного.

Действующее трудовое соглашение 61-летнего специалиста с лондонским клубом рассчитано до грядущего лета. На текущий момент руководство «Вест Хэма» не приняло решение о том, что Мойес продолжит работу в клубе.

Напомним, Моейс занимает должность главного тренера «молотобойцев» с декабря 2019 года. За этот период под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» принял участие в 227 матчах во всех турнирах, в которых 102 раза выиграл, 43 раза сыграл вничью и 82 – потерпел поражение.

После 35 туров нынешнего сезона чемпионата Англии лондонский клуб набрал 49 очков и занимает восьмое место.