Игрок «Валенсии» Уго Дуро поддержал тер Штегена после ошибки вратаря в матче Примеры

Форвард «Валенсии» Уго Дуро высказался об ошибке голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена во время очного матча между командами в рамках 33-го тура испанской Примеры. Вратарь каталонцев неудачно сыграл на выходе в одном из эпизодов, после которого форвард «Валенсии» Уго Дуро сравнял счёт в игре. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:2.

«Я подошёл к тер Штегену после произошедшего, так как я сам когда-то переживал год, когда ничего не получилось, и прекрасно понимаю, каково ему. Он очень скромный, хороший парень, который никогда ни с кем не ссорится, и, в конце-концов, мой коллега по профессии», — приводит слова Уго Дуро Marca.

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В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола, и 14 матчей сыграл «на ноль».

«Барселона» после этой игры набрала 73 очка за 33 матча в нынешнем розыгрыше испанской Примеры. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой 47 очков после аналогичного количества встреч, идёт седьмой.