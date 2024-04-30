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Игрок «Валенсии» Уго Дуро поддержал тер Штегена после ошибки вратаря в матче Примеры

Игрок «Валенсии» Уго Дуро поддержал тер Штегена после ошибки вратаря в матче Примеры
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Форвард «Валенсии» Уго Дуро высказался об ошибке голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена во время очного матча между командами в рамках 33-го тура испанской Примеры. Вратарь каталонцев неудачно сыграл на выходе в одном из эпизодов, после которого форвард «Валенсии» Уго Дуро сравнял счёт в игре. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:2.

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 49'     3:2 Левандовски – 82'     4:2 Левандовски – 90+3'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'

«Я подошёл к тер Штегену после произошедшего, так как я сам когда-то переживал год, когда ничего не получилось, и прекрасно понимаю, каково ему. Он очень скромный, хороший парень, который никогда ни с кем не ссорится, и, в конце-концов, мой коллега по профессии», — приводит слова Уго Дуро Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола, и 14 матчей сыграл «на ноль».

«Барселона» после этой игры набрала 73 очка за 33 матча в нынешнем розыгрыше испанской Примеры. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой 47 очков после аналогичного количества встреч, идёт седьмой.

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