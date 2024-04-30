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Арбитр Федотов раскритиковал Карасёва за удаление футболиста «Краснодара»

Арбитр Федотов раскритиковал Карасёва за удаление футболиста «Краснодара»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с удалением защитника Сергея Волкова на 64-й минуте минувшего матча 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'

«Вторая жёлтая Волкову — это не карточка Карасёва. ЭСК его, скорее всего, поддержит, потому что основания для наказания были. Но вы можете представить, чтобы Карасёв за такое назначил 11-метровый? Да никогда в жизни он этого не сделает. Мяч под левой ногой и уходит к боковой линии. Да, был прихват, но непродолжительный. Футболист «Крыльев» остановился не из-за него, а потому что почувствовал контакт и перестал бороться. Представьте, что будет, если Карасёв покажет такую вторую жёлтую в матче «Зенита» и «Динамо» в Кубке. Его никто не поймёт никогда. Человек, который по статистике недодаёт карточки для управления игрой, убирает у «Краснодара» атакующего крайнего защитника.

При этом за неспортивное поведение Карасёв не наказывал. Когда его футболисты окружили, когда Кади с ним не пойми о чём разговаривал. Карасёв же не дал вторую жёлтую тому же Кади, когда тот пробил после свистка. Хотя это тоже можно было бы объяснить. И сказать, что формально Карасёв прав. Как и здесь. Но ты же знаешь, что у Волкова уже есть карточка. Свистни — и всё. Не понимаю, что у Карасёва в голове и что с ним произошло», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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«Не понимаю, что у Карасёва в голове и что с ним произошло». Судейство в 26-м туре РПЛ
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