Арбитр Федотов раскритиковал Карасёва за удаление футболиста «Краснодара»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с удалением защитника Сергея Волкова на 64-й минуте минувшего матча 26-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0).

«Вторая жёлтая Волкову — это не карточка Карасёва. ЭСК его, скорее всего, поддержит, потому что основания для наказания были. Но вы можете представить, чтобы Карасёв за такое назначил 11-метровый? Да никогда в жизни он этого не сделает. Мяч под левой ногой и уходит к боковой линии. Да, был прихват, но непродолжительный. Футболист «Крыльев» остановился не из-за него, а потому что почувствовал контакт и перестал бороться. Представьте, что будет, если Карасёв покажет такую вторую жёлтую в матче «Зенита» и «Динамо» в Кубке. Его никто не поймёт никогда. Человек, который по статистике недодаёт карточки для управления игрой, убирает у «Краснодара» атакующего крайнего защитника.

При этом за неспортивное поведение Карасёв не наказывал. Когда его футболисты окружили, когда Кади с ним не пойми о чём разговаривал. Карасёв же не дал вторую жёлтую тому же Кади, когда тот пробил после свистка. Хотя это тоже можно было бы объяснить. И сказать, что формально Карасёв прав. Как и здесь. Но ты же знаешь, что у Волкова уже есть карточка. Свистни — и всё. Не понимаю, что у Карасёва в голове и что с ним произошло», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.