«Челси» может подписать лидера обороны «Барселоны»

Предстоящим летом лондонский «Челси» может предпринять попытку приобрести центрального защитника «Барселоны» и сборной Уругвая Рональда Араухо. Об этом информирует TBR Football.

По сведениям источника, «Челси» всерьёз заинтересован в подписании Араухо. «Синие» наладили контакты с посредниками защитника и внимательно следят за контрактом игрока с каталонской командой.

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Напомним, действующее трудовое соглашение Араухо с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Араухо.