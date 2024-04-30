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Булыкин: может, «Спартаку» стоит оставить Слишковича — он фартовый тренер

Булыкин: может, «Спартаку» стоит оставить Слишковича — он фартовый тренер
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного утверждения временно исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича на посту руководителя команды.

«Пока что для него всё складывается очень даже хорошо, команда при нём не проигрывает. Результат есть – а это главное. Понятно, что будут смотреть, как «Спартак» закончит сезон, но кто знает, может, стоит и Слишковича оставить. Он – фартовый тренер, а иногда это бывает важным элементом», — сказал Булыкин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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