Игрок «Факела» Квеквескири: мы будем выполнять максимум того, что требует Черевченко

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири объяснил, каким образом сказалась недавняя смена тренера в воронежской команде на результате матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0). Игра прошла вчера, 29 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Это была первая игра нового тренера. Человеку нужно немного времени, нужно понять, что он хочет. Мы будем выполнять максимум того, что он требует. У нас одна цель — сохранить прописку в РПЛ любым путём. У Игоря Геннадьевича пока мало времени, чтобы что‑то новое придумать. Потихоньку со временем всё наладится», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

Новый главный тренер клуба Игорь Черевченко возглавил «Факел» 26 апреля, почти сразу после того, как клуб объявил об уходе Сергея Ташуева с поста наставника команды.

«Факел» после 26 проведённых матчей имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-м месте. Следующую игру внутреннего первенства воронежский клуб проведёт 6 мая на своём поле с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.