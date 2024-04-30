«Бавария» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Дайер, Ким Мин Джэ, Мазрауи, Лаймер, Киммих, Горецка, Мусиала, Зане, Мюллер, Кейн.

«Реал»: Лунин, Васкес, Рюдигер, Менди, Начо, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла лондонский «Арсенал» (в гостях — 2:2, дома — 1:0). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов «сливочные» выбили «Манчестер Сити» (дома — 3:3, в гостях — 1:1 (пен.3:4).

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»: