Энрике: СМИ считают, что мы фавориты в игре с «Боруссией»? Пресса не разбирается в футболе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал своё отношение к тому, что СМИ называют его команду фаворитом в матчах полуфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Пресса называет «ПСЖ» в качестве фаворита? Поэтому я и говорю, что пресса почти ничего не знает о футболе. Извините…

Мы хотим насладиться особенным матчем на особенном стадионе Европы и постараться порадовать наших болельщиков, выйдя в финал», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грайнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится завтра, 1 мая. Он пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Ответная игра пройдёт 7 мая. Команды проведут встречу на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Оба матча начнутся в 22:00 мск.