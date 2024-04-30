Гендиректор «Ахмата»: Уциев и Семёнов — легенды нашего клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил вероятность сохранения в составе команды крайнего защитника Ризвана Уциева и центрального защитника Андрея Семёнова. Контракты грозненского клуба с обоими футболистами действуют до лета 2024 года.

«Ризван Уциев и Андрей Сёменов – это уже легенды клуба, они находятся дольше всех в команде. Сезон закончится – мы с ними решим. Выслушаем тренерский штаб, выскажем свои пожелания. Считаю, что они ещё в силах продолжать карьеру», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, 36-летний Уциев является воспитанником «Ахмата» и выступает за него с начала 2010 года. Будучи капитаном команды, он провёл в составе грозненцев 310 матчей во всех турнирах, забив в них восемь мячей и отдав 21 голевую передачу. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 15 встречах, не отметившись результативными действиями. 35-летний Семёнов перешёл в «Ахмат» в феврале 2014 года из пермского «Амкара». На его счету в общей сложности 289 игр за грозненскую команду, в которых он забил восемь голов и записал на свой счёт четыре результативные передачи. В текущем сезоне он провёл во всех турнирах 21 матч, в котором отметился двумя забитыми мячами.

После 26 туров чемпионата России «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков и имея отрыв в три очка от зоны стыковых матчей. До конча сезона-2023/2024 осталось четыре тура.