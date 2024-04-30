Борис Ротенберг: у нас нет претензий к «Ахмату», в ситуации с отравлением был форс-мажор

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение РФС провести матч команды с «Ахматом» (0:1) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. «Сочи» просил перенести игру с грозненцами из-за ситуации с отравлением игроков, но встреча всё-таки состоялась в запланированные сроки и завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

«Инцидент уже прошёл. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Поэтому к ним претензий нет. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это представит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя. Алаев не считает эту ситуацию форс-мажором? Я считаю, что это именно он. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».

После 26 сыгранных туров «Сочи» набрал 20 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч внутреннего первенства подопечные Роберта Морено проведут на выезде с московским «Динамо» 5 мая. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.