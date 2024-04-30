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Игрок «Боруссии» Джан: возможно, Мбаппе — лучший игрок в мире

Игрок «Боруссии» Джан: возможно, Мбаппе — лучший игрок в мире
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался об опасности, которую нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может представить для его команды в матчах полуфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, Мбаппе — лучший игрок в мире. Конечно, мы готовимся и в идеале должны обороняться против него все вместе, как команда, но у «ПСЖ» также есть и другие футболисты», — приводит слова Джана Sport.es.

Напомним, первый матч между командами состоится завтра, 1 мая. Он пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Ответная игра пройдёт 7 мая. Команды проведут встречу на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Оба матча начнутся в 22:00 мск.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла мадридский «Атлетико» (общ. 5:4).

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»:

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Турнирная сетка Лиги чемпионов
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