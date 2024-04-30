Точилин поделился ожиданиями от кубкового матча «Динамо» — «Спартак»

Известный российский футбольный тренер Александр Точилин высказался о предстоящем матче красно-белых с московским «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Кубковый матч «Динамо» — «Спартак» должен быть достаточно хорошим. Тяжело сказать, кто фаворит. Что «Динамо», что «Спартак» после определённых изменений побеждают. Этот матч непредсказуем. И «Динамо», и «Спартак» имеют шансы на победу. В этом плане и будет состоять интрига», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее о предстоящем матче красно-белых с московским «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России высказался бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.