«ПСЖ» намерен продлить контракт с Луисом Энрике — L’Équipe

Руководство «ПСЖ» приняло решение о пролонгации трудового соглашения с главным тренером команды Луисом Энрике. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, боссы французского гранда впечатлены работой Энрике, поскольку под его руководством «ПСЖ» показывает эффективную игру, не делая ставку на большое количество звёзд. Кроме того, испанский специалист продемонстрировал, что способен добиваться результата без нападающего Килиана Мбаппе. Также руководство «ПСЖ» отмечает умение Энрике работать с молодыми футболистами.

Напомним, Энрике возглавил «ПСЖ» минувшим летом. Его действующее трудовое соглашение с французским грандом рассчитано до лета 2025 года. Под руководством Энрике «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции нынешнего сезона.