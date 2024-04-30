ЭСК: Василий Казарцев верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре со «Спартаком»

28 апреля 2024 года состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. В ходе него был рассмотрен спорный момент в матче между московскими ЦСКА и «Спартаком» (0:0) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги с участием форварда армейцев Фёдора Чалова.

На 25-й минуте минувшей игры Чалов в своей штрафной сыграл рукой. Рефери Василий Казарцев, который обслуживал дерби, не стал назначать пенальти в ворота хозяев. Экспертно-судейская комиссия посчитала, что арбитр поступил верно.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №9 в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука данного игрока находилась внизу в естественном положении, не увеличивая площадь его тела, мяч был направлен игроком соперника с очень короткой дистанции и был неожиданным для защитника, в связи с чем игрок ЦСКА не имел физической возможности избежать контакта с мячом, а незначительное движение руки являлось естественным и было обусловлено попыткой игрока сыграть в мяч своим бедром», — говорится на официальном сайте РФС.