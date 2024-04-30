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Энрике: матчи с «Боруссией» будут похожи на те, что были в 1/4 финала ЛЧ

Энрике: матчи с «Боруссией» будут похожи на те, что были в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящих полуфинальных матчах Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для всех четырёх команд, оставшихся в турнире, любой результат, кроме победы, будет разочарованием.

Это противостояние будет похоже на то, что было в четвертьфинале. Но мы постараемся выиграть эти матчи благодаря своему футболу и нашему умению проникать в штрафную соперника», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грайнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится завтра, 1 мая. Он пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Ответная игра пройдёт 7 мая. Команды проведут встречу на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Оба матча начнутся в 22:00 мск.

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