Энрике: матчи с «Боруссией» будут похожи на те, что были в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящих полуфинальных матчах Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Для всех четырёх команд, оставшихся в турнире, любой результат, кроме победы, будет разочарованием.

Это противостояние будет похоже на то, что было в четвертьфинале. Но мы постараемся выиграть эти матчи благодаря своему футболу и нашему умению проникать в штрафную соперника», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грайнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится завтра, 1 мая. Он пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Ответная игра пройдёт 7 мая. Команды проведут встречу на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Оба матча начнутся в 22:00 мск.