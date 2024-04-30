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Точилин: не знаю о проблемах Игнатьева в Сербии, но в «Сочи» дело было в психологии

Точилин: не знаю о проблемах Игнатьева в Сербии, но в «Сочи» дело было в психологии
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Бывший наставник «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин высказался относительно того, что сербский клуб «Железничар» расторг контракт с российским нападающим Иваном Игнатьевым.

«Я не знаю причин, по которым с Иваном в Сербии расторгли контракт. Что касается периода в «Сочи», то дело было в психологии. Иван был достаточно зажатый. Это сказывалось на его игре. У него было достаточно моментов, но с результативностью были проблемы. Я не знаю, какие проблемы были у Ивана в «Железничаре», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, о факте расторжения контракта с «Железничаром» стало известно сегодня, 30 апреля. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на слова президента сербского клуба Зорана Наунковича.

25-летний Игнатьев перешёл в «Железничар» в конце января на правах свободного агента. За сербский клуб россиянин провёл семь матчей и отметился одной голевой передачей.

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