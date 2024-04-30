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Снейдер: в день, когда тен Хаг решил сразиться с Роналду, он потерял уважение раздевалки

Снейдер: в день, когда тен Хаг решил сразиться с Роналду, он потерял уважение раздевалки
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Бывший атакующий полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер ответил на вопрос, что именно пошло не так у главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в английском клубе.

«Именно в тот день, когда он решил сразиться с Криштиану Роналду, он начал терять всякое уважение [раздевалки]. Он думал, что у него всё получится, но вышло наоборот. Все в раздевалке задавались вопросом, всё ли у него в порядке с головой, когда он это сделал», — приводит слова Снейдера Reddit.

Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Роналду покинул «красных дьяволов» в ноябре 2022 года. Тогда португальский нападающий заявил, что он не уважает тен Хага, поскольку он не проявил уважение к нему.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что нидерландский специалист может быть уволен из клуба по окончании нынешнего сезона.

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