«Манчестер Юнайтед» готов продать Рашфорда летом за сумму в € 70 млн — ESPN

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения о трансфере 26-летнего крайнего нападающего Маркуса Рашфорда грядущим летом только в том случае, если потенциальный покупатель будет готов заплатить за него € 70 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, несмотря на то что «красные дьяволы» установили цену на нападающего, они не хотят расставаться с ним и считают маловероятным, что какой-либо клуб предложит за Рашфорда указанную сумму.

Подчёркивается, в «Манчестер Юнайтед» полагают, что только «ПСЖ» обладает финансовыми возможностями для осуществления трансфера английского футболиста, однако парижский клуб отказался от идеи покупки Рашфорда.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.