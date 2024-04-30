Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» готов продать Рашфорда летом за сумму в € 70 млн — ESPN

«Манчестер Юнайтед» готов продать Рашфорда летом за сумму в € 70 млн — ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения о трансфере 26-летнего крайнего нападающего Маркуса Рашфорда грядущим летом только в том случае, если потенциальный покупатель будет готов заплатить за него € 70 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, несмотря на то что «красные дьяволы» установили цену на нападающего, они не хотят расставаться с ним и считают маловероятным, что какой-либо клуб предложит за Рашфорда указанную сумму.

Подчёркивается, в «Манчестер Юнайтед» полагают, что только «ПСЖ» обладает финансовыми возможностями для осуществления трансфера английского футболиста, однако парижский клуб отказался от идеи покупки Рашфорда.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Эрик тен Хаг: Рашфорд может забивать по 25-35 голов за сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android