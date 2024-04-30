«Ювентус» хочет арендовать хавбека «ПСЖ» Мануэля Угарте — La Gazzetta dello Sport

Опорный полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте в ближайшее летнее трансферное окно может быть арендован «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, уругвайский хавбек не входит в планы тренерского штаба «ПСЖ» на следующий сезон, поэтому в парижском клубе готовы рассмотреть вариант со сдачей футболиста в аренду. Представители «Ювентуса» уже установили контакт с парижанами по возможному переходу Угарте. Отмечается, что туринцы пока готовы только арендовать игрока, поскольку бюджет «Ювентуса» на следующий сезон ещё находится на стадии согласования.

Напомним, 23-летний Мануэль Угарте перешёл в «ПСЖ» из португальского «Спортинга» летом 2023 года. В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 2269 минут, в которых отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.