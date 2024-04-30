ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в концовке игры с «Пари НН»

28 апреля состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. В ходе него были рассмотрены спорные моменты с матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» (2:3).
1) «Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 32-й минуте матча.
«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» Жерзино Ньямси в единоборстве с игроком атакующей команды «Пари НН» Николозом Кутателадзе в собственной штрафной площади, выставив ногу в сторону движения нападающего, совершил контакт с ногой соперника, повлиявший на его возможность продвижения к мячу, вследствие которого нападающий естественным образом упал на газон. Ввиду наличия оснований для наказуемости действий защитника команды «Локомотив», комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде».
2) «Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Пари НН» на 87-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 90+8-й минуте матча.
- «Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» после вмешательства VAR и просмотра эпизода на мониторе на 87-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» Дмитрий Живоглядов при движении к мячу совершил наступ открытой стопой на ногу игрока «Локомотива», который пытается продолжить движение к мячу в штрафной площади. Живоглядов не думает о безопасности соперника. Данный контакт, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться и пригласить судью к монитору, а также решение судьи назначить пенальти после просмотра данного игрового эпизода на мониторе. Также большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение».
- «Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 90+8-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Марио Митая за майку атакующего игрока команды «Пари НН» Максима Шнапцева в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемой, так как не повлияла на возможность нападающего продвижения к мячу, который, почувствовав контакт, преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде».