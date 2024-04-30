ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в концовке игры с «Пари НН»

28 апреля состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. В ходе него были рассмотрены спорные моменты с матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» (2:3).

1) «Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 32-й минуте матча.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» Жерзино Ньямси в единоборстве с игроком атакующей команды «Пари НН» Николозом Кутателадзе в собственной штрафной площади, выставив ногу в сторону движения нападающего, совершил контакт с ногой соперника, повлиявший на его возможность продвижения к мячу, вследствие которого нападающий естественным образом упал на газон. Ввиду наличия оснований для наказуемости действий защитника команды «Локомотив», комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде».

2) «Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Цыганка в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Пари НН» на 87-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 90+8-й минуте матча.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» после вмешательства VAR и просмотра эпизода на мониторе на 87-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» Дмитрий Живоглядов при движении к мячу совершил наступ открытой стопой на ногу игрока «Локомотива», который пытается продолжить движение к мячу в штрафной площади. Живоглядов не думает о безопасности соперника. Данный контакт, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться и пригласить судью к монитору, а также решение судьи назначить пенальти после просмотра данного игрового эпизода на мониторе. Также большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение».

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 90+8-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Марио Митая за майку атакующего игрока команды «Пари НН» Максима Шнапцева в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемой, так как не повлияла на возможность нападающего продвижения к мячу, который, почувствовав контакт, преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде».