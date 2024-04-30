Радимов: Юран мог бы возглавить «Сочи» после того, как команда вылетит в Первую лигу

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о возможном следующем месте работы российского тренера Сергея Юрана. Напомним, 28 апреля специалист был уволен с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«По игрокам, которые были у Нижнего, она не лучшая, но и не самая последняя команда в лиге. Они просто в первом круге переборщили с очками, планку задрали, и это нормально, что они стали ниже опускаться. Просто никто не думал, что это падение будет таким пикирующим. А Юран может, например, прийти в «Сочи» после того, как команда вылетит. Я думаю, с его опытом выхода наверх может вполне так произойти», — приводит слова Радимова «РБ Спорт»

54-летний Сергей Юран был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За период под руководством специалиста нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз победила, шесть раз сыграла вничью и потерпела 24 поражения.

Отметим, что после 26 сыгранных туров «Сочи» набрал 20 очков и остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. Следующий матч внутреннего первенства команда проведёт на выезде с московским «Динамо» 5 мая. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.