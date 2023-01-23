Спасти «Барселону» от банкротства и умереть в нищете. У каталонцев был уникальный тренер

Прошлым летом руководство «Барселоны» признало: долг клуба превысил € 1 млрд. Каталонцы планировали поправить дела за счёт Лиги чемпионов, но вылетели уже на групповом этапе. Из-за этого в их сезонном бюджете образовалась дыра в размере € 25 млн, что будет иметь серьёзные последствия для летнего трансферного окна. Ситуация неприятная, но не безвыходная. 85 лет назад «Барса» оказалась в гораздо более сложных обстоятельствах – клуб находился на грани банкротства. И точно бы сгинул под жаром охватившей страну гражданской войны, если бы не находчивость главного тренера Патрика О’Коннелла. Легендарный ирландец осуществил миссию, которую оценили только спустя много лет после его смерти.

Автор единственного чемпионства «Бетиса» в истории

В наши годы сложно представить договорняк между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», но доказано, что в 1915 году команды его скатали. Для сохранения места в высшем дивизионе мерсисайдцам в последнем туре нужна была победа над «МЮ», и они её одержали – 2:0. В заговоре участвовали три манчестерских игрока и четыре ливерпульских – они поставили в букмекерской конторе на точный счёт. Все семеро получили пожизненную дисквалификацию.



Несмотря на то что среди виновных не оказалось капитана «Юнайтед» Патрика О’Коннелла (первый ирландский капитан «МЮ»), в его непричастность не поверили. Полузащитник стал изгоем для английских команд, и поэтому после окончания Первой мировой войны перебрался в Шотландию, а затем в Испанию. Несколько лет он выступал за сантандерский «Расинг» в качестве играющего тренера, после чего возглавил «Бетис», который вывел в Примеру.

Игроки и тренер «Бетиса» Патрик О’Коннелл с чемпионским трофеем Фото: realbetisbalompie.es

Тренер поставил на талантливых воспитанников академии и сделал команду одной из сильнейших в Испании. В сезоне-1934/1935 «Бетис» опередил мадридский «Реал» на одно очко и единственный раз в истории стал чемпионом страны. Тем самым тренер установил уникальное достижение – он единственный специалист, становившийся чемпионом в первых трёх испанских дивизионах. После такого грандиозного успеха ирландца теперь называли исключительно дон Патрисио. Даже когда всего месяц спустя О’Коннелл возглавил «Барселону», фанаты не стали его хейтить: в Каталонию специалиста провожала благодарная толпа в 10 тысяч человек.



С ходу привести каталонцев к чемпионству у Патрика не получилось: в первом его сезоне команда заняла в чемпионате лишь пятое место. Особенно болезненно О’Коннелл воспринял два поражения от «Реала» в чемпионате (оба со счётом 0:3), а также проигрыш мадридцам в финале Кубка Испании (1:2). «Барселоне» не хватало атакующей мощи: за сезон они забили всего 39 мячей, тогда как ставший чемпионом «Реал» набил на 20 голов больше. В межсезонье тренер планировал привлечь двух игроков атаки из «Бетиса», но помешала гражданская война в Испании.

Убийство президента «Барселоны» и спасение клуба от банкротства

Барселона стала главным местом противостояния между правыми и Второй Испанской республикой. «В воздухе царила атмосфера воодушевления, впервые я стал свидетелем, как власть захватил рабочий класс. Меня забавляло, что анархисты выбрали своим талисманом моряка Папая», – писал в своём дневнике Джордж Оруэлл – любимый автор много читавшего О’Коннелла. Писатель прибыл в Испанию из Англии ради борьбы за светлое будущее демократии, и всё закончилось тем, что улицы Барселоны он в будущем сравнил с пыточной в своём самом известном романе «1984».

В такой атмосфере было уже не до футбола. Летом 1937-го отдыхавший в Ирландии О’Коннелл получил письмо от президента «Барселоны» Хосепа Суньоля, в котором тот предостерегал Патрика от возвращения в Испанию. Спустя две недели тренер узнал, что франкисты убили Суньоля, но бесстрашный британец всё же вернулся в охваченную войной страну. «Вокруг царила разруха. Нечем было платить зарплату, а также по счетам. Все шло к банкротству «Барселоны» – имущество могло быть конфисковано и пущено с молотка», – сокрушался Патрик.

Гражданская война на улицах Барселоны Фото: Central Press/Getty Images

И тогда тренеру пришла крутая идея. Он созвонился с другом, каталонским бизнесменом Мануэлем Сориано, который в начале войны эмигрировал в Мексику, и договорился о серии выставочных матчей в Мехико и Нью-Йорке. На корабле «Барселона» прибыла в Америку, её игры пользовались спросом, что помогло заработать огромные по тем временам деньги – £ 15 тыс. Чтобы выигрыш не украли, средства перечислили на счёт парижского банка. Благодаря этому каталонцы пережили смутные времена, хотя из 16 футболистов, принявших участие в турне, домой вернулись лишь четверо. Остальные попросили политического убежища и остались в Мексике и Франции.



В 1940-м тренер вернулся в «Бетис», а спустя два года возглавил «Севилью» и привел её ко второму месту в чемпионате Испании. Также О’Коннелл приложил руку к раскрытию таланта нападающего Хуана Арсы, который выступал за «Малагу» – дон Патрисио настоял, чтобы руководство «Севильи» заплатило за игрока 90 тысяч песет. Сумма огромная по тем временам, но тренер поставил ультиматум: или он получает игрока, или уходит. Так клуб обрёл уникального бомбардира, с которым «Севилья» единственный раз в истории стала чемпионом (1946). Арса завершил карьеру с бомбардирским показателем в 182 мяча – его рекорд в «Севилье» до сих пор не побит.

Память о тренере восстановила жена его внука, помогли Круифф и Иньеста

О’Коннелл завершил тренерскую карьеру в 1949 году из-за проблемы с лёгкими – сказались последствия перенесённой во время турне по Америке пневмонии. Тренер постепенно угасал почти в полном одиночестве: в этом он похож на его любимого автора Оруэлла, который писал финальное произведение на почти безлюдном острове. Патрик же доживал последние годы в крохотной мансарде двоюродного брата, отказавшись от помощи бывшей жены. Тренера похоронили на окраине Лондона в скромной могиле без надгробия.

Скульптура О’Коннелла, которую установили у входа на стадион «Бетиса» Фото: realbetisbalompie.es

Если к Оруэллу известность и признание пришли спустя несколько лет после смерти, то спасителю «Барселоны» для этого понадобилось почти полвека. Огромная заслуга в этом принадлежит супруге одного из внуков футболиста – Сью. Женщина более десяти лет собирала информацию о великом тренере – плодом её труда стала изданная в 2016 году книга «Человек, спасший «Барселону». Также Сью организовала кампанию по сбору средств для памятника на могиле О’Коннелла – помощь оказали Йохан Круифф, Кенни Далглиш, Франц Беккенбауэр, Дэвид Бекхэм, Паоло Мальдини и другие известные футболисты.

После информации о попытках восстановить добрую память о легенде подключились руководство и игроки «Барселоны». Андрес Иньеста выставил на аукцион игровую футболку, свою лепту также внесли бывшие футболисты «Барсы» Патрик Клюйверт, Самуэль Это’О, Рональд Куман, Франк Райкард и Гари Линекер. В апреле 2018 года при содействии каталонского клуба вышел 95-минутный документальный фильм о доне Патрисио – лента снималась в течение трёх лет в Ирландии, Англии, Испании и Мексике.



О’Коннелла ввели в Зал славы «Барселоны» в 2015 году, а в марте 2017-го руководство «Бетиса» презентовало скульптуру тренера, установленную возле входа на стадион «Бенито Вильямарин». В том же году свет увидела коллекция модной одежды Paul Galvin, вдохновителем которой стал Патрик – специалист носил тёмный костюм-тройку и фирменный котелок.