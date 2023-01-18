13-летний тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать. Вирусный ролик из 1984 года

Похоже, «Манчестер Юнайтед» возвращается на топ-уровень. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в чемпионате (и при этом отстала от пятого на 11 очков). Теперь же «МЮ» находится всего в одном очке от второго места, хотя победа в дерби над «Сити» (2:1) и стала возможна после весьма спорного гола Бруну Фернандеша.

Успехи «МЮ» связывают в первую очередь с приходом летом нового тренера Эрика тен Хага. По словам того же Фернандеша, за полгода в команде стало лучше с дисциплиной. Клуб покинул Криштиану Роналду, который был недоволен игровым временем на поле и самовольно покидал матчи. Кроме того, недавно получилась достаточно красивая история с Маркусом Рашфордом.

Тен Хаг Фото: Manchester United via Getty Images)

Ключевой игрок «МЮ» опоздал на командное собрание, за что был лишён места в стартовом составе. Однако после перерыва он вышел на поле и забил победный мяч в ворота «Вулверхэмптона». После той игры Рашфорд сказал, что прекрасно понимает решение тренера. В итоге у команды есть и результат, и понимание в коллективе, что требования для всех одни.

О том, что тренер должен противостоять своим футболистам, тен Хаг рассуждал уже в 13 лет. И дискутировал на эту тему аж с Йоханом Круиффом – самым легендарным человеком в истории голландского футбола. Вот запись телешоу Cruyff & co из 1984 года. На ней Круифф общается с юношами, среди которых и нынешний тренер «МЮ».

– Бывает и так, что тренер кричит. Или у вас такого не случалось? – спросил Круифф.

– Нужно следить за тем, чтобы на молодёжь не кричали слишком много, потому что так можно сломать игроков. Но на более высоком уровне, таком как первая команда «Аякса», вы должны быть в состоянии что-то сказать. Эти ребята тренируются почти каждый день. Если они продолжают совершать одни и те же ошибки, вы должны быть в состоянии противостоять им.

– Значит, в этом вы видите различие между молодёжным и оплачиваемым футболом?

– Да, – ответил 13-летний Эрик.

Фото: Кадр из видео

После перехода в «МЮ» тен Хаг называл Круиффа одним из своих кумиров среди тренеров. Вот цитата из интервью каналу АПЛ: «Мне повезло с тренером «Твенте» Кесом Рейверсом, у которого я провёл два года. Я многое узнал об организации футбола, его философии, игре сзади, атакующей фазе и командном духе. Но меня определённо вдохновляли и другие менеджеры: Луи ван Гал, Ринус Михелс и Йохан Круифф – они большие вдохновители».