Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

13-летний Эрик тен Хаг рассказывал великому Йохану Круиффу, как тренировать футбольную команду – видео из 1984 года

13-летний тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать. Вирусный ролик из 1984 года
Григорий Телингатер
Тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать
Комментарии
Нет, это не фейк.

Похоже, «Манчестер Юнайтед» возвращается на топ-уровень. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в чемпионате (и при этом отстала от пятого на 11 очков). Теперь же «МЮ» находится всего в одном очке от второго места, хотя победа в дерби над «Сити» (2:1) и стала возможна после весьма спорного гола Бруну Фернандеша.

Успехи «МЮ» связывают в первую очередь с приходом летом нового тренера Эрика тен Хага. По словам того же Фернандеша, за полгода в команде стало лучше с дисциплиной. Клуб покинул Криштиану Роналду, который был недоволен игровым временем на поле и самовольно покидал матчи. Кроме того, недавно получилась достаточно красивая история с Маркусом Рашфордом.

Тен Хаг

Тен Хаг

Фото: Manchester United via Getty Images)

Ключевой игрок «МЮ» опоздал на командное собрание, за что был лишён места в стартовом составе. Однако после перерыва он вышел на поле и забил победный мяч в ворота «Вулверхэмптона». После той игры Рашфорд сказал, что прекрасно понимает решение тренера. В итоге у команды есть и результат, и понимание в коллективе, что требования для всех одни.

О том, что тренер должен противостоять своим футболистам, тен Хаг рассуждал уже в 13 лет. И дискутировал на эту тему аж с Йоханом Круиффом – самым легендарным человеком в истории голландского футбола. Вот запись телешоу Cruyff & co из 1984 года. На ней Круифф общается с юношами, среди которых и нынешний тренер «МЮ».

– Бывает и так, что тренер кричит. Или у вас такого не случалось? – спросил Круифф.

– Нужно следить за тем, чтобы на молодёжь не кричали слишком много, потому что так можно сломать игроков. Но на более высоком уровне, таком как первая команда «Аякса», вы должны быть в состоянии что-то сказать. Эти ребята тренируются почти каждый день. Если они продолжают совершать одни и те же ошибки, вы должны быть в состоянии противостоять им.

– Значит, в этом вы видите различие между молодёжным и оплачиваемым футболом?

– Да, – ответил 13-летний Эрик.

Фото: Кадр из видео

После перехода в «МЮ» тен Хаг называл Круиффа одним из своих кумиров среди тренеров. Вот цитата из интервью каналу АПЛ: «Мне повезло с тренером «Твенте» Кесом Рейверсом, у которого я провёл два года. Я многое узнал об организации футбола, его философии, игре сзади, атакующей фазе и командном духе. Но меня определённо вдохновляли и другие менеджеры: Луи ван Гал, Ринус Михелс и Йохан Круифф – они большие вдохновители».

«Скажи им, что я это исправлю». Как Каземиро всего за полгода преобразил «МЮ» «Скажи им, что я это исправлю». Как Каземиро всего за полгода преобразил «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023