«В жизни вы грустный душный лох». Дзюба дал убойное интервью

Экс-игрок сборной России Артём Дзюба дал интервью комику Богдану Лисевскому для YouTube-канала «Плюшки». Интервьюер задавал футболисту много абсурдных – как и юмор Богдана – вопросов. Это важно для понимания контекста сказанного – всерьёз относиться к словам не стоит. А вот посмеяться можно – самые хайповые темы не остались в стороне.

Сначала ведущий потроллил Дзюбу за «то самое видео» – сказал, что с игроком они обойдутся без рукопожатий, и попросил Дзюбу прибить полку, так как «он рукастый парень». Дзюба в ответ тяжело вздыхал и сказал, что «это было давно».

Дальше пошли темы, приближённые к футболу. Но шутки менее абсурдными не стали.

Фамилия и отношения с болельщиками

– Настоящая фамилия певицы Анны Асти – Дзюба. Когда болельщики орут «Дзюба – говно», в глубине души надеетесь, что это про неё?

– Надеюсь.

– Вы же понимаете, что это про вас.

– Догадывался.



Ещё ведущий и гость провели челлендж – пробили друг другу по пятой точке с ноги после того, как начеканили мяч пять-шесть раз.

Дзюба на шоу Фото: кадр из видео

Карьера в Турции

– Вы играли в Турции. Обычно турки втюхивают всякую хрень втридорога. Как вам удалось втюхать им себя?

– Сами позвали.

– Ну Артём, мне не нравится: всё во лжи какой-то…

– А что вы хотели услышать? Что я сам туда приехал?

– Ну что втюхал себя как-то, договорился.

– ****** [обманул] турок?

– Да, вот что я хотел услышать!

Премиальные

– Частенько приходили премиальные за хорошую игру?

– Не поверишь, но частенько.

– А банк не отклонял платежи? Типа подозрительная операция.

– С чего вдруг?

– Ну как? Хорошая игра.

Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Любимый футболист

– Кто ваш любимый футболист?

– Криштиану Роналду.

– Как банально.

– А у тебя кто любимый?

– У меня – Месси. Маленький такой, аргентинец.

– Эх… Всё-таки реально ты тупой.

Чувство юмора

– У вас звание главного шутника в раздевалке. Это то, к чему вы шли 17 лет футбольной карьеры?

– Получается, так. А в чём вопрос вообще?

– Просто в жизни вы такой грустный душный лох. Ну, как сейчас. А в раздевалку заходите и «у-у-у».

– Есть ориентиры (показывает на ведущего).

– Ориентиры?

– Ну, тупой душный лох. В рубашке. Дебильной.

– Это про кого сейчас?

– Ну там есть один парень. С лицом, не обременённым интеллектом.

Дзюба на шоу Фото: кадр из видео

– Правду говорят, что все российские футболисты тупые?

– Неправда.

– А почему они тогда все смеются над вашими шутками в раздевалке? Я пока над всем, что вы сказали, не поржал нигде.

Рекорды

– Вы лучший бомбардир в истории чемпионатов России, лучший бомбардир сборной России. Получается, вы – историческая ***** [фигня]?

– Как ты к этому пришёл-то?

– Не хочу повторяться просто. Рекорды все эти…

– Это ***** [фигня] по-твоему?

– Историческая.

– То есть я по-твоему ***** [фигня] историческая?

– Высокая и историческая.

– А ты мудак. В рубахе.

Будущее

– Артём, для футболиста вы уже старый, для тренера ещё молодой. Для телеэксперта – туповат.

– Ну хоть что-то с тобой общее.

– Для юмориста – без самоиронии. Может, вас пока закрыть тут до лучших времён?

– Никому меня на футбольном поле не удавалось закрыть, а ты меня здесь собрался закрыть.

– Хватит врать!



В конце разговора Дзюба, как его ни просил ведущий, отказался объявить о завершении карьеры. Ранее на интервью к Богдану приходил тогда ещё главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.