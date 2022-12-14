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Интервью Артёма Дзюбы на YouTube-канале «Плюшки»: Богдан Лисевский, завершение карьеры, Турция, видео

«В жизни вы грустный душный лох». Дзюба дал убойное интервью
Константин Кринский
Интервью Артёма Дзюбы YouTube-каналу
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Артём стал участником шоу с абсурдным юмором.

Экс-игрок сборной России Артём Дзюба дал интервью комику Богдану Лисевскому для YouTube-канала «Плюшки». Интервьюер задавал футболисту много абсурдных – как и юмор Богдана – вопросов. Это важно для понимания контекста сказанного – всерьёз относиться к словам не стоит. А вот посмеяться можно – самые хайповые темы не остались в стороне.

Сначала ведущий потроллил Дзюбу за «то самое видео» – сказал, что с игроком они обойдутся без рукопожатий, и попросил Дзюбу прибить полку, так как «он рукастый парень». Дзюба в ответ тяжело вздыхал и сказал, что «это было давно».

«Это были ужасные сутки…» Дзюба впервые подробно рассказал о скандальном видео «Это были ужасные сутки…» Дзюба впервые подробно рассказал о скандальном видео

Дальше пошли темы, приближённые к футболу. Но шутки менее абсурдными не стали.

Фамилия и отношения с болельщиками

– Настоящая фамилия певицы Анны Асти – Дзюба. Когда болельщики орут «Дзюба – говно», в глубине души надеетесь, что это про неё?
– Надеюсь.

– Вы же понимаете, что это про вас.
– Догадывался.

Ещё ведущий и гость провели челлендж – пробили друг другу по пятой точке с ноги после того, как начеканили мяч пять-шесть раз.

Дзюба на шоу

Дзюба на шоу

Фото: кадр из видео

Карьера в Турции

– Вы играли в Турции. Обычно турки втюхивают всякую хрень втридорога. Как вам удалось втюхать им себя?
– Сами позвали.

– Ну Артём, мне не нравится: всё во лжи какой-то…
– А что вы хотели услышать? Что я сам туда приехал?

– Ну что втюхал себя как-то, договорился.
– ****** [обманул] турок?

– Да, вот что я хотел услышать!

Дзюба чудовищно ошибся с клубом. Он вообще что-то обсуждал, кроме денег? Дзюба чудовищно ошибся с клубом. Он вообще что-то обсуждал, кроме денег?

Премиальные

– Частенько приходили премиальные за хорошую игру?
– Не поверишь, но частенько.

– А банк не отклонял платежи? Типа подозрительная операция.
– С чего вдруг?

– Ну как? Хорошая игра.

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Любимый футболист

– Кто ваш любимый футболист?
– Криштиану Роналду.

– Как банально.
– А у тебя кто любимый?

– У меня – Месси. Маленький такой, аргентинец.
– Эх… Всё-таки реально ты тупой.

Чувство юмора

– У вас звание главного шутника в раздевалке. Это то, к чему вы шли 17 лет футбольной карьеры?
– Получается, так. А в чём вопрос вообще?

– Просто в жизни вы такой грустный душный лох. Ну, как сейчас. А в раздевалку заходите и «у-у-у».
– Есть ориентиры (показывает на ведущего).

– Ориентиры?
– Ну, тупой душный лох. В рубашке. Дебильной.

– Это про кого сейчас?
– Ну там есть один парень. С лицом, не обременённым интеллектом.

Дзюба на шоу

Дзюба на шоу

Фото: кадр из видео

– Правду говорят, что все российские футболисты тупые?
– Неправда.

– А почему они тогда все смеются над вашими шутками в раздевалке? Я пока над всем, что вы сказали, не поржал нигде.

Рекорды

– Вы лучший бомбардир в истории чемпионатов России, лучший бомбардир сборной России. Получается, вы – историческая ***** [фигня]?
– Как ты к этому пришёл-то?

– Не хочу повторяться просто. Рекорды все эти…
– Это ***** [фигня] по-твоему?

– Историческая.
– То есть я по-твоему ***** [фигня] историческая?

– Высокая и историческая.
– А ты мудак. В рубахе.

Топ игроков мира, в котором Дзюба на первом месте. Экс-капитан сборной ещё дорого стоит! Топ игроков мира, в котором Дзюба на первом месте. Экс-капитан сборной ещё дорого стоит!

Будущее

– Артём, для футболиста вы уже старый, для тренера ещё молодой. Для телеэксперта – туповат.
– Ну хоть что-то с тобой общее.

– Для юмориста – без самоиронии. Может, вас пока закрыть тут до лучших времён?
– Никому меня на футбольном поле не удавалось закрыть, а ты меня здесь собрался закрыть.

– Хватит врать!

В конце разговора Дзюба, как его ни просил ведущий, отказался объявить о завершении карьеры. Ранее на интервью к Богдану приходил тогда ещё главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

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