«В жизни вы грустный душный лох». Дзюба дал убойное интервью

Экс-игрок сборной России Артём Дзюба дал интервью комику Богдану Лисевскому для YouTube-канала «Плюшки». Интервьюер задавал футболисту много абсурдных – как и юмор Богдана – вопросов. Это важно для понимания контекста сказанного – всерьёз относиться к словам не стоит. А вот посмеяться можно – самые хайповые темы не остались в стороне.
Сначала ведущий потроллил Дзюбу за «то самое видео» – сказал, что с игроком они обойдутся без рукопожатий, и попросил Дзюбу прибить полку, так как «он рукастый парень». Дзюба в ответ тяжело вздыхал и сказал, что «это было давно».
Дальше пошли темы, приближённые к футболу. Но шутки менее абсурдными не стали.
Фамилия и отношения с болельщиками
– Настоящая фамилия певицы Анны Асти – Дзюба. Когда болельщики орут «Дзюба – говно», в глубине души надеетесь, что это про неё?
– Надеюсь.
– Вы же понимаете, что это про вас.
– Догадывался.
Ещё ведущий и гость провели челлендж – пробили друг другу по пятой точке с ноги после того, как начеканили мяч пять-шесть раз.
Дзюба на шоу
Фото: кадр из видео
Карьера в Турции
– Вы играли в Турции. Обычно турки втюхивают всякую хрень втридорога. Как вам удалось втюхать им себя?
– Сами позвали.
– Ну Артём, мне не нравится: всё во лжи какой-то…
– А что вы хотели услышать? Что я сам туда приехал?
– Ну что втюхал себя как-то, договорился.
– ****** [обманул] турок?
– Да, вот что я хотел услышать!
Премиальные
– Частенько приходили премиальные за хорошую игру?
– Не поверишь, но частенько.
– А банк не отклонял платежи? Типа подозрительная операция.
– С чего вдруг?
– Ну как? Хорошая игра.
Артём Дзюба
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Любимый футболист
– Кто ваш любимый футболист?
– Криштиану Роналду.
– Как банально.
– А у тебя кто любимый?
– У меня – Месси. Маленький такой, аргентинец.
– Эх… Всё-таки реально ты тупой.
Чувство юмора
– У вас звание главного шутника в раздевалке. Это то, к чему вы шли 17 лет футбольной карьеры?
– Получается, так. А в чём вопрос вообще?
– Просто в жизни вы такой грустный душный лох. Ну, как сейчас. А в раздевалку заходите и «у-у-у».
– Есть ориентиры (показывает на ведущего).
– Ориентиры?
– Ну, тупой душный лох. В рубашке. Дебильной.
– Это про кого сейчас?
– Ну там есть один парень. С лицом, не обременённым интеллектом.
Дзюба на шоу
Фото: кадр из видео
– Правду говорят, что все российские футболисты тупые?
– Неправда.
– А почему они тогда все смеются над вашими шутками в раздевалке? Я пока над всем, что вы сказали, не поржал нигде.
Рекорды
– Вы лучший бомбардир в истории чемпионатов России, лучший бомбардир сборной России. Получается, вы – историческая ***** [фигня]?
– Как ты к этому пришёл-то?
– Не хочу повторяться просто. Рекорды все эти…
– Это ***** [фигня] по-твоему?
– Историческая.
– То есть я по-твоему ***** [фигня] историческая?
– Высокая и историческая.
– А ты мудак. В рубахе.
Будущее
– Артём, для футболиста вы уже старый, для тренера ещё молодой. Для телеэксперта – туповат.
– Ну хоть что-то с тобой общее.
– Для юмориста – без самоиронии. Может, вас пока закрыть тут до лучших времён?
– Никому меня на футбольном поле не удавалось закрыть, а ты меня здесь собрался закрыть.
– Хватит врать!
В конце разговора Дзюба, как его ни просил ведущий, отказался объявить о завершении карьеры. Ранее на интервью к Богдану приходил тогда ещё главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
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