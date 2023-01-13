Одного из главных вундеркиндов мирового футбола заподозрили в обмане. Его сдал отец!

18-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко — один из главных талантов мирового футбола. Разговоры о юном форварде ведутся с 2017 года, когда он в возрасте 12 лет оформил дубль за дортмундскую команду U17 в матче с «Шальке». Мукоко демонстрировал невероятную статистику на юношеском уровне и достаточно быстро оказался в основной команде «Боруссии». Юссуфа дебютировал за «шмелей» в 2020 году, уже провёл 44 матча, отметившись 11 голами. Неудивительно, что одно время парня называли — ни много ни мало — главным вундеркиндом мирового футбола.

Летом 2023 года у Мукоко завершается контракт с клубом. «Боруссия» ранее подтвердила, что игрок может покинуть команду. Среди главных претендентов на нападающего назывались «Ньюкасл», «Челси» и «Барселона». Но в ситуацию может вмешаться нефутбольный фактор. Австрийское издание Laola1 опубликовало информацию, из которой следует, что реальный возраст Мукоко – 22 года. Юссуфа родился в столице Камеруна – Яунде, а в 2014 году переехал в Германию, попав в академию «Санкт-Паули». Мукоко или его представители могли подделать документы, скрыв реальный возраст игрока. В 2022 году было обнаружено свидетельство о рождении, датированное 2000 годом, с именем Юсуффа Мохамаду, приписываемое как раз Мукоко. Утверждается, якобы свидетельство в распоряжение австрийского СМИ отправил отец игрока!

Юссуф Мукоко Фото: Oliver Hardt/Getty Images

Что могло сподвигнуть родителя на такой удар? Немецкий Bild выяснил, что Юссуфа серьёзно поссорился с родителями и не общается с ними. Причина конфликта Мукоко с семьёй заключается в том, что они жили только на деньги молодого игрока, а футболист обвинял их в жадности. В ноябре прошлого года у родителей форварда возникла проблема: они должны были выплатить более € 1 млн за дом в Гамбурге, иначе их бы выселили. Мукоко мог бы оплатить эту сумму, но он не общается с родителями уже более двух лет. Не исключено, что, «сдав» сына прессе, отец так своеобразно отомстил сыну.



В 2017 году Немецкий футбольный союз (DFB) категорически отрицал подделку документов игрока, в которой указана его дата рождения — 20 ноября 2004 года. Сейчас же сомнения могли возникнуть ещё и на фоне частых выступлений Мукоко за команды гораздо более старших возрастов.

Юссуф Мукоко Фото: Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images

«DFB уже провёл переговоры с дортмундской «Боруссией». По нашему запросу о тщательном рассмотрении фактов ответственные лица в «Боруссии» заявляют о подлинности бумаг и документов. Нет никаких сомнений в достоверности возраста Мукоко. В этом вопросе DFB опирается на информацию от клуба игрока», — ответила пресс-служба футбольного союза на запрос Bild.

В 2017 году в реальном возрасте 12-летнего Юссуфа усомнился тренер «Боруссии» U23 Тимо Пройс. «О возрасте Мукоко можно только догадываться. Может быть, он на год или два старше. Но уж точно ему не 17. Его не в чем обвинять, мальчик не жульничает или что-то в этом духе», — отметил менеджер.

Ларс Рикен координатор молодёжных команд «Боруссии» — в 2017 году «Мукоко 12 лет. Это факт, в этом нет никаких сомнений. Он играет в команде U17, потому что подходит ей в спортивном плане».

Ситуацию подогревает скандал на родине Мукоко, связанный с камерунской молодёжной сборной. В начале января стало известно, что более 20 игроков из юношеской команды Камеруна не сумели пройти МРТ-тесты, необходимые для установления возраста. Все они были немедленно выведены из состава. Тренер сборной Жан-Пьер Фиала быстро нашёл новых игроков. Но, к ещё большему удивлению Фиала, выяснилось, что 11 новых футболистов также были старше своего возраста. Инцидент прокомментировал президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О: «Нам нужно положить конец всем этим манипуляциям с возрастом в сборной, которые разрушают репутацию камерунского футбола».



Интересно, как сложится дальнейшая судьба Мукоко. «Ньюкасл» и «Челси» уже сомневаются в необходимости приглашения футболиста, контракт которого с «Боруссией» завершится летом 2023 года. В случае, если подозрения окажутся правдой, мы можем стать свидетелями одной из самой громких футбольных афер, связанных с возрастом.