«Арсенал» нашёл замену Мудрику. В разы дешевле и не хуже

В пятницу, 20 января, «Арсенал» объявил о переходе Леандро Троссарда из «Брайтона». 28-летний вингер подписал с «канонирами» контракт до лета 2026 года и будет выступать под 19-м номером. Бельгиец обошёлся «Арсеналу» почти в три раза дешевле Михаила Мудрика, перехваченного «Челси» (€ 24 млн). Лондонцы давно следили за игроком сборной Бельгии и вот наконец подписали.
Леандро Троссард стал лучшим бомбардиром «Брайтона»
После перехода летом 2019 года в «Брайтон» вингер неумолимо прогрессировал. В первом сезоне у него было пять голов и три ассиста в 31 матче, во втором – 5+5 в 35 играх, в третьем – 8+3 в 34 встречах. Сейчас у бельгийца – 7+3 в 16 матчах АПЛ. Леандро Троссард представляется отличной альтернативой Мудрику, выбравшему «Челси» вместо «Арсенала». В отличие от украинца, бельгиец уже адаптирован к английской Премьер-лиге. Этот сезон для него уже четвёртый в Британии. Будучи игроком «Брайтона», в сентябре 2020 года Троссард дебютировал в сборной Бельгии. Сейчас в его активе пять голов в 24 матчах за национальную команду и опыт выступления на Евро-2020 и ЧМ-2022.
Леандро Троссард в «Брайтоне»
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Важно, что Троссард находится на пике карьеры. Он должен составить конкуренцию Габриэлу Мартинелли, который в этом сезоне получил чуть больше игрового времени, но сделал на одну голевую передачу меньше. Бельгиец отличается приличным дриблингом, поставленным ударом, но слаб в позиционной игре и в отборе. Ему тяжело играть против команд, которые обороняются низким блоком. В этом плане Мартинелли выглядит предпочтительнее.
Ещё один плюс Троссарда – он не теряется в матчах с топ-клубами. 13 голов из 25 и три передачи из 14 он оформил именно против таких команд. Так, например, в октябре 2022 года Леандро сделал хет-трик с «Ливерпулем» (3:3). В этом же месяце он поразил ворота «Манчестер Сити» и «Челси».
«Троссард – разносторонний игрок с высокими техническими способностями и интеллектом, большим опытом игры в АПЛ и на международном уровне. Леандро усилит наш состав по мере того, как мы вступаем во вторую часть сезона. С нетерпением ждём начала работы с ним. Приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале».
Очевидно, что этот трансфер способен принести пользу «Арсеналу» здесь и сейчас. «Канониры» идут к титулу, и адаптированный к АПЛ игрок за небольшие деньги может принести больше пользы, чем футболист за € 70+ млн, который провёл всего 12 матчей в Лиге чемпионов.
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