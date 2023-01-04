Волшебный гол Миранчука! Как здорово начали год российские легионеры

Немногочисленные россияне, оставшиеся в топ-лигах Европы, классно начали 2023 год. Совсем недавно Александр Головин забил победный гол «Монако» в игре с «Брестом». А через несколько дней пришла очередь Алексея Миранчука. Сезон в Италии возобновился только 4 января. Хоть страна и не участвовала в финальной части ЧМ, в Серии А играют много легионеров. Поэтому им предоставили больше отдыха по сравнению с той же Англией. Было времени набраться сил. У Миранчука в особенности.

Рестарт сезона для «Торино» – игра с «Вероной». Соперник – абсолютный аутсайдер чемпионата. С пятью очками после 15 туров. Естественно, туринцев обозначили как единственных фаворитов встречи. И вряд ли кто-то мог предположить, что игра сложится настолько тяжело. Особенно с учётом того, что «Торино» играло на своём поле.

Первый удар в створ ворот туринцы нанесли на 14 минуте. Сделал этот как раз Миранчук. Он взял игру на себя и пробил с 25 метров. Все остальные атаки хозяев выглядели совсем не солидно. Они много держали мяч в центре, но почти не подходили к штрафной. «Верону» устраивал такой сценарий. За 30 процентов владения мячом они умудрились дважды подойти к воротам «Торино». Первый удар прошёл мимо, а потом они заработали угловой. Именно он и привёл к первому голу в матче. В эпизоде ошиблись защитники и вратарь. Вряд ли они ожидали, что «Верона» окажется такой упорной в желании забить гол.



В итоге команды так и закончили тайм – у обоих по одному удару в створ, но счёт 1:0 в пользу аутсайдера. Интересно, что Иван Юрич при этом ничего не поменял в перерыве. Хотя замены заслуживали чуть ли не все игроки линии атаки, в том числе Миранчук и Влашич. Возможно, зря. Ведь преимуществом завладели как раз гости. Они стали чаще подходить к воротам Милинковича-Савича и создавать угрозы. Восемь ударов за тайм – не так уж и плохо для аутсайдера.

Алексей Миранчук празднует гол Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Но и в обороне они играли явно не выдающимся образом. На 64-й минуте этим удалось воспользоваться. Очередная блеклая атака «Торино», и мяч оказался у Миранчука, а он прямо перед штрафной. Алексей взял инициативу на себя и резко пробил. Ещё секунда и мяч уже в воротах. Вратарь не справился с ударом по длинной дуге. Есть третий гол в 10 матчах за команду.

Казалось, дальше «Торино» побежит забивать ещё. Но не тут то было. Соперник грамотно оборонялся вплоть до добавленного времени. Тогда у него возникло два шанса. Но сначала проход по флангу загубил бестолковый навес, а уже в добавленное время Лукич должен был пользоваться ошибкой вратаря на выходе. Но всё мимо.

Юрич выглядел очень недовольным после ничьей. Похоже, «Торино» ждёт серьёзный разговор с тренером. Но болельщики из России точно могут быть довольны. Так можно прийти и к тому, что Андрей Лунёв выйдет в старте и возьмёт пару пенальти. Но это уже на грани фантастики.