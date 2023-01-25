«Отжималась сто раз за игру в карты». Футболистка «Локо» — об отпуске и сборах

Мы вышли из отпуска в начале января. Я это время провела на Камчатке и побывала дома в родном Омске, в семейном и близком кругу.

На Камчатке оказалось очень круто отдыхать: снег, запах океана, чёрный песок, горячие источники, морепродукты. Стоит и летом тут побывать.

После окончания прошлого сезона мы тренировались до 10 декабря, были «успокаивающие тренировки» и всякие медиаактивности. Играли товарищеские матчи с разными командами, в том числе любительскими: с болельщицами «Локомотива» и командой «Футбольные мамы». Мы понимали, что это как подарок для людей, которые любят футбол, и хотели оказаться рядом с нами на одном поле. Они смогли осуществить свою мечту о профессиональном футболе таким путём, и это круто. Было приятно играть, эмоционально. Мы тоже получили удовольствие.

Товарищеский матч ЖФК «Локомотив» Фото: https://t.me/lokowomen

Потом я с будущим мужем уехала на Камчатку. У меня там живут родственники, и мне давно хотелось посмотреть на океан и вулканы. Мы попали в классное время: было -15, но солнечно и не морозно. Днём невозможно выйти без тёмных очков — по ощущениям как на море, только в шубе.

Мы выходили из подъезда, и по карнизу с сосулек бежала вода, как будто весна. Мне очень понравилось на океане, я впервые увидела чёрный песок. И такой контраст: лежит снег, чёрный берег, волны. Издалека ещё было видно морских котиков. Люди просто гуляют и наслаждаются этим спокойствием, видом, никто никуда не бежит.

Мария Галай Фото: Личный архив Марии Галай

Есть симпатичные локации, где можно просто погулять, покататься на качелях. Летом, кажется, можно снять бунгало на берегу океана и жить там. Мы видели все три вулкана, но зимой туда сложно попасть, лучше ехать летом, чтобы ещё искупаться в горячих источниках.

Потом я приехала домой, в Омск. Было -30, я сначала с непривычки удивилась тому, что горит лицо. Хотя это переносится намного теплее, чем в Москве в -20, так как воздух суше. Ходила на матчи «Авангарда».

Мария Галай Фото: Личный архив Марии Галай

12 января мы встретились командой на медобследовании. Поздравляли ещё друг друга с Новым годом, успели немного соскучиться за отпуск.

В отпуске мы выполняли план по тренировкам, всей команде выдали расписание. Тренажёрный зал, бег, индивидуально с мячом. Я ходила в зал и в манеж, кто-то тренировался дома или при отеле в отпуске. Также мы соблюдаем правила по весу: нельзя себе позволить прям расслабиться и есть как невменяемый, мы же профессионалы. В этом нужно себя контролировать. Допустимый вес за отпуск +2 килограмма, но это скорее рекомендация, чем правило. Пока мы ещё не попадали под санкции за перевес. Мы же сами хотим хорошо выглядеть и держать себя в руках. Хотя иногда все себя балуют, я могу спокойно съесть и пиццу, и бургер, но это не постоянно в моём рационе. Иногда.

Мария Галай Фото: Личный архив Марии Галай

Основную работу мы сейчас делаем на сборах в Москве, тренируемся в манеже, а потом полетим в Турцию на 10 дней. Там, скорее всего, будет больше игровой практики и спаррингов.

На выездных сборах — ощущения как в спортивном лагере. Всё по расписанию, нагрузка по расписанию, еда по расписанию, отдых по расписанию. Успеваешь только подумать: поспать подольше или помыть голову? Это тяжело, но приятно. Смена обстановки, плюс то, что мы находимся все вместе, тёплая погода — это крутые эмоции. При этом ты понимаешь, что тебе тут надо много работать.

Сборы ЖФК «Локомотив» Фото: Личный архив Марии Галай

В свободное время мы можем играть во что-то: в того же «Крокодила» или карты. Кто-то может взять с собой приставку, и тогда играем в FIFA. Бывает, что играем на желание, и тогда бывает весело: можем загадать смешно одеться на тренировку, прыгнуть в бассейн. Я не проигрывала, но я как-то загадывала проигравшей прислуживать мне весь день и приносить мне еду на обедах.

Ещё в юношестве тренер как-то застал нас за игрой в карты (он был против азартных игр) и заставил меня отжиматься сто раз. Попала под раздачу. Конечно, я отжалась, у меня не было выбора.

Потом мы вернёмся в Москву и продолжим готовиться к новому сезону, будем проводить товарищеские матчи. Сейчас ушло много игроков. Как коллективу нам грустно прощаться, ты привыкаешь по-человечески, целый год находишься с одними и теми же людьми. Но трансферы или окончания контрактов – это специфика нашей работы. Мы все друг друга любим и желаем, чтобы у всех всё было хорошо.