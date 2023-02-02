«Нас покупали за копейки». Куда чаще всего уезжали футболисты из СССР и России в 1990-е

В конце 1980-х — начале 1990-х в ходе масштабной репатриации евреев Израиль принял более миллиона выходцев из СССР. Масштабное переселение вошло в историю как Алия девяностых или Русская алия. Это же направление в те годы приобрело наибольшую популярность среди футболистов с «одной шестой части суши». С эмигрантами понятно, но почему известные футболисты, не имея еврейских корней, массово двинули в далеко не самый рейтинговый чемпионат? Мы изучили вопрос — рассказываем.

Последний вратарь сборной СССР на ЧМ уезжал в Израиль на 10 месяцев, а остался на всю жизнь

Процесс пошёл ещё до развала Союза и начался с малоизвестных за границей игроков. В начале 1990 года из «Жальгириса» в «Хапоэль» из Петах-Тиквы отправился полузащитник Стасис Баранаускас (36 голов в 199 матчах чемпионата СССР). Летом «Бейтар» из Иерусалима подписал рекордсмена харьковского «Металлиста» по играм и голам в высшей лиге (214/61) Юрия Тарасова. В то же время «Локомотив», где уже рулил Юрий Сёмин, снарядил на Землю Обетованную сразу двух своих литовцев.

Вратарь Вацловас Юркус польстился на предложение второлигового клуба «Хапоэль-Цафририм». Его земляку Вячеславу Сукристову повезло больше, но у него и статус был выше — вице-чемпион Европы 1988 года (то, что полузащитник не сыграл там ни минуты, вопрос другой). Так вот, Сукристов составил компанию в «Бейтаре» украинцу Тарасову. Он же из всей бригады первопроходцев дольше всех задержался в Израиле — за шесть с половиной лет побывал в шести клубах.

Не всем звёздам сборной Союза после Евро-1988 повезло устроиться в «Ювентус», «Сампдорию» или хотя бы «Севилью», как Заварову, Михайличенко и Дасаеву соответственно. Многие явно пересидели дома и уезжали на фоне провала на ЧМ-1990. Хватались за первые попавшиеся предложения — лишь бы свалить и успеть подзаработать валюты (в СССР по западным меркам платили копейки).

Показателен случай Владимира Бессонова. После первенства континента уникальный универсал отклонил предложение итальянской «Ромы» — Лобановский попросил задержаться в Киеве. Спустя два года выбирать уже не приходилось. Вместе с товарищем по клубу и сборной Виктором Чановым Бессонов махнул в «Маккаби» из Хайфы, где и закончил уже через несколько месяцев — всего в 32 года. Травмы достали.

Сборная СССР на ЧМ-1990. Из этого состава в Израиле поиграли шестеро — Уваров, Чанов, Кузнецов, Брошин, Бессонов и Яремчук Фото: РИА Новости

Автор знаменитого гола Бразилии на ЧМ-1982 Андрей Баль той же зимой пополнил состав другого «Маккаби» — из Тель-Авива. На следующий год полузащитник воссоединился в Бней-Иегуде со старым товарищем Чановым, а ещё через пару сезонов начал тренерскую практику в Израиле. Из всей киевской тройки успешнее всех за границей оказался Чанов — выиграл чемпионат страны и пару Кубков.



Первыми из россиян осваивать загадочную футбольную землю отправились два известных Александра — Уваров и Полукаров. Рослый динамовец только в 1990 году стабильно заиграл на высоком уровне, но именно он стал последним вратарём сборной СССР на большом турнире (заменил Дасаева по ходу итальянского мундиаля и отыграл два матча — против Аргентины и Камеруна).



29 мая 1991 года Уваров последний раз вышел на поле с аббревиатурой из четырёх букв на груди, а через пару месяцев простился с родным клубом. Самое интересное, что вратарь совершенно не рвался за границу, но уговоры тренера «Маккаби» из Тель-Авива Авраама Гранта возымели эффект. Уезжал в Израиль Уваров нехотя и всего на 10 месяцев, а остался навсегда. Почти десять лет Шура, как его зовут в Тель-Авиве, отдал «Маккаби» игроком и уже более 20 — тренером. Культовая личность для израильского футбола!

Уроженец Орехово-Зуева Александр Уваров — легенда израильского футбола Фото: РИА Новости

Капитан «Торпедо» Александр Полукаров тоже оставил след в местном чемпионате. Самый глубокий — в том же «Маккаби». Совместно с земляком Уваровым он выиграл чемпионат, Кубок и пару серебряных медалей. Израильский маршрут Полукарова получился короче, чем у Уварова, но разнообразнее: Тель-Авив — Герцлия — Ашдод — Иерусалим — Сахнин — пять команд за семь лет!

В середине 1990-х количество выходцев из СССР в чемпионате Израиля достигало трёх десятков

После распада Союза футбольная миграция в направлении Израиля только усилилась. В сезоне-1992/1993 из 12 клубов-участников местного чемпионата только два не имели в составе «рождённых в СССР». В семи командах их было по паре — преимущественно украинцы и россияне. И это при жёстком лимите на легионеров — три иностранца на поле!



Пик наплыва игроков из бывшего СССР на Святую землю пришёлся на середину 1990-х. В сезоне-1993/1994 только в высшем израильском дивизионе были заявлены 19 украинцев и 9 россиян, на следующий год эта пропорция составляла 16/7. И это не считая представителей Беларуси, Прибалтики, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии… Очевидно, что из всех чемпионатов «дальнего зарубежья» израильский тогда был самым «русскоязычным».

— В 1990-х даже в Израиле платили в разы больше, чем в ЦСКА, — объясняет популярность ближневосточного направления чемпион СССР Василий Иванов. — Конечно, при прочих равных охотнее ехали в Испанию, в другие европейские страны. У меня-то и выбора особого не было: Тарханову оказался не нужен, а единственное предложение поступило от «Маккаби». Поехал на просмотр в Герцлию, там познакомился со своим будущим агентом. Гриша Крицер — русскоговорящий парень из Прибалтики, проживающий в Израиле. Бумаг не подписывали, всё на доверии, до сих пор общаемся.

Слышал, что у других ребят, в клубах поскромнее, периодически возникали финансовые сложности, а у нас платили вовремя. Конечно, в России чемпионат в целом посильнее был, однако и в Израиле с появлением качественных игроков из бывшего Союза уровень лиги заметно поднялся. Это тоже способствовало повышению спроса на наших игроков. Никакого предубеждения со стороны израильтян мы не ощущали. Но понятно, что, если приезжает иностранец, он должен быть на две головы выше местного футболиста, это правильно. Если человек две-три игры подряд проводит слабо, с ним скорее расстанутся, чем станут без конца держать на лавке. Легионер в принципе не должен просиживать на лавке, если здоров.

Василий Иванов в «Маккаби» Фото: из личного архива Василия Иванова

30 лет назад в израильском футболе платили в разы больше, чем в российском. Затем ситуация изменилась с точностью до наоборот

Сослуживец Иванова по «золотому» ЦСКА Сергей Колотовкин в Израиле задержался меньше, но его история не менее, а местами даже более интересна. Посудите сами.



— Да нет, разруха была в нашем клубе, ЦСКА. Чемпионскую команду полностью распродали, взамен набрали молодёжь. Результаты были плачевные. А у меня к тому же не сложились отношения с тренером Костылевым. Когда поступило предложение от «Бейтара», без раздумий уехал. Был такой агент Гриша Крицер. Большинство наших в Израиле устраивал он. А в Москве переходом занимался знаменитый Трахтенберг. Леонид Фёдорович разговаривал со мной, встречал израильтян, свёл с руководством ЦСКА. Видимо, ему как журналисту было интересно посмотреть на весь процесс.

Чемпионы СССР 1991 года — Малюков, Колотовкин, Карсаков, Иванов, Кузнецов, Колесников. Трое поиграли в Израиле Фото: из личного архива Василия Иванова

В России зарплаты тогда маленькие были. Если в ЦСКА они измерялись сотнями долларов, то в Израиле — небольшими, но всё-таки тысячами. Плюс был серьёзный спортивный интерес.В предыдущем сезоне «Бейтар» занял первое место, и тут Израиль допустили до еврокубков. Меня взяли в аренду под Лигу чемпионов. Опыт международных игр за клуб и сборную был. До меня там уже Вовка Гречнев играл, приз лучшего игрока чемпионата получал. Молдаван из «Зимбру» мы на первом этапе прошли и попали под польскую «Легию», а это уже совсем другой уровень. Сыграли достойно, но дальше не двинулись.



В Израиле действовал лимит на иностранцев. И когда «Бейтару» понадобился атакующий полузащитник, они «переодолжили» меня «Хапоэлю» из Цафририма, а на моё место взяли парня с Украины. Видимо, повлиял на ситуацию и мой конфликт с главным тренером. «Бейтар» возглавлял Дрор Каштан, достаточно смурной, жёсткий человек. И у него было правило собирать команду на стадионе за два часа до игры. Я к такому не привык и опоздал на 30 минут. Естественно, как иностранца Дрор поставил меня в состав. С моих передач наш лучший бомбардир забил два мяча, а я получил лучшего игрока тура. На следующий день он меня штрафует — на сумму премиальных за победу. Я спросил у него через Гришу: «Я что, опоздал на игру?». А он заладил: «Ты должен был быть за два часа». Я психанул: «Тогда играйте сами». И после этого отправился в другой клуб. О чём нисколько не жалею. С молодым тренером «Цафририма» у меня сразу сложились уважительные отношения. Он не требовал, как Дрор: «Беги туда — беги сюда». Говорил: «Вот твоя позиция — играй». Всё. И я играл. Единственный косяк — в полуфинале Кубка Израиля с Тель-Авивом не забил пенальти. А в остальном всё было шикарно. И простились по-доброму. Он честно сказал: «У нашего клуба просто нет возможности тебя купить». Нас ведь если и покупали, то за копейки. Израиль не мог тогда платить большие деньги. Нереально.

Мне лично было очень комфортно там. Куда ни зайдёшь — везде родная речь. А потом у нас же очень большая диаспора русскоговорящая была. Гриша нас часто собирал — в какой-нибудь кафешке на пляже Тель-Авива. Общались семьями, с детьми. С удовольствием бы остался в Израиле. Но, к сожалению, был вынужден вернуться в ЦСКА — контракт-то ещё действовал. Когда я вернулся, некоторые наши клубы уже вышли на этот уровень. Когда после окончания контракта с армейцами перешёл в «Динамо», Николай Саныч Толстых сделал мне контракт на израильском уровне. Со временем в России стали платить намного больше, чем в Израиле.



«Израильский феномен» мы обсудили с известным спортивным журналистом Михаилом Йокиным.



— Я бы не назвал это чисто израильским феноменом, — рассуждает Михаил. — Люди просто уезжали, куда могли. Союз развалился, денег не стало, и агенты начали рассовывать бывших советских звёзд по разным странам. Не только в Израиль, но и в другие маленькие лиги. В Финляндию, Швецию ведь тоже уехала масса игроков. В такие небольшие страны было относительно несложно устроиться, и там очень неплохо платили по меркам СССР. В свою очередь, клубы получали качественных игроков за небольшие деньги, и им это, естественно, нравилось. Поначалу-то местные даже не представляли, какого масштаба люди к ним приехали. Кузнецов в 1988 году был одним из лучших защитников мира! Бессонов — большая звезда. Яремчук здесь играл в маленькой команде типа итальянской «Специи» или французского «Труа». А вспомни, куда тогда уехали звёзды «Спартака» Черенков и Родионов. В «Ред Стар»! Разве это их уровень?



Наверное, определённую роль в этой истории сыграла и эмиграция из Союза. Обилие русскоязычного народа помогало приехавшим ребятам быстрее акклиматизироваться. Они и между собой активно общались — русские, украинцы, грузины, белорусы. В национальном чемпионате сложилась целая «советская» колония. Но при этом далеко не все оставили свой след в лиге. Кто-то помнит, что дважды чемпион Союза Брошин играл в Израиле? Или Сергей Дмитриев? Но и обратных примеров полно. Самый большой след в израильском футболе оставил и продолжает оставлять Уваров, который просто остался здесь жить и десятки лет работает в сборной и «Маккаби» Тель-Авив. Он уже давно израильтянин. Очень важными фигурами для своих клубов были Чанов, Баль, Полукаров. Гречнев в Израиле был гораздо большей звездой, чем в «Торпедо», в «Бейтаре» его помнят до сих пор. Он играл у нас не очень долго, но тот период был шикарнейший. И Кудрицкий, конечно. Николай и при жизни был в Израиле суперзвездой, на определённом этапе ярчайшим игроком всего чемпионата. Гибель в 31 год — на пике карьеры — сделала его легендой. После товарищеского матча сборных Израиля и Украины в Хайфе он под утро возвращался домой на машине и разбился в аварии. Стадион в Бней-Иегуде до сих пор украшают огромные граффити Кудрицкого.

Граффити Николая Кудрицкого

Сергей Колотовкин чемпион СССР 1991 года «Мы с Колькой постоянно в Союзе сталкивались на поле: он правый нападающий, я — левый защитник. А тесно общаться начали только в Израиле. Когда первый раз увиделись, долго смеялись, как жизнь перекрутилась. Жалко очень человека. То ли заснул за рулём, то ли поддатый был — влетел на машине в столб и погиб на месте. Как его любили в городе и команде! Я столько народа на похоронах футболиста никогда в жизни не видел. Ему даже памятник на стадионе поставили».

Вы удивитесь, узнав, кто из легионеров возглавляет исторический рейтинг по количеству матчей в израильской лиге. Немногие в России вообще вспомнят такого игрока. Это уроженец Махачкалы Мурад Магомедов. В 1995 году центральный защитник перебрался из сочинской «Жемчужины» в «Маккаби» из Петах-Тиквы и на целых 11 лет задержался в местном чемпионате. Итог — 455 игр за эту команду. Из известных россиян в топ-15 входят Александр Уваров (седьмое место, 216 игр) и Дмитрий Ульянов (12-е, 176).

Несколько лет подряд в израильской лиге вообще не было россиян. Сейчас их уже трое

Несколько последних лет в израильском футболе вообще не было представителей России. Ситуация начала меняться в этом сезоне. Сейчас их уже трое. В начале 2023 года следом за Магомедом-Шапи Сулеймановым на Землю обетованную подтянулись сразу два соотечественника — защитники Сергей Бородин (воспитанник «Краснодара») и экс-динамовец Григорий Морозов (транзитом через Словению). И оба — в авторитетный «Бейтар» из Иерусалима.

Григорий Морозов и Сергей Бородин Фото: Пресс-служба «Бейтара»

Это, конечно, не «нашествие 1990-х», но тоже похоже на начало тенденции.



— До последнего времени российские и украинские футболисты за рубеж не стремились, — говорит Йокин. — Им платили такие несуразные бабки в своих чемпионатах, что никакой мотивации уезжать не было. Вообще никуда. Какой Израиль? Несерьёзно. Если в 1990-е зарплаты здесь были выше, то сейчас — в разы ниже. Самые большие звёзды израильской лиги типа Захави получают до миллиона евро в год. У основной массы — намного меньше. Да и уровень чемпионата сейчас довольно низкий. Поэтому история с Шапи меня очень удивила. Совершенно несуразный трансфер! Шапи должен был уезжать в нормальный чемпионат. Не в топовый, но более высокого уровня. В «Хапоэле» он неплохо себя проявляет, стал одним из ключевых игроков команды. Правда, самая резонансная новость связана с его дисквалификацией. В игре с «Маккаби» из Нетании Шапи врезал Эдену Карцеву — тому самому, что не доехал до «Динамо» — и получил красную карточку, штраф и бан на три матча. Григорий Морозов — не такая звезда, но, наверное, мог бы спокойно играть в РПЛ и получать в условных «Химках» намного больше, чем тут в «Бейтаре». Может, он просто не хочет сейчас возвращаться в Россию? Тогда его можно понять.