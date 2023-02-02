Нелепейший гол «Барселоны» в свои ворота! Но лидер всё равно отрывается от «Реала». Видео

«Барселона» победила в гостях «Бетис» и увеличила отрыв от «Реала» до восьми очков. У Мадрида игра в запасе. Чемпион в четверг должен побеждать дома «Валенсию», чтобы не отпускать конкурента далеко.

В состав «Барселоны» вернулся Роберт Левандовски, отбывший дисквалификацию в чемпионате Испании. Но идеального сочетания в атаке у Хави всё равно не было, поскольку лидер Примеры потерял травмированного Усмана Дембеле и, судя по всему, будет долго играть без француза. В первом тайме при 65% владения мячом сине-гранатовые не нанесли ни одного удара в створ. «Барсе», конечно, не хватало проходов Дембеле, а Левандовскому – хорошей доставки мяча в штрафную. Хотя возможности для этого были. Хозяева дисциплинированно оборонялись, держали позиции, но центрбеки и центрхавы каталонцев не находились под большим давлением при развитии атак. Гави с Педри за счёт своей подвижности и лёгкости обеспечивали приём мяча между линий, а вот качество последних передач оставляло желать лучшего. Были и офсайды в потенциально голевых моментах, например, когда Френки де Йонг исполнил Кевина Де Брёйне (открылся в одной из его любимых точек и подал в стиле бельгийца), а Рафинья забил из офсайда.

Левандовски до перерыва при 26 касаниях мяча нанёс лишь пару неточных ударов и ограничился одним пасом под ударом. На нём 10 раз прерывалось владение команды Хави. Может быть, поляк немного нервничал, так как в последний раз забивал в Примере ещё в октябре.

С другой стороны, «Барселона» хорошо возвращала себе мяч после потерь. Поэтому и в статистике «Бетиса» было ноль ударов в створ за 45 минут. Хотя несколько быстрых опасных контрвыпадов хозяевам всё же удались, благо в их рядах есть такой художник, как Набиль Фекир. Эти моменты возникали в том числе из-за ошибочных решений игроков «Барсы», например, пару раз неудачно действовал на своём левом фланге Алекс Бальде. Улыбнись пошире фортуна, команда Мануэля Пеллегрини забила бы первой.

Тем не менее по игре чувствовалось, что уровень «Барселоны» выше. И второй тайм начался с супермомента, который создал своим рывком Бальде. Опорники «Бетиса» где-то зависли, и Педри абсолютно свободно принял мяч в штрафной почти по центру. Отсюда нужно забивать, даже если ты не Левандовски, а Педри не смог. Голкипер севильцев Руй Силва шёл в этот вечер за званием лучшего игрока матча – остановил мяч красивым сейвом. Потом Рафинья упал в штрафной «Бетиса» на пенальти. Касание со стороны защитника было, но от такого земля из-под ног не уходит. Судья не поверил Рафинье, и с ним хотелось согласиться.

Однако на 65-й минуте лидер Примеры всё же открыл счёт усилиями Рафиньи. Бразилец, избежав офсайда, замкнул прострел Бальде. Тут уже на судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа набросились игроки «Бетиса», так как сине-гранатовые быстро разыграли штрафной, не дожидаясь свистка арбитра. Вот только претензии хозяева прежде всего должны были предъявлять друг другу. Нельзя терять концентрацию в подобных ситуациях, следовало быстрее перестраиваться на оборону после прессинга.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

При счёте 0:1 игра раскрылась. «Барса» лучше справилась с интенсивностью, сохранила баланс и на 80-й минуте добила соперника вторым голом. Левандовски всё же поймал свой шанс! Каталонцы и до этого несколько раз переигрывали хозяев на стандартах, а в этом моменте вообще всё было сделано идеально. И Рональд Араухо молодец (пришёл в нужную точку, сбросил мяч на поляка), и Левандовски – красавец. Ловким движением опередил Хермана Песселью, добравшись первым до мяча. Итоговая статистика центрфорварда «Барсы»: 55 касаний мяча, четыре удара и один пас под удар.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барса» вернула интригу в концовке, соорудив нелепейший автогол. Жюль Кунде вдруг растерялся и грудью отправил мяч в собственные ворота. Это был первое попадание «Бетиса» в створ (у каталонцев – три), ставшее последним.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Но этот курьёз лишь немного потрепал нервы Хави – «Барса» одержала заслуженную победу.