У экс-игрока сборной России проблемы в Бразилии. Марио Фернандес — в непривычной ситуации

Весной 2022 года 31-летний защитник ЦСКА и уже экс-игрок сборной России Марио Фернандес приостановил карьеру. Футболист объяснил это накопившейся усталостью и желанием проводить больше времени с семьёй. В конце года Марио вернулся в игру, пополнив состав бразильского «Интернасьонала». ЦСКА не стал возражать и против такого поворота. Агент Фернандеса при этом заверил, что футболист вернётся в ЦСКА — возможно, в декабре 2023-го. Марио включился в тренировочный и игровой процесс в Порту-Алегри, но оказался в непривычном для себя положении — впервые за много лет засел в запас.

Марио отыграл за новый клуб 70 минут, а три матча просидел в запасе

Фернандес объявил о возобновлении карьеры 11 декабря 2022 года, а уже через два дня стало известно о его переходе в «Интернасьонал». С того момента бразильский клуб четыре раза сыграл в Лиге Гаушу — чемпионате штата Риу-Гранди-ду-Сул. Фернандес отбегал 70 минут в матче 2-го тура с «Авенидой» (1:1), а остальные встречи просидел в запасе.

Марио вышел на поле в официальном матче впервые за 249 дней. До этого он не играл с 21 мая 2022 года, когда помог ЦСКА разгромить «Ростов» (4:0) в заключительном туре РПЛ. Натурализованный бразилец ярко попрощался с болельщиками армейцев — забил мяч и отдал результативную передачу.

Марио Фернандес аплодирует трибуне болельщиков ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот во встрече с «Авенидой» Фернандес не показал ничего примечательного. Более того, именно Марио проиграл верховое единоборство во время углового, что привело к голу в ворота «Интернасьонала». Выигравший борьбу соперник головой скинул мяч во вратарскую, а оттуда Карлос Энрике спокойно открыл счёт.

«Ощущалось, что Марио не хватает игрового ритма, — писало издание UOL. — Всё-таки он не выходил на поле больше шести месяцев. Ему не хватало скорости, и в то же время периодически Марио терял позицию. В результате он оказался причастен к голу в ворота своей команды. Фернандесу нужно много работать, если он хочет играть в стартовом составе».

Материал вышел с заголовком: «Плохой дебют Фернандеса, «Интернасьонал» играет вничью с «Авенидой». Издание поставило участнику ЧМ-2018 4,5 балла — худшая оценка среди всех футболистов команды. Главный тренер «Интернасьонала» Мано Менезес (с 2010 по 2012 год он руководил сборной Бразилии) не стал критиковать опытного новичка: «У нас в составе качественные футболисты, но им нужно обрести ритм. Это касается и Марио. Сегодня у него была хорошая игра».

Тренер доволен работой Фернандеса на тренировках, но пока доверяет другому защитнику

Слова словами, но на деле Менезес сразу посадил Фернандеса в запас. Россиянин пока не выдерживает конкуренции с 26-летним Фабрисио Бустосом. Этот аргентинец регулярно играл на позиции правого защитника в прошлом году, и пока тренер доверяет ему больше, чем Фернандесу. «У меня очень хорошие отношения с Марио, — подчеркнул Бустос. — Постоянно поддерживаем его, чтобы он прибавлял с каждым днём. Мы ведём борьбу за место в стартовом составе, но она проходит в мирном ключе. Каждый может внести свой вклад в успехи команды».

Между тем бразильские журналисты припомнили Фернандесу историю едва ли не 15-летней давности. В 18 лет Марио подписал контракт с «Гремио», после чего просто сбежал из команды. Его нашли спустя три дня, а сам футболист объяснил такой поступок тем, что словил депрессию в связи с отъездом из родного дома. Вот что на это Марио ответил уже в статусе игрока «Интернасьонала».

Марио Фернандес защитник «Интернасьонала» «Теперь я другой, бог изменил меня. Можете поговорить с кем угодно в России, и они высоко оценят моё поведение. Представители «Интернасьонала» знают, что со мной не будет никаких разногласий. Я изменился и стал другим человеком».

2 февраля «Интернасьонал» уверенно обыграл на своем поле «Ипирингу» со счётом 3:0. После матча Менезес похвалил Фернандеса за работу на тренировках и подчеркнул, что Марио требуется какое-то время, поскольку он очень давно не играл. Вполне вероятно, что совсем скоро россиянин получит новый шанс в составе «Интернасьонала». Ближайший матч его клуб проведёт 6 февраля. Теперь ему нужно всё доказывать заново.