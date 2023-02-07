Почему «Ливерпуль» так плох и пора ли Клоппу уходить?

«Ливерпулю» всё хуже. Три поражения в последних четырёх турах АПЛ, вылет из Кубка Англии и 10-е место в чемпионате — не самый лучший расклад перед стартом плей-офф ЛЧ (21 февраля первая игра с «Реалом»). При этом «Ливерпуль» выходит на новые уровни грусти и печали. Поражение 0:3 от «Вулверхэмптона» — слишком сильно даже с учётом приезда Хулена Лопетеги на «Молине» и заметного обновления его команды. В последний раз «Вулверхэмптон» так громил соперника в АПЛ почти год назад. Тогда пострадал «Уотфорд» (4:0).

Эмоции от произошедшего захлестнули даже Клоппа: «Очевидно, что начало матча было ужасным. Пропустили два гола, чего нельзя допускать. Но это случилось, и мы проигрывали 0:2 по нашей вине. Должны были лучше защищаться, однако наша команда была пассивной в этот отрезок. Не могу объяснить, что случилось. Но этому нет оправдания. Я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать слов».

Болельщики уже запустили по соцсетям хэштег #KloppOut, однако справедливо ли фанаты мочат главного тренера? По крайней мере, руководство «Ливерпуля» на стороне немца — об этом говорит инсайдер Фабрицио Романо: «Ливерпуль» хочет продолжить работу с Клоппом. Совместно с ним клуб готовится к летнему трансферному окну. Приоритетом «Ливерпуля» летом станет усиление полузащиты. В эту зону хотят подписать Джуда Беллингема или Матеуса Нунеса. Клопп усердно работает, чтобы изменить ситуацию и вернуть «Ливерпуль» на топ-уровень».

Мохамед Салах Фото: MB Media/Getty Images

Можно ли ещё спасти этот сезон? Хотя бы в Лиге чемпионов? Многие уже провели аналогию с работой Клоппа в Германии. В 2008-м он покинул «Майнц» после семи лет у руля и неудачной попытки вернуть клуб в Бундеслигу. Дортмундская «Боруссия» Клоппа тоже закончилась на седьмой сезон — вылетела от «Ювентуса» в 1/8 ЛЧ-2014/2015 и откатилась на седьмое место в чемпионате.

Собственно, сейчас идёт седьмой сезон немца во главе «Ливерпуля». И если бы Фредерик Бегбедер писал о футболе, то он обязательно выкатил бы книгу «Команды Клоппа живут семь лет». Но, правда, что за странная тенденция?

У «Ливерпуля» плохая реализация. Но это не главная проблема команды

По ожидаемым голам (xG) «Ливерпуль» идёт на третьей строчке в АПЛ — с показателем 41,11 команда уступает только «Арсеналу» (41,26) и «Манчестер Сити» (46,17). Если брать только чемпионат Англии, то в последние годы уже были истории, когда клубы серьёзно страдали от поганой реализации. К примеру, «Брайтон» Грэма Поттера в сезоне-2020/2021 — 40 забитых голов при 53,82 xG с 16-м местом в таблице вместо ожидаемого пятого. Или бедный «Уотфорд» образца сезона-2019/2020 — оформил 36 мячей при 48,56 xG (13-й результат сезона) и вылетел в Чемпионшип.

«Ливерпуль» создал моментов на 41 гол, но забил всего 34 — явный недобор в атаке. Особенно «жжёт напалмом» Дарвин Нуньес, у которого всего пять голов при 10,02 xG. У Мохамеда Салаха тоже сбился прицел: семь голов при 10,24 xG (эффект подписанного контракта?). Но важно, что даже с учётом всех кадровых проблем команда сохраняет мощный атакующий объём. «Ливерпуль» — второй после «Ман Сити» в АПЛ по общему количеству ударов по чужим воротам (336) и по ударам в створ (113). И также уступает только «Ман Сити» по передачам в финальную треть и в чужую штрафную площадь.

Дарвин Нуньес (слева) не реализует очередной момент Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Конечно, если бы были здоровы Луис Диас и Диогу Жота, а полузащита не жила в условиях перманентной перестройки, то «Ливерпуль» выглядел бы в атаке ещё мощнее. Но относительно других команд нынешние показатели — точно не катастрофа.

На «Боруссию» Клоппа в том самом сезоне-2014/2015 тоже свалилась отвратительная реализация. Именно на неё, к слову, обратили внимание аналитики «Ливерпуля», когда решался вопрос с приглашением немца на «Энфилд». Мол, да, «Боруссия» откатилась на седьмое место, однако качество игры всё равно оставалось высоким.

Правда, у той «Боруссии» не был такого убийственного бардака в обороне. И это главная особенность текущего кризиса «Ливерпуля».

«Ливерпуль» разучился обороняться. Всё сломали травмы и деградация лидеров

Высокий прессинг — один из главных элементов философии Клоппа, на котором строятся одновременно и жизнеспособность обороны, и атакующий потенциал. В прошлом сезоне «Ливерпуль» был лучшим в АПЛ по интенсивности давления и выбил 8,07 PPDA (допущенные передачи на одно оборонительное действие). Сейчас команда всего лишь шестая с показателем 10,81 PPDA. Но это просто цифры, отражающие интенсивность. Тот же «Лидс» после возвращения в АПЛ всегда идёт в топе по PPDA, однако данный показатель демонстрирует лишь особенность стиля команды.

Гораздо важнее эффективность прессинга. Тут у «Ливерпуля» настоящий обвал. В сезоне-2021/2022 команда Клоппа была лучшей в лиге по количеству успешных отборов в финальной трети (107). Сейчас «Ливерпуль» всего лишь 16-й. И нет, линия активного отбора не стала ниже — в среднем и низком блоке «Ливерпуль» также далёк от топовых цифр. Причины деградации прессинга — физическая форма команды и затухание отдельных игроков. Изнурительный прошлый сезон накладывается на игровые спады Салаха, Хендерсона и Трента. Ротация ограничена из-за многочисленных травм. Сильно влияет уход Садио Мане — одной из главных прессинг-машин Клоппа. Фабиньо вообще подменили на какого-то нелепого футболиста.

Из плохой физической формы и развала общей структуры рождается вторая проблема — неустойчивость под чужим давлением и индивидуальные недоработки. «Ливерпуль» — четвёртая команда АПЛ по количеству ошибок, которые привели к допущенному удару (9). Это уже больше, чем за весь прошлый сезон (8). Также на стабильность обороны влияют травмы — прямо сейчас сломан Вирджил ван Дейк, перманентно на больничный уходит Жоэль Матип. Из-за этого много игрового времени получает Джо Гомес — технически и физический одарённый защитник с критически низким уровнем надёжности.

Если раньше агрессивный атакующий стиль Робертсона и Трента предполагал солидную страховку позади, то теперь её просто нет. Также это связано с катастрофой в опорной зоне — про Фабиньо вы уже читали выше. «Ливерпуль» страшно уязвим к контратакам и допускает много моментов после потерь. Главная задача гегенпрессинга — задушить чужие выпады в зачатке. Сейчас этого не происходит.

«Они выигрывают единоборства, и внезапно мы оказываемся полностью открыты. Как это возможно? У нас два-три игрока участвуют в моменте, двигаются в сторону мяча. Когда ты там, то должен выиграть мяч. Если ты не выиграешь, они выберутся, и ты такой: «Эй, а куда все подевались?» — вот сам Клопп объясняет суть оборонительных проблем команды после разгрома от «Вулверхэмптона».

Выходит следующая картина — «Ливерпуль» занимает 17-е место в АПЛ по надёжности обороны. Хуже по ожидаемым пропущенным голам (xGA) только «Эвертон», «Борнмут» и «Фулхэм» (данные Understat). Но есть и хорошая новость — Алисон борется с Кепой Аррисабалагой за звание лучшего вратаря АПЛ. Бразилец уже спас «Ливерпуль» от восьми пропущенных голов согласно модели PSxG. Вот к кому точно нет вопросов.

Салах проводит худший сезон за карьеру в «Ливерпуле»

От огненного египтянина образца первой половины сезона-2021/2022 остались лишь воспоминания. Тогда Салах не боялся идти в дриблинг на двух-трёх человек (и даже забивал после таких проходов — в ворота «Ман Сити», например), был свеж и эффективен в единоборствах и попадал по воротам. Сейчас у вингера «Ливерпуля» всего 7+4 по системе «гол+пас» в 20 матчах — такой плохой динамики после перехода из «Ромы» у Мохамеда ещё не было. Разве что в середине постчемпионского сезона-2020/2021, но тогда от «похмелья» страдал весь «Ливерпуль».

Да, сложно ожидать мощного перформанса от игрока команды, которая утратила силу (а сила «Ливерпуля» — в отлаженной системе). Но спад Салаха начался ещё после поездки на Кубок Африки в начале 2022-го. А дальше — новый контракт, приход Нуньеса (который претендует теперь на звание главного игрока в атаке «Ливерпуля») и снижение объёма атакующих действий. Салах реже угрожает чужим воротам и часто оказывается в изоляции на правом фланге. Хотя раньше именно он был главным «магнитом» для передач партнёров.

Забавный факт — пока что лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Премьер-Лиге после возобновления чемпионата является защитник «Лестера» Ваут Фас, отметившийся дублем в свои ворота. Так что Салаху для начала необходимо отодвинуть хотя бы этого «конкурента».

Мохамед Салах Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Что дальше?

Об исчерпаемости общего ресурса давно говорит сам Клопп. Клуб не идёт на резкую перепрошивку состава по аналогии с «Челси». Майк Гордон, президент владеющей «Ливерпулем» компании Fenway Sports Group, ищет новых инвесторов, а спортивный директор Джулиан Уорд уходит летом. Даже трансферные слухи не так активно циркулируют вокруг «Ливерпуля» — судя по всему, стратегия останется прежней: точечные усиления под проблемные позиции. Эта стратегия в целом и приносила результат, просто в условиях плотнейшего календаря и энергозатратного футбола ломаются игроки, баланс, структура.

Сейчас к тренировкам в общей группе возвращаются ван Дейк и Жота — это уже какое-то усиление. Параллельно болельщики «Ливерпуля» верят в то, что Нуньес и Коди Гакпо начнут отбивать вложенные в них средства. Вряд ли Клопп починит сломанную машину за оставшиеся полгода — команда устала как физически, так и эмоционально (в прошлом сезоне «Ливерпуль» до конца боролся за четыре трофея). Возможно, сезон-2022/2023 можно уже выбросить на свалку. И забыть как страшный сон.

Может, стоит пережить этот несчастный седьмой год ради ещё одного успешного периода?