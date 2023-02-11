«Реал» беспомощен на трансферном рынке. Главная цель ускользает, как Мбаппе год назад

«Реал» уже давно не приобретал суперзвёзд первой величины на трансферном рынке. В прошлом году тренд мог прервать Килиан Мбаппе, но француз в последний момент передумал и остался в «ПСЖ».

Вполне возможно, «Реал» столкнётся с аналогичным случаем следующим летом. Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем – главная цель мадридского клуба. Лучший молодой футболист Европы по версии IFFHS также интересен клубам АПЛ «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». «Реалу» будет непросто выиграть борьбу за него, что прекрасно понимают в Мадриде.

«Реал» очень хочет подписать Беллингема, но не может финансово конкурировать с английскими клубами

«Реал» уже несколько месяцев работает над трансфером Беллингема. Скаут клуба Хуни Калафат налаживает отношения с игроком и его семьёй. При этом, по данным The Athletiс, сейчас в «Реале» и в «Боруссии» считают, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 19-летнего полузащитника станет клуб АПЛ.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» очень настойчивы в намерении подписать Джуда. «Реал» постепенно смиряется с тем фактом, что ничего не сможет противопоставить финансовой мощи английских команд. Просто стоит посмотреть на январское трансферное окно. Один только «Челси» потратил € 320 млн – примерно в 12 раз больше, чем все испанские клубы вместе взятые (€ 28 млн).

Джуд Беллингем Фото: Lars Baron/Getty Images

«Боруссия» заинтересована продать Беллингема как можно дороже. По данным Bild, немцы будут ориентироваться на переход Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за € 121 млн. В Дортмунде вполне обоснованно считают, что Беллингем лучше Фернандеса. Дешевле € 121 млн его продавать не собираются, а в идеале рассчитывают на более высокую компенсацию.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» понимают, сколько денег ориентировочно придётся отдать за Беллингема. Для клубов АПЛ это не является большой проблемой. Вполне вероятно, они устроят гонку и цена на Джуда взлетит как минимум до € 150 млн. Это очень плохие новости для «Реала», который в данный момент не может оперировать такими средствами.

Президент «Реала» Флорентино Перес видит, что английские команды обладают куда более внушительными ресурсами. В связи с этим намерение Переса создать Суперлигу Европы лишь укрепилось. Он считает, что трансферы топ-уровня сейчас могут осуществлять лишь клубы-государства или команды, которые поддерживаются заграничными инвесторами. С нынешней системой Ла Лиги «Реалу» ничего подобного не светит.

Marca утверждает, что «Реал» продолжит бороться за Беллингема, однако трезво оценивает свои способности. По сообщению источника, зарплата и сумма трансфера, на которые способен «Реал», гораздо ниже тех сумм, что предложат команды из АПЛ.

Не от хорошей жизни Перес стал крайне экономным. Прошлым летом он не взял форварда для подстраховки Карима Бензема, что уже вылезло боком в нынешнем сезоне. А в январе «Реал» отказался арендовать или выкупать Жоау Канселу из «Манчестер Сити», хотя переезд в Мадрид был для Жоау интересным вариантом.

«Реал» не подпишет других звёзд, если трансфер Беллингема сорвётся

Альтернатив на случай, если Джуд решит перейти в другой клуб, в Мадриде нет, сообщает Relevo. Ситуация полностью аналогична той, что была прошлым летом – «Реал» хотел подписать только Килиана Мбаппе и не рассматривал других кандидатов даже после срыва трансфера.

На подписание Беллингема «Реал» затратит все возможные ресурсы. По данным As, мадридский клуб готов заплатить за англичанина около € 100 млн. С учётом бонусов, сумму могут довести до € 150 млн, но не более. Вероятно, в случае неудачи с Беллингемом действия мадридцев на рынке будут крайне скромными. «Реал» хочет продлить контракт с Марко Асенсио. В атаке будут рассчитывать на него, а также на Карима Бензема, Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса. Ещё клуб может рассмотреть вариант с возвращением Браима Диаса, который выступает за «Милан» на правах аренды. Кроме того, «Реал» следит за игрой Такефусы Кубо в «Сосьедаде» (команде принадлежат 50% прав на него).

Проблема в том, что «Ливерпуль» планирует повторить любое предложение «Реала» по Беллингему, «Манчестер Сити», вероятно, сможет заплатить ещё больше, если их желание заполучить Джуда будет очень сильным. Флорентино Перес не собирается участвовать в аукционе с англичанами, но здесь от него мало что зависит.

Юрген Клопп Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Важным фактором станет мнение самого игрока. Пока Беллингем не давал никаких намёков о предпочитаемом месте продолжения карьеры. Однако уже сообщалось, что англичанин точно откажет «ПСЖ» и «Челси». Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть Джуда в своей команде «любой ценой». Руководство регулярно общается с окружением Беллингема и пытается убедить его согласиться на трансфер в «Ливерпуль». Sky Sport Deutschland утверждает, что английский клуб видит в 19-летнем полузащитнике «нового Стивена Джеррарда», и с оптимизмом смотрит на грядущие переговоры с футболистом. Джеррард же остаётся безработным после недавнего увольнения с поста главного тренера «Астон Виллы». Он готов прервать свой отпуск, чтобы помочь «Ливерпулю» заполучить Беллингема.

Стивен Джеррард легенда «Ливерпуля» «Всё, что ему нужно сделать, – это назвать мне дату в календаре, когда он будет свободен, и я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить о переходе.

«Ливерпуль» вряд ли выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, учитывая плачевное положение в турнирной таблице АПЛ. Это серьёзное препятствие для перехода Беллингема. В таком случае из вариантов в Англии самым привлекательным может стать «Манчестер Сити».

Daily Mail сообщает, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде более забивных полузащитников. Илкай Гюндоган и Бернарду Силва, скорее всего, летом покинут Манчестер. Беллингем и хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон – главные кандидаты на замену. Денег на них «Сити» не пожалеет. Клуб нуждается в обновлении, учитывая не самое успешное выступление в нынешнем сезоне.

«Реал» в сложившейся ситуации является практически беспомощным и не может задавать тон в переговорах по Беллингему. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» готовы заплатить больше, что устраивает «Боруссию». Флорентино Перес может лишь надеяться на то, что Джуд очень захочет оказаться именно в Мадриде. В таком случае «Боруссия» всё-таки должна учесть мнение игрока, а «Ливерпуль» и «Сити» убавят к нему интерес и откажутся тратить на него слишком много денег.