«Головин нас мучает». Гол россиянина помог «Монако» уничтожить звёздный «ПСЖ»

«ПСЖ» потерпел третье поражение в сезоне Лиги 1. Все эти неудачи случились в 2023 году – в последних семи турах. Российский полузащитник Александр Головин внёс большой вклад в сегодняшнюю победу «Монако» над парижанами.

Александр в этот день не встретился на футбольном поле с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Две самые яркие звезды «ПСЖ» пропускали матч на стадионе «Луи II» из-за травм. Были у чемпионов Франции и другие потери в составе. За несколько часов до начала встречи появилась информация, что у группы игроков парижан кишечный вирус – они пожаловались на рвоту, боли в животе и утомляемость. В частности, пострадали полузащитники Витинья и Фабиан Руис. Португалец всё же сыграл с первых минут, а вот испанца не оказалось в заявке «ПСЖ». В запасе остались Серхио Рамос и Ашраф Хакими. Вдобавок имеют повреждения Марко Верратти, Норди Мукиэле и Ренату Саншеш.

«ПСЖ» тяжело искал себя в новом сочетании и не находил. Начало игры парижане провели фактически без мяча. А Головин забил уже на четвёртой минуте! После аута на правом фланге Юссуф Фофана технично протащил мяч в штрафную парижан, удар Виссама Бен-Йеддера заблокировал защитник, но мяч удачно отскочил от того же Бен-Йеддера к россиянину. Александр оказался в нужное время в нужном месте и одним касанием переправил мяч в сетку ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Вообще если бы не итальянский вратарь, то «Монако» в первом тайме забил бы больше трёх голов. Молодые защитники «ПСЖ» Тимоте Пембеле и Эль-Шадай Битшиабу чувствовали себя неуверенно, много ошибались, и в двух-трёх случаях только суперсейвы Доннаруммы спасли лидера Лиги 1. Но на 18-й минуте и голкипер оказался бессилен, когда Битшиабу потерял мяч перед собственной штрафной (классный подкат сделал Крепен Дьятта), и Бен-Йеддер убежал к воротам.

Самый же яркий момент случился перед перерывом, когда один на один с Доннаруммой выскочил Головин. Россиянин должен был оформлять дубль, но, к сожалению, проиграл дуэль – пробил прямо в итальянца. Впрочем, Александр всё равно был исключительно полезен. Активно открывался слева и по центру, дважды подстраховал перехватами в своей штрафной, а на 45+2-й минуте предголевой передачей поучаствовал в голе Бен-Йеддера. Форвард оформил дубль после комбинации с участием нашего легионера и Элисса Бен-Сегира. «ПСЖ» вновь пропустил выход один на один! Главный тренер парижан Кристоф Галтье был мрачнее тучи, глядя на бардак в обороне его команды. И без особых эмоций отреагировал даже на гол Уоррена Заира-Эмери, не вытекавший, в общем-то, из логики игры.

Во втором тайме характер игры поменялся. С появлением Серхио Рамоса вместо Битшиабу у «ПСЖ» стало меньше дыр в защите, гости больше контролировали мяч, а хозяева сконцентрировались на удержании счёта. Потом Галтье поменял схему, добавил дополнительную фигуру в группу атаки. Неймар пытался завязать игру в отсутствие Месси с Мбаппе, опускался в глубину, забирал мяч, но, как ни удивительно, допускал много брака (28 потерь владения). В результате «ПСЖ» не забил. Чемпионы Франции сильно уступили как по общему количеству ударов – 7:19, так и по попаданиям в створ – 2:9. С такой игрой у команды Галтье будет мало шансов против «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов.

Головин же после перерыва мог поучаствовать ещё в одном голе «Монако». Россиянин, уйдя от Маркиньоса, вырезал передачу с левого фланга на Такуми Минамино, а Серхио Рамос едва не срезал мяч в собственные ворота. Парижанам повезло. Впрочем, случись гол, баллов за результативное действие Александр всё равно бы не получил. У Головина теперь пять голов и шесть голевых передач в 22 матчах нынешнего сезона чемпионата Франции. Во встрече с «ПСЖ» он провёл на поле 79 минут, совершил 47 касаний мяча, нанёс два удара, отдал 31 передачу с 74% точности, включая два паса под удар, сделал три отбора и четыре перехвата, а также выиграл четыре единоборства из восьми.

Головин заработал от статистического сайта Sofascore одну из самых высоких оценок за матч – 7,5 балла. Несомненно, россиянин снова впечатлил болельщиков своей игрой. Вот комментарии в «Твиттере»:

Thomas: «Головин очень силён».



Manu: «Головин слишком недооценён».



Nitch L’Catalan: «Головин уничтожит их. Если Доннарумма не на месте, Париж уходит с полным мешком пропущенных мячей».



Gabriel Jesus: «Головин мучает нас».



Fernando Leal: «Я бы хотел видеть Головина в «Манчестер Юнайтед».