«Спартак» в порядке даже без Промеса! Как такое возможно?

В конце прошлой недели «Спартак» стал победителем Winline Зимнего кубка РПЛ. Результаты матчей с участием красно-белых: «Ростов» — 0:0 в основное время и 2:1 по пенальти, «Краснодар» — 4:0, «Сочи» — 2:0. По результату безупречно: победа на турнире при шести забитых и нуле пропущенных мячей. Чем команда Гильермо Абаскаля была сильна? Делимся своим взглядом и заглядываем в будущее.

Трансфер центрального защитника Дуарте сделал сильнее центр поля «Спартака»

На зимнем турнире у «Спартака» мощно смотрелся центр поля. Команда играла по схеме 4-3-3, а центральные полузащитники стали лидерами по проведённому на поле времени: Данил Пруцев сыграл 209 минут, Роман Зобнин — 195, Руслан Литвинов — 183. За счёт этого треугольника в центре красно-белым удавалось и качественно разыгрывать мяч, регулярно проникая к чужим воротам, и удачно прессинговать, разворачивая стремительные ответные выпады после овладения мячом.

Если бы не трансфер парагвайского защитника Дуарте, это звено могло бы и не сложиться. Лишь приезд легионера позволил Литвинову на постоянной основе занять позицию опорного полузащитника. В первой части РПЛ расклад был другим: 630 минут футболист провёл в центре обороны и 233 — в центре поля. Во многом благодаря стабильности в центре «Спартак» выглядел уверенно в товарищеском турнире и стал его победителем даже без Квинси Промеса, который тащил команду в первой части сезона, став лучшим по голевым действиям во всей лиге — 20 (14+6) очков по системе «гол+пас».

Алексис Дуарте Фото: vk.com/fcsm_official

У Литвинова есть комплекс умений, которые позволяют уверенно смотреться в центре поля атакующей команды. Во-первых, надёжность — не привозит на ровном месте ни при атаках соперника, ни при собственном контроле мяча, что очень подкупает. Интересно, что в первой части сезона РПЛ по сумме отборов и перехватов в среднем за игру из полузащитников «Спартака» сильнее Литвинова (3,2) был лишь Умяров (3,7), но Наилю как раз свойственно заигрываться. Во-вторых, Литвинов очень работоспособен. Руслан готов покрывать большие расстояния на футбольном поле на протяжении всего матча. В-третьих, умеет отдать острый пас и обладает сильным ударом — в центре поля эти навыки использовать сподручнее. Несмотря на игру близко к своим воротам, в нынешнем и прошлом сезонах РПЛ игрок даже забил три мяча и сделал один голевой пас.

Обрез Ибрагима Цаллагова после ускорения Руслана Литвинова Фото: Кадр из трансляции

Сложно рассчитывать на успех при интенсивном футболе, когда у тебя нет порядка в центре поля. У «Спартака» он был. Любопытно, что из шести мячей на турнире четыре красно-белые забили в результате прессинга и один при контратаке со своей половины поля.

Тавареш ещё раз показал готовность к футболу Абаскаля

Играя под руководством Абаскаля в «Базеле», Тавареш в 18 матчах чемпионата Швейцарии забил один мяч и сделал два голевых паса. Уже тогда тренер осознал, что игрок подходит под его футбол.

В «Спартаке» Тавареш пока результативных действий не совершал, но свой класс уже показал. Когда в матче с «Краснодаром» Кобнан замешкался после неудачной обработки мяча, новобранец красно-белых тут же ускорился на него и совершил отбор, итогом которого стал заработанный Зиньковским пенальти, а Бальде его реализовал. Так что Тавареш при атакующем футболе может не только создавать остроту у чужих ворот, как было в чемпионате Швейцарии, но и вынуждать соперника ошибаться. Очень ценные умения для атакующей команды.

Отбор Томаша Тавареша перед заработанным Антоном Зиньковским пенальти Фото: Кадр из трансляции

У «Спартака» приличная атака. Отсутствие Промеса и неудачный эксперимент с Соболевым — не приговор

Для схемы 4-3-3 у «Спартака» богатый выбор атакующих игроков. На Зимнем кубке РПЛ у Бальде два гола, а Зиньковский, Мелёшин и Николсон забили по одному мячу. Выбор игроков такой, что у тренера есть возможность переиграть соперника заменами по ходу матча. К слову, Абаскаль показал такое умение: в матче с «Краснодаром» Зиньковский, Николсон и Кейта забили как раз после подъёма с лавки. В РПЛ история может неоднократно повториться. Пожалуй, такого широкого выбора атакующих игроков нет больше ни у кого в лиге.

Кейта Бальде Фото: vk.com/fcsm_official

А ведь есть ещё Соболев! На февральском Кубке Абаскаль наигрывал его справа в атаке. Скорее всего, причины две. Первая — «Спартак» возобновит сезон двумя кубковыми матчами с «Локомотивом», а Соболев в этом турнире получил дисквалификацию на шесть игр за драку в матче с «Зенитом», поэтому тренеру просто нужно наиграть другого футболиста на острие. Вторая причина — по результативности в первой части РПЛ Соболев (7+7) в «Спартаке» уступил лишь Промесу (14+6), то есть своё дело на острие и так неплохо знает. Зачем Соболева и дальше наигрывать на острие, тем более когда основной партнёр вынужден пропускать сборы? Лучше поискать альтернативные варианты.

Играя справа, Соболев периодически смещался в центр и находил моменты, но губил их. В частности, запорол два шанса в матче с «Сочи». При этом забавно выглядели переводы мяча 195-сантиметрового нападающего с фланга на фланг. В то же время на острие толком не впечатляли ни Николсон, ни Мелёшин, забившие лишь одному мячу. Моментов у них было больше, чем результативных ударов.

Перевод мяча с фланга на фланг от Александра Соболева Фото: Кадр из трансляции

Что будет со «Спартаком» и Промесом весной?

«Спартаку» в официальных матчах будет гораздо труднее, а Промес вернётся и станет ключевой фигурой.

Обращая внимание на успехи «Спартака» на зимнем турнире, глупо закрывать глаза на просчёты. А они были. Во-первых, тому же «Ростову» не удалось забить до серии пенальти, а моменты давались с огромным трудом. Во-вторых, из шести мячей лишь один случился в позиционной атаке, да и то не благодаря командным действиям, а за счёт класса и вдохновения одного игрока — Зиньковский обыграл почти всех в матче с «Краснодаром». В-третьих, если в товарищеских матчах соперники не стесняются заигрываться, как случилось с теми же «Краснодаром» и «Сочи», то в официальных играх против красно-белых многие точно будут играть осторожно, особенно после увиденного зимой. В отличие от официальных игр, в товарищеских ни над кем не довлеет результат, из-за чего может складываться обманчивое впечатление.

Всё сказанное выше намекает на то, что Промес, даже не проводя сборов с командой, должен вернуться в стартовый состав и стать ключевым игроком. Как и Соболев весной должен остаться на острие. К тому же не будем забывать, что на зимнем турнире из спартаковцев при бодрой командной игре лишь Бальде забил больше мяча, да и то с игры один, а второй — с пенальти.

Квинси Промес Фото: vk.com/fcsm_official

И ещё один важный момент. Весной «Спартак» должен замахиваться на высокую результативность, так как при высокой нацеленности на атаку оборона не может быть идеальной и просто не является таковой. На том же кубке в Эмиратах Александр Селихов и Александр Максименко не раз спасали команду, что всегда делать не смогут.

Выход Георгия Мелкадзе один на один с Александром Максименко после паса Кристиана Нобоа Фото: Кадр из трансляции

Значит, атака должна компенсировать периодическую нехватку игроков сзади. Следовательно, впереди будут нужны такие продуктивные игроки, как Соболев и Промес образца первой части сезона.