У Артеты не сложилось в «Барселоне». Ему помешал Гвардиола

Главные тренеры «Арсенала» и «Ман Сити» так и не сыграли вместе за «Барсу». Но ушли из клуба в один год.

Что общего у Хосепа Гвардиолы и Микеля Артеты? Ну, кроме того, что оба испанцы, бывшие футболисты, умницы-полузащитники, а теперь успешные тренеры в Англии? Внимательный любитель АПЛ вспомнит плодотворное сотрудничество соотечественников в штабе «Манчестер Сити». А вот об их первом пересечении на жизненном и профессиональном пути известно значительно меньше, чем о совместно выигранных на «Этихаде» трофеях.

Новая встреча двух старых знакомых, а на данном этапе ещё и главных соперников в Премьер-лиге — подходящий повод исправить это упущение и отмотать плёнку на четверть века назад.

Теперь Хосеп Гвардиола и Микель Артета — соперники Фото: Matt McNulty/Getty Images

Маленький баскский клуб дал большому футболу Артету, Хаби Алонсо и нескольких звёзд «Атлетика»

У Пепа с Микелем довольно большая разница в возрасте — 11 лет. Когда Артета заканчивал начальную школу в родном Сан-Себастьяне, Гвардиола уже тряс над головой кубок Лиги чемпионов. В сказочной «Барсе» Круиффа не по годам рассудительный Пеп был самым молодым, любимчиком Йохана и значительной части сине-гранатовой инчады.

В том, что они ещё в конце прошлого века совпали во времени и пространстве, спустя годы можно усмотреть и знак свыше. А можно и не усматривать — как вам больше нравится.

Артета воспитывался в системе любительского «Антигуоко». Не слышали о таком? Напрасно. По-своему уникальный проект. Маленький клуб поставил на поток подготовку и продажу юных талантов, с этого и кормится — и очень неплохо. В одной команде с Микелем играл Хаби Алонсо — будущий обладатель двух Кубков Европы, одного Кубка мира и пары трофеев Лиги чемпионов. Пацаны учились в разных школах, но играли за «Антигуоко». Дружбу детства земляки пронесли сквозь годы.

Дважды лучший бомбардир Лиги Европы Ариц Адурис и легенда «Атлетика» (400+ матчей) Андони Ираола — тоже продукты «Антигуоко». Из этой команды прямая дорога была в один из двух футбольных флагманов Страны Басков — «Атлетик» или «Реал Сосьедад». Но Артета пошёл своим путём. В 15 лет его забрала «Барселона».

Микель Артета бывший полузащитник «Барселоны» «Барселона» заметила меня, когда мне было 15. Переехать из «Антигуоко» в «Барсу» с Роналдо — это было похоже на сон. Помню, я переспросил: «Я? Правда?» Я не мог отказаться. Никогда не боялся переезжать на новое место, и это исходит от моих родителей. Они всегда говорили мне, чтобы я не боялся покидать семью, потому что семья всегда будет за тебя».

«Мне пришлось бы ещё три года прождать своей очереди в основе»

Артета переехал в столицу Каталонии летом 1997-го. Только что взрослая «Барселона» доставила в музей на «Камп Ноу» очередную чашку — Кубок обладателей кубков. Гвардиола в финале с «ПСЖ» отыграл 90 минут, а единственный мяч в ворота невероятно пластичного Бернара Лама положил с «точки» «настоящий» Роналдо, бразильский. Правда, потренироваться с ним юноше из Сан-Себастьяна не посчастливилось — тем же летом Феномен укатил в Италию, прославлять «Интернационале».

Роналдо в «Барселоне» Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Добродушного английского дедушку Бобби Робсона Микель в клубе тоже не застал. Тот вернулся в предыдущий клуб Роналдо — ПСВ. «Барселону» принял реформатор Луи ван Гал, который сразу начал проводить интенсивную «голландизацию» состава. К концу первого трёхлетнего периода ван Гала в «Барсе» количество соотечественников тренера в заявке достигало восьми человек. Вот вам и первая причина, по которой Артета не сыграл за основу ни минуты в официальных матчах. Но, разумеется, не единственная.

Ещё одна причина — это… Гвардиола. Хосеп был в самом соку, на пике популярности. Капитан! Конкурировать с ним неокрепшему юниору было нереально. Поэтому любимую «четвёрку» Микель носил только в сборных — в клубе она давным-давно была забита за Гвардиолой. Однажды Артета заменил Пепа в выставочном матче и запомнил этот момент на всю жизнь.

Микель Артета бывший полузащитник «Барселоны» «Свой первый матч за «Барселону» я сыграл в 16 лет, когда заменил Гвардиолу. Я играл вместе с Ривалдо, Фигу, Клюйвертом, Луисом Энрике, всеми суперзвёздами. Они были великолепны на поле и за его пределами. В детстве я болел за «Барселону» из-за того, как они играли, и Гвардиола был моим героем, как и для многих людей в «Барселоне» из-за его личности и характера, а также его способностей как игрока. Было обидно уходить, но иногда важнее твёрдо стоять на земле, оглянуться вокруг и понять, что с Гвардиолой и другими, более опытными полузащитниками мне пришлось бы ещё три года прождать своей очереди в основе».

В 17 лет из «Барселоны C» Артета поднялся во вторую команду клуба — и упёрся в потолок. Нет, в «кантере» молодой баск был на хорошем счету. У них сложилась качественная связка с Тьяго Моттой. Но в центре поля у «Барселоны» тогда такая толпа собралась — не протолкнуться. Конкуренцию 29-летним Гвардиоле, Пети и Коку всё энергичнее навязывала молодёжь в лице Хави, Габри, Херарда. Куда там было пристроить юного Артету? Ему ещё повезло, что не застрял в Сегунде Б. Фактически прямиком из третьего испанского дивизиона он переехал в Лигу 1 и Лигу чемпионов!

Микель и Пеп с интервалом в несколько месяцев покинули «Барсу». Гвардиола потом вернулся — за 18 трофеями

Так совпало, что они с кумиром Пепом в один год покинули «Барсу», с разницей в несколько месяцев. Микель в начале 2001-го уезжал на время, а оказалось — насовсем. После полуторагодичной аренды в «ПСЖ» Артета заключил полноценный контракт с «Рейнджерс» и более в Каталонию не возвращался. В середине нулевых он отдал долг юности родному «Реалу Сосьедад», а после более десятилетия творил в АПЛ — в «Эвертоне» и «Арсенале».

В апреле того же 2001-го Гвардиола анонсировал собственный уход из родной команды. Хосеп честно признался, что уже не вывозит интенсивность игры в топ-клубе и готов уступить свои полномочия за дирижёрским пультом кому-то помоложе.

В последний раз в сине-гранатовой майке он вышел 24 июня 2001 года — против «Сельты» Карпина и Мостового в ответном кубковом полуфинале. Прощание вышло вдвойне печальным: «Барса» не сумела отыграть дома «минус два» и вылетела из турнира. Но это было мелочью по сравнению с окончанием эпохи. Эры Гвардиолы, вместившей 17 лет, под четыре сотни матчей и 16 трофеев. Товарищи носили легенду на руках, «Камп Ноу» благодарно аплодировал, а сам герой дня едва сдерживал слёзы: «Я ухожу грустным, но это временная грусть. Я очень горжусь тем, что пережил».

В тот вечер никто не мог знать, что всего через шесть лет Пеп вернётся в родную обитель, чтобы превзойти своего великого учителя Йохана Круиффа и дать своё имя новой вехе в истории «Барселоны».

Гвардиола в мае 2009 года после победы в финале Кубка Испании Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Теперь уже Артета вправе называть Гвардиолу своим наставником. По окончании игровой карьеры у него было три предложения о работе: академия «Арсенала», штабы «Тоттенхэма» и «Ман Сити». Он пошёл к Пепу. Сообща они выиграли две Премьер-лиги, Кубок Англии и пару Кубков лиги.

Гвардиола и Артета совместно выиграли пять трофеев в «Сити» Фото: из личного архива Гвардиолы

Будет красиво, если именно Микель отберёт у Пепа чемпионский титул АПЛ. Но для этого ему нужно победить героя своего детства в очных встречах. Первая из них — уже в среду. В одном сейчас можно быть уверенными: как бы ни закончились битвы «Арсенала» с «Ман Сити», их тренеры всё равно останутся друзьями.