Хватит насмехаться, что в «ПСЖ» вложили миллиарды ради ЛЧ. Есть те, кто тратил больше

«Это навязчивая идея, и всё, что меньше, чем победа, – синоним неудачи», — сказал как-то бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино об амбициях владельцев «ПСЖ». А именно – про Лигу чемпионов – самый желанный трофей президента Нассера Аль-Хелаифи.

Дочерняя организация государственного фонда Катара Qatar Sports Investments приобрела 70% акций парижского клуба в 2011 году за € 50 млн, а спустя год выкупила оставшиеся 30%, увеличив общую сумму сделки до € 100 млн. С тех пор Аль-Хелаифи вложил в «ПСЖ» больше миллиарда, преследуя разные цели: от политических до личных, но главным из сезона в сезон оставался успех в Лиге чемпионов. Именно поэтому Почеттино и называл это навязчивой идеей: все вложения и трансферы катарских управленцев были не столько для чемпионства (это довольно быстро стало слишком простой задачей), а для победы в финале ЛЧ.



В этом сезоне «ПСЖ» предпринимает 12-ю попытку взять желанный трофей, но уже в 1/8 парижский клуб встретится с «Баварией» – последний раз они виделись в финале ЛЧ в 2020-м, тогда французы уступили с минимальным счётом 0:1.

Главный тренер Кристоф Галтье перед матчем спокоен: говорит, что каждый год в Лиге чемпионов соревнуются множество команд, но никто не меняет свои цели, если не побеждает там раз за разом.



«Я думаю, что было бы ошибкой менять спортивный проект «ПСЖ», если Лига чемпионов не будет выиграна, – сказал он Marca. – Я думаю, что это явно не 10-летний процесс, но не должно быть такого, что если мы не выиграем в этом году, то меняем всё».

Кристоф Галтье Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Вложения владельцев «ПСЖ» vs места в Лиге чемпионов

Катар купил «ПСЖ», потому что это единственный клуб из элиты в многомиллионном Париже, что довольно уникальная ситуация для европейского мегаполиса. Столица с её населением и одной командой показалась инвесторам привлекательным вложением, но куда важнее для них был тот факт, что главный город Франции – большой хаб для молодых игроков. Для Qatar Sports Investments было загадкой, почему «ПСЖ» при всех этих вводных так долго не мог привлечь серьёзные деньги на развитие.

Первым же летом клуб закупился на сумму в три раза большую, чем чемпионский «Лилль». Несмотря на это, эксперты предсказывали, что вложения катарских инвесторов изменят ландшафт французской лиги, но не европейского футбола.



«Для победы в Лиге чемпионов требуется время, чтобы развить менталитет победителя, – говорил Дамьен Комолли, скаут и спортивный директор топовых клубов в Англии и Франции. – Достаточно взглянуть на «Челси». Вы должны спросить, достаточно ли конкурентоспособна французская лига, чтобы держать «ПСЖ» в тонусе, чтобы они были готовы соревноваться в Лиге чемпионов. Я думаю, что разбогатевший клуб изменит французский футбол, но не думаю, что это повлияет на европейский футбол. «Ливерпуль» всегда будет «Ливерпулем», «Реал» всегда будет «Реалом», а «Интер» всегда будет «Интером».

Нассер Аль-Хелаифи и мэр Парижа Бертран Деланоэ в 2011 году Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

QSI сразу же начал вкладываться: в первый сезон за два трансферных окна было потрачено € 107,1 млн, из которых только € 42 млн отдали за Хавьера Пасторе – игрока, за которым тогда охотились многие европейские гранды. Для клуба это были небывалые деньги: последний раз «ПСЖ» крупно тратился в сезоне-2000/2001, когда в команду перешёл Николя Анелька за € 34,5 млн. В следующем сезоне сумма закупок ещё выросла: команда усилилась Тьяго Силвой, Лукасом Моурой и Златаном Ибрагимовичем – на удачу боссов, все трансферы свои вложения оправдали. Ставки продолжали расти: в сезоне-2013/2014 «ПСЖ» позволил себе заплатить только за один трансфер € 64,5 млн – во столько был оценён Эдинсон Кавани, которого забрали у «Наполи».



Собственный же рекорд по затратам на одного футболиста клуб побил в сезоне-2017/2018, когда катарские владельцы заплатили за Неймара в 2,2 раза больше, чем когда-то за весь «ПСЖ». Следом был приобретён Мбаппе – за сумму чуть скромнее, но всё равно внушительную – € 180 млн.

Всего за 12 лет на трансферы клуб потратил € 1,589 млрд – и эта сумма могла быть ещё больше, если бы не «бесплатные» переходы Месси, Вейналдума, Доннаруммы и Рамоса. Команду накачивали звёздными и дорогими игроками, делая из неё гиганта, способного бороться не только во Франции – там довольно быстро стало ясно, что конкурировать с возможностями «ПСЖ» не может никто, – но и в Европе. И у клуба даже почти получилось – в сезоне-2019/2020 случился долгожданный финал Лиги чемпионов, в котором, правда, не удалось одолеть по-европейски опытную «Баварию». В этом сезоне всё должно быть иначе?



«Мы чувствуем, что в клубе что-то изменилось, – говорил перед стартом нынешнего розыгрыша ЛЧ президент «ПСЖ». – Это только начало. Мы хотим побеждать в каждой игре».

Стоимость состава (то есть столько, сколько было потрачено на футболистов, формирующих состав в тот или иной сезон) в первый сезон при QSI составляла € 144,6 млн, а уже в следующем выросла на 94% и с тех пор только увеличивается. Сейчас состав «ПСЖ» Football Benchmark оценивает в € 1,008 млрд – больше в мировом футболе только у «Сити» (€ 1,267 млрд). При этом на зарплаты у клуба по итогам сезона-2021/2022 уходило 728 млн, что на 45% больше, чем в предыдущем. Это абсолютный рекорд мирового футбола, который «ПСЖ» установил, подписав жирные контракты в 2021-м с Месси, Рамосом, Хакими и другими звёздами. В этом году, когда появится отчёт по нынешнему сезону, сумма может стать ещё внушительнее, потому что в эти € 728 млн не включена зарплата по новому контракту Мбаппе.

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Интересно, что с сезона-2011/2012 зарплатная ведомость «ПСЖ» ежегодно раздувалась пропорционально росту стоимости состава: после первого же года катарские владельцы увеличили фонд на 84%, потом чуть сбавили обороты, но после перехода Неймара подняли планку до € 343 млн (+25%) и с тех пор ниже её не опускали.

Если смотреть на клубы, кто брал в ЛЧ в последнее время, то их затраты (покупка игроков) на победный состав распределялись так:

«Реал» (2021/2022) – € 721 млн;

«Челси» (2020/2021) – € 780 млн;

«Бавария» (2019/2020) – € 408 млн;

«Ливерпуль» (2018/2019) – € 639 млн.

СIES проанализировал, что с 2013 по 2022 год больше всего на трансферы потратил «Челси» (и это без учёта их нынешней зимней закупки), на втором месте расположилась «Барселона», на третьем – «Сити». «ПСЖ» идёт шестым.



Из десятки главных транжир лучший результат в ЛЧ у седьмого места: «Реал» за этот период пять раз брал трофей. У «Челси» и «Барселоны» по одному кубку, у «Сити» – один финал. «Манчестер Юнайтед», который потратил даже больше «ПСЖ», максимум в ЛЧ добирался до 1/4 финала, но зато взял Лигу Европы.

О чём это говорит? Первое – да, «ПСЖ» много тратит на трансферы, но на десятилетнем отрезке всё равно уступает многим европейским клубам (которыми не владеют шейхи). Второе – не столько миллионы не приносят успех в Лиге чемпионов, сколько грамотный подбор игроков, тренер и психология. И «Реал» отличный тому пример.

Заработки «ПСЖ»: в этом сезоне уже получили больше всех в ЛЧ — из-за телеправ

Конечно, с приходом катарских владельцев доходы клуба показали небывалый рост: с € 101 млн в сезоне-2010/2011 всего за год произошёл скачок на 118%. Остальные клубы Лиги 1 росли гораздо скромнее: кто-то в два-три раза медленнее («Монако», например), кто-то – в десятки (как тот же «Лион»).

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал третьим клубом по операционных доходам в Европе – на первом месте «Сити» (€ 731 млн, рост +13%), на втором – «Реал» (€ 714 млн, +12%). Доходы «ПСЖ» выросли на 18% и превысили сумму, что клуб заработал до начала пандемии. Основным фактором, способствовавшим росту, стали доходы от матчей, которые ещё и оказались самыми высокими за сезон среди всех европейских клубов – € 131 млн. Лидерство в Европе «ПСЖ» также держит в коммерческой сфере: 60% их операционных доходов (€ 399 млн) приходится на спонсорские контракты: одно только соглашение с Nike приносит в год € 80 млн (и это, кстати, самая выгодная сделка в истории клуба). А вот доходы от трансляций, наоборот, упали на 31% – из-за вылета команды из ЛЧ на стадии 1/8 финала.



Это существенная часть денежного потока в контексте призовых от участия в еврокубках. Деньги, которые клубы получают за ЛЧ, делятся на три части: фиксированная выплата за участие (€ 15,64 млн), призовые за победы (€ 2,8 млн) и ничьи (€ 930 тыс) на групповой стадии + прибавка, если не было ничьих, выходы в следующие стадии, коэффициент УЕФА (рассчитывается на основе выступлений за десять лет) и ТВ-пул. Деньги на выплаты за телеправа выделяются каждой стране члену-ассоциации в зависимости от стоимости их телевизионного рынка, после чего распределяются между всеми командами из одного национального чемпионата. «ПСЖ» в этом плане повезло больше всего, потому что команд из Франции в Лиге чемпионов обычно не больше двух. Именно по этой причине парижский клуб заработал больше всех команд-участниц ЛЧ в сезоне-2019/2020, хотя и проиграл в финале: € 126,8 млн против € 125,5 млн, которые достались победителю, «Баварии».

Игроки «ПСЖ» Фото: Pedro Salado/Getty Images

В этом сезоне «ПСЖ» уже заработал больше всех команд по итогам группового этапа – снова из-за телеправ. € 98,1 млн в общем, из которых только € 32,8 млн за ТВ-пул (на втором месте среди остальных клубов идёт «Марсель» с € 25,7 млн, на третьем – «Реал» с € 21,3 млн).



Да, прямо сейчас клуб ушёл в минус на € 369 млн – «ПСЖ» продолжает расплачиваться за пандемию, а ещё за высокие зарплаты, которые не совсем идеально встроились в финансовые ведомости. Но клуб прогнозирует, что в этом сезоне доходы превысят € 800 млн, что позволит снизить убытки.

Финансовый баланс «ПСЖ» в эпоху шейхов

Владельцы глобально довольны своим активом: клубный бренд уже стал крепким и ценным, по финансовым показателям «ПСЖ» держится в первой пятёрке ежегодных отчётов Deloitte, а сколько ещё впереди – сейчас основной упор развития делается на цифровизацию, чтобы привлечь больше болельщиков (а следовательно – больше заработать).

«Меня недавно спросили, правда ли, что мы продаём «ПСЖ» после чемпионата мира, – сказал Аль-Хелаифи в декабре. – Я с улыбкой ответил, что это неправда. Опять же по поводу дальнейших инвестиций и развития клуба: если нам нужно будет продать пять, 10 или 15 процентов доли, почему бы и нет. Наш клуб многим интересен. Мы смотрим в двух направлениях — в сторону хорошего инвестора и стратегического партнёра».