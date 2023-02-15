«Арсенал» последний раз побеждал «Сити» в АПЛ 8 лет назад! Где сейчас игроки той команды

«Арсенал» идёт за первым титулом английской Премьер-лиги с 2004 года. «Канониры» несколько раз упускали возможность выиграть трофей, но теперь близки к этому. 15 февраля команде Микеля Артеты предстоит встреча с действующим чемпионом Англии – «Манчестер Сити». Обыграть «горожан» важно как с точки зрения турнирной таблицы (между командами три очка, но у лондонцев игра в запасе), так и для поднятия боевого духа. В последний раз «Арсенал» обыгрывал «Сити» в рамках АПЛ уже в далёком 2015 году. В составе команды Арсена Венгера тогда отличились Тео Уолкотт и Оливье Жиру, единственный мяч у манчестерцев забил Яя Туре. С тех пор команды провели в АПЛ 13 встреч, в которых «канониры» не одержали ни одной победы, уступив 11 раз. Рассказываем, как сложились карьеры футболистов «Арсенала», последними побеждавших «Сити» в чемпионате Англии.

Петр Чех, 40 лет

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Чешский голкипер до 2019 года выступал за «Арсенал», после чего принял решение завершить карьеру и сразу вернулся в «Челси», за который играл с 2004 по 2015 год. Петр занял должность технического директора команды. Ему пришлось успокаивать болельщиков истерии по поводу Суперлиги, также он помогал руководству и тренерам в переговорах с игроками. Чех покинул «Челси» в 2022 году, после продажи клуба Романом Абрамовичем. В свободное время экс-голкипер играет в хоккей. Чех даже подписывал контракт с английским клубом «Челмсфорд».

Начо Монреаль, 36 лет

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Испанский левый защитник также доиграл за «Арсенал» до 2019 года, взяв с клубом три Кубка и Суперкубка Англии. Затем Начо вернулся на родину, перейдя в «Реал Сосьедад». Вместе с баскской командой он выиграл Кубок Испании, а в 2022 году принял решение завершить карьеру. «36 лет в футболе, 16 из них профессионально. Моё колено говорит мне, что я не могу продолжать так же истязать своё тело. Это были очень хорошие годы», — заявил Монреаль в августе 2022-го.

Лоран Косельни, 37 лет

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Французский защитник по прозвищу «Кос-босс» провёл на «Эмирейтс» девять лет. За это время он выиграл с «Арсеналом» три Кубка и два Суперкубка Англии. Поначалу болельщики не любили Косельни, но затем он дорос до статуса капитана команды. Лоран покинул клуб в 2019 году, перейдя во французский «Бордо». Там он и завершил карьеру в марте 2022 года. Концовка получилась подпорченной: клуб испытывал серьёзные финансовые трудности и свалился в третий дивизион. Болельщики обвиняли в этом в том числе игроков, не хотевших урезать зарплату. Негатив со стороны фанатов расстроил Косельни. Он был готов помочь команде, но в итоге принял решение об уходе из клуба и футбола.

Пер Мертезакер, 38 лет

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Немец провёл в «Арсенале» восемь лет. Мертезакер – достаточно медленный футболист, часто бравший своё за счёт ума, выбора позиции и физических качеств. Но игрока часто мучили травмы, из-за этого в последние два сезона на «Эмирейтс» он провёл в общей сложности восемь матчей. Мертезакер завершил карьеру в «Арсенале» в 2018 году и занял должность директора академии клуба.

Эктор Бельерин, 27 лет

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Испанец перешёл в клуб в 2011 году из академии «Барсы» и после годичной аренды в «Уотфорд» в 2014-м ворвался в основу команды. Бельерин выделялся феноменальной скоростью, носясь по правому флангу обороны, будто электричка. Но всё испортила травма крестообразных связок в 2019 году, после которой Эктор так и не вышел на свой уровень. Он покинул «Арсенал» в 2022 году, но возвращение в родную «Барселону» не помогло игроку: после полугода в Каталонии, в январе 2023 года, Бельерина отправили в португальский «Спортинг».

Аарон Рэмси, 32 года

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Ещё один футболист, талант которого полностью не раскрылся из-за травм. За 11 лет на «Эмирейтс» Рэмси провёл почти 300 матчей, но лишь периодически демонстрировал свой высокий уровень. В 2019 году он в статусе свободного агента уехал в «Ювентус». Затем в его жизни появились «Рейнджерс», из которых он перебрался в «Ниццу». Главным же достижением в карьере Рэмси можно назвать бронзовые медали чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Уэльса: на том турнире Аарон был прекрасен, как и другие лидеры валлийцев.

Матьё Фламини, 38 лет

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Многие болельщики «Арсенала» скептически относились к французскому полузащитнику. Но он оставался любимчиком Венгера: первый заход Фламини в клуб случился с 2006 по 2008 год. Затем Матьё уехал на пять лет в «Милан», но французский тренер решил вернуть игрока на «Эмирейтс» в 2013-м. Фламини выступал за «Арсенал» три года, но всё же не смог убедить в своей важности и уехал в «Кристал Пэлас». А завершил карьеру опорный полузащитник в 2019 году в испанском «Хетафе».

Месут Озил, 34 года

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При упоминании фамилии немецкого атакующего полузащитника у многих поклонников «Арсенала» возникают головные боли. Концовка карьеры Озила в Лондоне выдалась болезненной для обеих сторон: клуб не включал игрока в заявку, а Месут не хотел терять одну из самых больших зарплат в АПЛ. Зимой 2021 года он всё же расторг контракт с «Арсеналом», перейдя в любимый клуб детства – «Фенербахче».

Временами Озил творил настоящую магию на «Эмирейтс», но в последние годы полузащитник больше думал не о футболе, а о компьютерных играх, политических и социальных проблемах. В феврале 2023 года стало известно, что Месут принял решение завершить карьеру в составе «Инстанбул Башакшехир». Игрок провёл за полгода в клубе всего шесть матчей, но показывал слабую игру, за что критиковался болельщиками. Озил не пришёл на тренировку команды в начале февраля после встречи с «Кайсериспором», сообщив партнёрам о решении уйти из футбола. Правда, официального заявления на этот счёт до сих пор не прозвучало.

Хоэль Кэмпбелл, 30 лет

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Герой сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2014 года принадлежал «Арсеналу» ещё с 2011 года, а покинул клуб в 2018-м. Но получал шансы в клубе вингер только в сезонах-2014/2015 и 2015/2016. В общей сложности Кэмпбелл провёл 23 встречи за «канониров», так и не удивив Арсена Венгера. Костариканец начал путешествовать по миру. Сейчас 30-летний футболист выступает в «Леоне» из высшего дивизиона Мексики.

Тео Уолкотт, 33 года

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Английский вундеркинд, которого Венгер сумел урвать из «Саутгемптона» в 2006 году в возрасте 17 лет. Уолкотт провёл в «Арсенале» 12 лет, но далеко не всегда считался важным игроком основного состава. Вместе с клубом он выиграл три Кубка и Суперкубка Англии, а в 2018 году ушёл в «Эвертон». Через два сезона Уолкотт отправился в аренду в родной «Саутгемптон», за который выступает и сейчас, подписав с командой контракт в 2021 году. Карьера Тео могла сложиться иначе, если бы не частые травмы и не всегда профессиональное отношение к делу.

Оливье Жиру, 36 лет

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«Бенджамин Баттон» футбольного мира. 36-летний француз с годами становится только сильнее и лучше. Хотя и за шесть лет в составе «Арсенала» он принёс клубу немало пользы. Жиру никогда не считался игроком стартового состава, но был максимально продуктивен в то время, которое ему предоставлял Венгер. А в 2017 году он выиграл приз имени Ференца Пушкаша за невероятный гол в стиле скорпиона в ворота «Кристал Пэлас». В начале 2018-го Оливье перешёл в «Челси», в этот же год став чемпионом мира, а ещё через два сезона отправился покорять «Милан». Там Жиру стал важным игроком чемпионской команды, а также съездил на турнир в Катар, где был основным центрфорвардом «серебряной» Франции.

Алекс Окслейд-Чемберлен, 29 лет

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Ещё один вингер в составе «Арсенала», воспитанный «Саутгемптоном». Чамбо часто сравнивали с Уолкоттом, и во многом их карьеры похожи. Правда, Окслейд-Чемберлен оказался удачливее: в 2017 году он перебрался в «Ливерпуль», с которым выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии. Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Но Алекс никогда не был важным игроком ни «Арсенала», ни «Ливерпуля», скорее, выступая в роли первой опции для усиления со скамейки. Главная причина — травматичность полузащитника, не раз выпадавшего надолго из-за различных повреждений.

Киран Гиббз, 33 года

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Удивительно, но Гиббз – единственный воспитанник «Арсенала» из всего списка. За десять лет в родном клубе англичанин провёл всего 137 матчей, но так и не закрепился в старте. В 2017 году он перебрался в «Вест Бромвич», а ещё через четыре сезона отправился в МЛС — в «Интер Майами» к Дэвиду Бекхэму. За время выступлений за «Арсенал» Гиббз успел провести пять матчей за сборную Англии (2010–2015).

Калум Чемберс, 28 лет

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Третий футболист из списка, пришедший в «Арсенал» из «Саутгемптона». Венгер рассчитывал на Чемберса как на будущего лидера обороны и важного игрока сборной Англии. Но защитник так и не смог раскрыть свой потенциал, за восемь лет проведя за клуб лишь 74 встречи. Чемберс ездил по арендам («Мидлсбро», «Фулхэм»), но так и не убедил тренеров «Арсенала» в своей важности для команды. В итоге в январе 2022 года Калум подписал полноценный контракт с «Астон Виллой», которую, к слову, тренирует экс-тренер «канониров» — Унаи Эмери.

Тренер: Арсен Венгер, 73 года

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Легендарный француз на протяжении 22 лет тренировал «Арсенал». Именно под руководством Венгера лондонцы проходили АПЛ без поражений, достигали единственного финала Лиги чемпионов и зарабатывали славу «вечно четвёртого» клуба. Под конец работы Арсена в «Арсенале» многие болельщики просили его об уходе. Но, как показала история, проблемы «канониров» заключались не в Венгере. Теперь фанаты команды с теплотой вспоминают об Арсене, называя его одним из величайших людей в истории клуба. Сейчас француз работает в ФИФА и занимается развитием футбола во всём мире, отвечая за продвижение игры и внедрение инноваций.

Его подопечный Микель Артета, которого он тренировал с 2011-го по 2016-й, может привести клуб к первому чемпионству за 22 года. Для этого ему необходимо обыграть «Манчестер Сити» как в очном матче, так и в чемпионской гонке, сняв проклятие встреч с «горожанами».

Примечательно, что Венгер посетил матч «Арсенала» с «Вест Хэмом» (3:1) в конце декабря 2022 года. Это первое появление француза на «Эмирейтс» после увольнения из клуба.

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «Он выбрал правильный момент, действительно особенный день, потому что Boxing Day — прекрасный день для игры в футбол, и я думаю, что мы показали достойный уровень. Мне понравилось. Игроки не знали, что Венгер будет на матче. Мы хотели сохранить это в тайне. Это был действительно особенный день. Большое спасибо ему за то, что он пришёл. Надеюсь, прогуливаясь по стадиону, он почувствовал всё, что о нём думают, наследие, которое он оставил здесь».

Что это: знак того, что Арсен увидел чемпионскую команду, поддержка Артеты или простое желание посмотреть хороший футбол? В любом случае француз точно надеется на то, что «канониры» смогут скинуть «Сити» с трона АПЛ.