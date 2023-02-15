Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Арсенал» — «Манчестер Сити», 15 февраля: где сейчас игроки «Арсенала», последний раз обыгравшие «Ман Сити» в АПЛ

«Арсенал» последний раз побеждал «Сити» в АПЛ 8 лет назад! Где сейчас игроки той команды
Никита Паглазов
«Арсенал» — «Манчестер Сити», 15 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
Матчи с «Ман Сити» — настоящая головная боль для «канониров». Настало время оборвать чёрную серию?

«Арсенал» идёт за первым титулом английской Премьер-лиги с 2004 года. «Канониры» несколько раз упускали возможность выиграть трофей, но теперь близки к этому. 15 февраля команде Микеля Артеты предстоит встреча с действующим чемпионом Англии – «Манчестер Сити». Обыграть «горожан» важно как с точки зрения турнирной таблицы (между командами три очка, но у лондонцев игра в запасе), так и для поднятия боевого духа. В последний раз «Арсенал» обыгрывал «Сити» в рамках АПЛ уже в далёком 2015 году. В составе команды Арсена Венгера тогда отличились Тео Уолкотт и Оливье Жиру, единственный мяч у манчестерцев забил Яя Туре. С тех пор команды провели в АПЛ 13 встреч, в которых «канониры» не одержали ни одной победы, уступив 11 раз. Рассказываем, как сложились карьеры футболистов «Арсенала», последними побеждавших «Сити» в чемпионате Англии.

Петр Чех, 40 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Чешский голкипер до 2019 года выступал за «Арсенал», после чего принял решение завершить карьеру и сразу вернулся в «Челси», за который играл с 2004 по 2015 год. Петр занял должность технического директора команды. Ему пришлось успокаивать болельщиков истерии по поводу Суперлиги, также он помогал руководству и тренерам в переговорах с игроками. Чех покинул «Челси» в 2022 году, после продажи клуба Романом Абрамовичем. В свободное время экс-голкипер играет в хоккей. Чех даже подписывал контракт с английским клубом «Челмсфорд».

Начо Монреаль, 36 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Испанский левый защитник также доиграл за «Арсенал» до 2019 года, взяв с клубом три Кубка и Суперкубка Англии. Затем Начо вернулся на родину, перейдя в «Реал Сосьедад». Вместе с баскской командой он выиграл Кубок Испании, а в 2022 году принял решение завершить карьеру. «36 лет в футболе, 16 из них профессионально. Моё колено говорит мне, что я не могу продолжать так же истязать своё тело. Это были очень хорошие годы», — заявил Монреаль в августе 2022-го.

Лоран Косельни, 37 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Французский защитник по прозвищу «Кос-босс» провёл на «Эмирейтс» девять лет. За это время он выиграл с «Арсеналом» три Кубка и два Суперкубка Англии. Поначалу болельщики не любили Косельни, но затем он дорос до статуса капитана команды. Лоран покинул клуб в 2019 году, перейдя во французский «Бордо». Там он и завершил карьеру в марте 2022 года. Концовка получилась подпорченной: клуб испытывал серьёзные финансовые трудности и свалился в третий дивизион. Болельщики обвиняли в этом в том числе игроков, не хотевших урезать зарплату. Негатив со стороны фанатов расстроил Косельни. Он был готов помочь команде, но в итоге принял решение об уходе из клуба и футбола.

Пер Мертезакер, 38 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Немец провёл в «Арсенале» восемь лет. Мертезакер – достаточно медленный футболист, часто бравший своё за счёт ума, выбора позиции и физических качеств. Но игрока часто мучили травмы, из-за этого в последние два сезона на «Эмирейтс» он провёл в общей сложности восемь матчей. Мертезакер завершил карьеру в «Арсенале» в 2018 году и занял должность директора академии клуба.

Эктор Бельерин, 27 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Испанец перешёл в клуб в 2011 году из академии «Барсы» и после годичной аренды в «Уотфорд» в 2014-м ворвался в основу команды. Бельерин выделялся феноменальной скоростью, носясь по правому флангу обороны, будто электричка. Но всё испортила травма крестообразных связок в 2019 году, после которой Эктор так и не вышел на свой уровень. Он покинул «Арсенал» в 2022 году, но возвращение в родную «Барселону» не помогло игроку: после полугода в Каталонии, в январе 2023 года, Бельерина отправили в португальский «Спортинг».

Аарон Рэмси, 32 года

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Ещё один футболист, талант которого полностью не раскрылся из-за травм. За 11 лет на «Эмирейтс» Рэмси провёл почти 300 матчей, но лишь периодически демонстрировал свой высокий уровень. В 2019 году он в статусе свободного агента уехал в «Ювентус». Затем в его жизни появились «Рейнджерс», из которых он перебрался в «Ниццу». Главным же достижением в карьере Рэмси можно назвать бронзовые медали чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Уэльса: на том турнире Аарон был прекрасен, как и другие лидеры валлийцев.

Матьё Фламини, 38 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Многие болельщики «Арсенала» скептически относились к французскому полузащитнику. Но он оставался любимчиком Венгера: первый заход Фламини в клуб случился с 2006 по 2008 год. Затем Матьё уехал на пять лет в «Милан», но французский тренер решил вернуть игрока на «Эмирейтс» в 2013-м. Фламини выступал за «Арсенал» три года, но всё же не смог убедить в своей важности и уехал в «Кристал Пэлас». А завершил карьеру опорный полузащитник в 2019 году в испанском «Хетафе».

Месут Озил, 34 года

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

При упоминании фамилии немецкого атакующего полузащитника у многих поклонников «Арсенала» возникают головные боли. Концовка карьеры Озила в Лондоне выдалась болезненной для обеих сторон: клуб не включал игрока в заявку, а Месут не хотел терять одну из самых больших зарплат в АПЛ. Зимой 2021 года он всё же расторг контракт с «Арсеналом», перейдя в любимый клуб детства – «Фенербахче».

Временами Озил творил настоящую магию на «Эмирейтс», но в последние годы полузащитник больше думал не о футболе, а о компьютерных играх, политических и социальных проблемах. В феврале 2023 года стало известно, что Месут принял решение завершить карьеру в составе «Инстанбул Башакшехир». Игрок провёл за полгода в клубе всего шесть матчей, но показывал слабую игру, за что критиковался болельщиками. Озил не пришёл на тренировку команды в начале февраля после встречи с «Кайсериспором», сообщив партнёрам о решении уйти из футбола. Правда, официального заявления на этот счёт до сих пор не прозвучало.

Хоэль Кэмпбелл, 30 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Герой сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2014 года принадлежал «Арсеналу» ещё с 2011 года, а покинул клуб в 2018-м. Но получал шансы в клубе вингер только в сезонах-2014/2015 и 2015/2016. В общей сложности Кэмпбелл провёл 23 встречи за «канониров», так и не удивив Арсена Венгера. Костариканец начал путешествовать по миру. Сейчас 30-летний футболист выступает в «Леоне» из высшего дивизиона Мексики.

Тео Уолкотт, 33 года

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Английский вундеркинд, которого Венгер сумел урвать из «Саутгемптона» в 2006 году в возрасте 17 лет. Уолкотт провёл в «Арсенале» 12 лет, но далеко не всегда считался важным игроком основного состава. Вместе с клубом он выиграл три Кубка и Суперкубка Англии, а в 2018 году ушёл в «Эвертон». Через два сезона Уолкотт отправился в аренду в родной «Саутгемптон», за который выступает и сейчас, подписав с командой контракт в 2021 году. Карьера Тео могла сложиться иначе, если бы не частые травмы и не всегда профессиональное отношение к делу.

Оливье Жиру, 36 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

«Бенджамин Баттон» футбольного мира. 36-летний француз с годами становится только сильнее и лучше. Хотя и за шесть лет в составе «Арсенала» он принёс клубу немало пользы. Жиру никогда не считался игроком стартового состава, но был максимально продуктивен в то время, которое ему предоставлял Венгер. А в 2017 году он выиграл приз имени Ференца Пушкаша за невероятный гол в стиле скорпиона в ворота «Кристал Пэлас». В начале 2018-го Оливье перешёл в «Челси», в этот же год став чемпионом мира, а ещё через два сезона отправился покорять «Милан». Там Жиру стал важным игроком чемпионской команды, а также съездил на турнир в Катар, где был основным центрфорвардом «серебряной» Франции.

Алекс Окслейд-Чемберлен, 29 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Ещё один вингер в составе «Арсенала», воспитанный «Саутгемптоном». Чамбо часто сравнивали с Уолкоттом, и во многом их карьеры похожи. Правда, Окслейд-Чемберлен оказался удачливее: в 2017 году он перебрался в «Ливерпуль», с которым выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии. Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Но Алекс никогда не был важным игроком ни «Арсенала», ни «Ливерпуля», скорее, выступая в роли первой опции для усиления со скамейки. Главная причина — травматичность полузащитника, не раз выпадавшего надолго из-за различных повреждений.

Киран Гиббз, 33 года

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Удивительно, но Гиббз – единственный воспитанник «Арсенала» из всего списка. За десять лет в родном клубе англичанин провёл всего 137 матчей, но так и не закрепился в старте. В 2017 году он перебрался в «Вест Бромвич», а ещё через четыре сезона отправился в МЛС — в «Интер Майами» к Дэвиду Бекхэму. За время выступлений за «Арсенал» Гиббз успел провести пять матчей за сборную Англии (2010–2015).

Калум Чемберс, 28 лет

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Третий футболист из списка, пришедший в «Арсенал» из «Саутгемптона». Венгер рассчитывал на Чемберса как на будущего лидера обороны и важного игрока сборной Англии. Но защитник так и не смог раскрыть свой потенциал, за восемь лет проведя за клуб лишь 74 встречи. Чемберс ездил по арендам («Мидлсбро», «Фулхэм»), но так и не убедил тренеров «Арсенала» в своей важности для команды. В итоге в январе 2022 года Калум подписал полноценный контракт с «Астон Виллой», которую, к слову, тренирует экс-тренер «канониров» — Унаи Эмери.

Тренер: Арсен Венгер, 73 года

Раньше
Раньше
Сейчас
Сейчас

Легендарный француз на протяжении 22 лет тренировал «Арсенал». Именно под руководством Венгера лондонцы проходили АПЛ без поражений, достигали единственного финала Лиги чемпионов и зарабатывали славу «вечно четвёртого» клуба. Под конец работы Арсена в «Арсенале» многие болельщики просили его об уходе. Но, как показала история, проблемы «канониров» заключались не в Венгере. Теперь фанаты команды с теплотой вспоминают об Арсене, называя его одним из величайших людей в истории клуба. Сейчас француз работает в ФИФА и занимается развитием футбола во всём мире, отвечая за продвижение игры и внедрение инноваций.

Его подопечный Микель Артета, которого он тренировал с 2011-го по 2016-й, может привести клуб к первому чемпионству за 22 года. Для этого ему необходимо обыграть «Манчестер Сити» как в очном матче, так и в чемпионской гонке, сняв проклятие встреч с «горожанами».

Примечательно, что Венгер посетил матч «Арсенала» с «Вест Хэмом» (3:1) в конце декабря 2022 года. Это первое появление француза на «Эмирейтс» после увольнения из клуба.

Микель Артета
Микель Артета
главный тренер «Арсенала»

«Он выбрал правильный момент, действительно особенный день, потому что Boxing Day — прекрасный день для игры в футбол, и я думаю, что мы показали достойный уровень. Мне понравилось. Игроки не знали, что Венгер будет на матче. Мы хотели сохранить это в тайне. Это был действительно особенный день. Большое спасибо ему за то, что он пришёл. Надеюсь, прогуливаясь по стадиону, он почувствовал всё, что о нём думают, наследие, которое он оставил здесь».

Что это: знак того, что Арсен увидел чемпионскую команду, поддержка Артеты или простое желание посмотреть хороший футбол? В любом случае француз точно надеется на то, что «канониры» смогут скинуть «Сити» с трона АПЛ.

«Сити» нещадно «грабил» «Арсенал» при Венгере. Шанс отомстить появился только сейчас «Сити» нещадно «грабил» «Арсенал» при Венгере. Шанс отомстить появился только сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023